Польские фермеры показали истинное значение Украины для Евросоюза

Tекст: Николай Стороженко

В четверг, 29 февраля, польский премьер Дональд Туск встречается с протестующими фермерами, перекрывающими границу с Украиной и возмущенными поставками в страну украинского зерна. И уже понятно, что ничего хорошего по результатам этой встречи Украину не ждет. «Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота», – заявил Туск по этому поводу накануне.

Кроме того, Украина получила от поляков еще два щелчка по носу. Во-первых, Варшава демонстративно проигнорировала вояж правительственной делегации Украины к польской границе. А во-вторых, тему прокомментировал еврокомиссар по сельскому хозяйству ЕС Януш Войцеховский. И фактически посоветовал Украине умерить свои аппетиты: «...Никакой рынок не может выдержать такого уровня увеличения поставок, поэтому наши украинские партнеры должны понять положение наших фермеров».

С последним, правда, немного непонятно. «Наших» это каких? Польских или евросоюзных? Это же конфликт интересов: еврокомиссар польского происхождения явно советует Украине «быть потише» и не ерепениться перед встречей с польской делегацией (намечена на конец марта). При этом именно с Польшей у Украины основной конфликт.

Да, он оговаривается при этом, что Украину нужно поддерживать. Только вот поддерживать ее обязывался ЕС (вот он пусть и поддерживает), а в положение наших (польских?) фермеров, пожалуйста, войдите. То есть не настаивайте уж слишком твердо на том, что вам ЕС наобещал. По сути, это очень похоже на завуалированное предложение «…добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой». То есть от нынешнего режима экспорта на рынок ЕС. Но о чем именно идет речь?

Истоки конфликта



В 2014 году было подписано, а в 2017-м – ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Это типовое соглашение, составной частью которого является соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). ЕС заключил полтора десятка таких соглашений со странами Европы (не-членами ЕС) и Африки.

В числе прочего ЗСТ предполагает постепенное (7–10 лет) взаимное снижение таможенных пошлин вплоть до обнуления. Однако – лишь в пределах оговоренных при подписании экспортных квот.

Размер этих квот для Украины в 2017–2021 годах был невелик. Скажем, в 2018 году уже за первые пять дней января Украина полностью выбрала квоты по пшенице и кукурузе (1035 и 1125 тыс. тонн). За первые десять дней были закрыты квоты по меду (5 тыс. тонн), виноградному и яблочному сокам (по 14 тыс. тонн). Учитывая, что до начала СВО Украина собирала урожаи зерна в пределах 65–80 млн тонн, а производство меда (более 100 тыс. тонн в год) можно нарастить раза в 1,5, такие квоты не вполне соответствуют классическому пониманию свободной торговли.

Разумеется, Украина вольна экспортировать свыше квот. Но уже с уплатой пошлин. Тогда как для европейского агроэкспорта на Украину такого ограничительного механизма не предусмотрено. Тоже не очень свободно.

Однако вскоре после начала СВО еврочиновники пошли на беспрецедентный шаг, полностью сняв ограничения для украинского аграрного экспорта (это произошло в мае 2022 года). А спустя год продлили это решение. Все это время Украина торгует с ЕС так, как если бы была его членом.

Вернее даже сказать, что полноправные члены ЕС сегодня находятся в куда менее привилегированном положении. Поскольку каждый из них соблюдает квотный принцип производства товаров для внутреннего рынка ЕС. Собрались в Брюсселе чиновники, распределили между странами квоты (кто, сколько и чего выращивает), договорились о субсидиях. И всё, все выполняют. Украине никто никаких субсидий не дает, зато и самоограничиваться ей никак не надо. «Берите суверенитета сколько хотите».

Хватило Европы примерно на год. Уже в конце 2022-го польские, а за ними и остальные фермеры из граничащих с Украиной стран начали требовать от еврочиновников и национальных правительств ограничить потоки украинского продовольствия.

