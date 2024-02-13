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    13 февраля 2024, 09:00 • Экономика

    Торговые амбиции Украины обрезаны польской болгаркой

    Торговые амбиции Украины обрезаны польской болгаркой
    @ Dominika Zarzycka/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Анастасия Куликова

    Польские фермеры с помощью болгарки вскрыли фургоны с украинским зерном, следовавшие в Дорохуск. Это не первый случай, когда местные аграрии бунтуют против несправедливых льгот, направленных на поддержку соседней страны. К чему приведет очередная сельскохозяйственная ссора Украины и Польши? И удастся ли Варшаве пересмотреть неравные условия торговли с офисом Зеленского?

    Польские фермеры, протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с агропродукцией. Инцидент произошел утром 11 февраля возле пункта пропуска «Ягодин – Дорохуск». Представитель полиции Хелма Ева Чиж рассказала, что три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после прохождения таможенных процедур. Протестующие не дали им продолжить движение и болгарками открыли полуприцепы, уточняет RMF24.

    На фото, которые разместил один из организаторов протестов, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге. Причем одну из насыпей накрыли флагом Евросоюза, посадив сверху куклу с лицом, напоминающим замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.

    Позже замглавы ведомства выступил с инициативой введения обязательной проверки украинского зерна на въезде в страну. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa. Отмечается, что в настоящий момент было зарегистрировано уже около 15 тыс. перевозок фуражного (некачественного) продукта.

    По словам Колодзейчка, данное зерно отправляется через Польшу транзитом в другие страны ЕС, однако впоследствии возвращается в государство может и «попасть на столы» к местным жителям. Дополнительные проверки поступающего товара помогут отыскать партии сельскохозяйственной продукции, не попадающие под внутренние критерии страны.

    Большая часть таких поставок, как уточнил Колодзейчак, возвращает Германия. Он добавил, что не доверяет ни одному зарубежному поставщику, который предоставляет тесты качества зерна. При этом ранее он неоднократно заявлял о готовности действовать в интересах польских фермеров.

    На Украине к прошедшей акции отнеслись крайне негативно. «Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается», – приводит слова мэра Львова Андрея Садового РИА «Новости».

    Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, напомнил Украине о необходимости соблюдения интересов своих союзников для того, чтобы сохранить помощь от западных стран. Об этом говорится в другом материале RFM24. По его словам, даже несмотря на СВО, он не может согласиться с тем, чтобы «несколько тысяч людей» продолжали наживаться на фермерах из его страны.

    Напомним, в прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе. Одним из главных постулатов аграриев является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

    Проблема экономического взаимодействия Польши и офиса Зеленского назревала еще с начала СВО. В 2022 году нагрузка на транспортные коридоры, по которым осуществлялся экспорт украинского зерна, сильно возросла, что привело к резкому удешевлению аналогичного товара, произведенного Варшавой, Будапештом и Братиславой.

    Фермеры этих стран начали активные протесты, что привело к внедрению местным руководством запрета на импорт зерна. С 15 сентября прошлого года это ограничение не было официально продлено Еврокомиссией, однако Польша решилась на самостоятельное увеличение лимита. Проблемы распространились и на другие сектора экономики. Так, в ноябре местные автоперевозчики начали блокаду украинских пограничных пунктов, протестуя против преференций дальнобойщикам, отправляющим грузы в эту страну.

    «Протесты фермеров стали общеевропейской проблемой. На этом фоне особенно отличаются поляки, которые перешли к более активным действиям: они теперь не просто блокируют украинские фуры, но и высыпают зерно из грузовиков», – отметил экономист и политолог Иван Лизан.

    Он объяснил акцию фермеров двумя причинами. «Во-первых, поток продовольствия с Украины до сих пор окончательно не перекрыт. Украинская сельхозпродукция по-прежнему поступает на польский рынок, а это – один из основных факторов, который вызывает недовольство у аграриев», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, поляки понимают, что наказание за содеянное не последует», – продолжил Лизан. При этом украинское руководство, вероятно, ограничится лишь риторическими выпадами, считает политолог. «Киев в очередной раз «утрется». У него попросту нет вариантов для ответных мер. Страны находятся в разных «весовых категориях», – уточнил Лизан. По его мнению,

    хотя власти Украины и закроют глаза на инцидент, они будут реже использовать маршруты экспорта зерна через Польшу.

    «Тонна зерна на мировом рынке стоит в районе 250 долларов. По оценке украинских водителей, с каждого фургона на дорогу высыпалось не менее трех тонн. То есть Киев потерял около 750 долларов с машины. К этой сумме нужно прибавить потерянное время и некоторые другие затраты. Если подобные акции будут происходить регулярно, то украинские производители могут и вовсе отказаться от этого маршрута», – допускает собеседник.

    «Уже сейчас основной объем продукции идет через Румынию. Там и условия получше, и границу не блокируют, и порт ближе», – перечислил спикер. Экономист не исключает, что акции поляков в отношении украинского зерна продолжатся до тех пор, пока не будут выполнены все их требования. «Пока фермеры бастуют, польские власти будут «бодаться» с евробюрократией, поскольку вопрос из экономической плоскости окончательно перешел в политическую», – акцентирует Лизан.

    Несмотря на существенные идеологические разногласия, тактика действующего правительства Дональда Туска в отношении зерновых протестов не будет сильно отличаться от его предшественников из «Права и справедливости», считает полонист Станислав Стремидловский. «В руководстве страны сформировался негласный консенсус:

    нельзя позволить Украине утащить с собой на дно Варшаву», – сказал он.

    «Важно различать внешнюю риторику государства и его внутреннюю политику. Несмотря на то, что Польша зачастую используют крайне яркую риторику о необходимости поддержки офиса Зеленского, для местного общества используются совершенно иные тезисы. Вспомним, как совсем недавно об Украине крайне нелестно отзывался Анджей Дуда», – отмечает он.

    «В связи с этим, польское правительство не станет препятствовать протестам фермеров. Вероятно, в некоторых моментах оно даже поддержит недовольных, поскольку это позволит постепенно отойти от участия в спонсировании ВСУ путем поддержания несправедливого льготного режима для украинских импортеров сельской продукции», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, польские аграрии также видят в сложившейся ситуации возможность вынудить Брюссель пересмотреть ряд положений, сковывающих их участие в рынке. Они протестуют в том числе и против «зеленого курса», который рискует полностью изменить сферу их деятельности», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, и правительство, и польское общество руководствуются в своих действиях не столько экономическими, сколько политическими причинами. Протесты против неадекватных правил ввоза зерна в ЕС переросли в один из способов заявить о своем несогласии со всем происходящим вокруг Украины с точки зрения Варшавы», – резюмирует Стремидловский.

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