И хотя беспошлинный режим в мае 2023 года продлили, но вместе с тем Еврокомиссия ввела запрет на ввоз украинской агропродукции на территорию соседствующих с Украиной стран (май-июнь 2023-го). Делать-то все равно было нечего: сами эти страны ввели такой запрет на уровне правительств и согласны были отменить его только в обмен на аналогичную меру ЕК. А когда запрет истек (15 сентября 2023-го), Польша, Венгрия и Словакия вернулись запретам на уровне правительств (наплевав при этом на Брюссель). А также расширили этот запрет с зерна на еще пару десятков позиций. Запреты действуют до сих пор, в ЕК не смогли добиться их отмены.

Что дает Украине экспорт в ЕС



Сегодня Украина – третья по объемам поставки продукции АПК в Евросоюз. Опережают ее только Бразилия и Великобритания. За январь-август прошлого года агроэкспорт в ЕС принес Украине 8 млрд евро (+23% к аналогичному периоду 2022 года). Причем Украина наращивала долю на падающем рынке: за этот период ЕС импортировала продовольствия на сумму 107,4 млрд евро (минус 3% к 2022 году). А значит, не стоит исключать, что премьеры соседних с Украиной стран транслируют недовольство не только собственных фермеров, но и других крупных поставщиков на рынок ЕС, страдающих от Украины.

Объемы экспорта говорят о том, что в 2023 году поставки продукции АПК на рынок ЕС могли дать Украине 12 млрд евро выручки. Это более трети от всего прошлогоднего экспорта Украины (36 млрд долларов). Из этих 36 млрд на экспорт продукции АПК приходится 21,8 млрд долларов (20 млрд евро). А значит, ЕС сегодня – основной потребитель украинского продовольствия (60%). Для сравнения: в 2021 году доля ЕС в агроэкспорте Украины была вдвое меньшей (32%). И сокращение объемов поставок до тогдашних 8,7 млрд евро сильно портит Украине ярмарку.

Сегодня именно сельское хозяйство дает Украине основную экспортную выручку. А значит оно – важнейший наполнитель бюджета. И поскольку сегодня украинский бюджет практически полностью расходуется на военные нужды, выходит, что любой чих в сторону украинского экспорта АПК – это одновременно удар по ее обороноспособности.

Также возврат пошлин и квот весьма кисло выглядит в свете обещания обязательно когда-нибудь потом принять Украину в ЕС. Как уже сказано, сектор АПК Украины вот уже почти два года негласно в ЕС, от чего ЕС явно трещит по швам. Прямо как теремок из одноименной сказки, когда в него начал лезть медведь.

Только ведь сегодня ограничить украинский экспорт еще реально. А после принятия как его ограничивать? Только через самоограничение производства. Но это снова означает дотации Евросоюза для фермеров, только теперь еще и для украинских.

Конечно, ненужным украинское сельское хозяйство для Европы тоже нельзя назвать. Оно – источник дешевого сырья, позволяющего сдерживать рост цен на продовольствие внутри ЕС. К тому же в свете климатических изменений и роста населения планеты сельхозземли Украины для ЕС – важная кубышка. Вопрос лишь в том, как сохранить над ней контроль до того времени, когда настанет пора вскрывать этот НЗ.





В прошлом году ЕК пыталась как-то примирить участников «дуэли». С одной стороны, вводила ограничения на экспорт украинского зерна, с другой – настаивала на временности этой меры. Компромисса не получилось: соседи Украины не согласились на временные меры. И даже действующие ограничения их не устраивают, они требуют более строгих. Ведь тот же самый транзитный ввоз зерна и масла нередко используется в качестве прикрытия: груз полностью или частично оседает в Польше или Венгрии. Поэтому в конце марта Украину, скорее всего, станут уговаривать вернуться к прежнему режиму квотирования экспорта.

А это экономическая мера в итоге означает и политический приговор. Эксперимент по де-факто вхождению Украины в Евросоюз провалился. Европа фактически сама признала, что Украина не может быть частью Евросоюза. А польские фермеры – всего лишь наиболее яркий признак этого разоблачения.