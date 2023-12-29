2023 год вверг Украину и Запад в политические потрясения

Tекст: Василий Стоякин

2023 год стал рекордным с точки зрения расходов Запада на обеспечение Украины. По оценкам украинских представителей, с февраля 2022 года Украина получила от западных союзников 73,6 млрд долларов в государственный бюджет, из них 42,5 млрд в 2023 году.

Эти средства выделялись, разумеется, не просто так, а в надежде на успех украинского контрнаступления. Однако наступление провалилось. В итоге перенапряжение не готовой к военным расходам экономики стран НАТО привело к целому ряду кризисных явлений, которые прямо затронули отношения Украины и Запада. Не меньший внутриполитический кризис назревает и на Украине.

Запад: кризис «проукраинской коалиции»

В 2023 году ряд стран Запада были вынуждены сократить или вовсе прекратить военную помощь киевскому режиму. Например, отказалась от передачи Украине нового вооружения Польша – поляки сбросили украинцам все оружие советского образца, а теперь ждут, пока Южная Корея передаст им новое оружие. Произошло это до выборов, на которых в Польше победила оппозиция. Это, в свою очередь, означает крушение «пакта Дуды – Зеленского», предполагавшего создание некоего подобия двуединой Речи Посполитой.

В ключевой для киевского режима стране, США, вообще возник парламентский кризис – Конгресс не смог одобрить помощь не только Украине, но и Израилю, поддержка которого для США имеет намного большее значение. Если в конце 2022 года Зеленскому обещали в США поддерживать Украину «сколько потребуется», то в конце 2023-го – «сколько сможем». Год назад победа над Россией объявлялась и Западом, и Киевом неизбежной: глава МИД Украины Кулеба, например, призывал готовиться к «поражению России». В конце декабря 2023-го CNN констатирует, что «победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена».





Минимум в двух европейских странах при власти находятся правительства, весьма скептически относящиеся к украинскому режиму. Позиция Венгрии была известна давно – эта страна блокирует совместные мероприятия Украины с НАТО, ЕС, а теперь и военную помощь. Связано это с ограничением прав венгерского меньшинства на Украине. Победа партии «Направление – социальная демократия» Роберта Фицо в Словакии также привело к изменению политики в отношении Украины.

Очень болезненный удар нанесли Киеву в 2023 году перевозчики и аграрии Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, которые явочным порядком по сути ввели против Украины торговые санкции. Автоперевозчики просто заблокировали пограничные пункты, а аграрии требуют не закупать украинское зерно, чтобы не сбивать цены. Из-за этих акций пострадали даже военные поставки (в части, осуществляемой автотранспортом). А та же Польша стала ярким примером того, как за очень короткий срок ближайший союзник Киева может стать его яростным критиком.

Украина: внутриполитический кризис

Провал контрнаступления и огромные потери привели к политическому кризису на Украине. Составляющих этого кризиса четыре.

Во-первых, доверие украинцев к власти рухнуло, и это даже вынуждены были подтвердить социологические службы. Разумеется, сами по себе социологические данные ненадежны, но есть независимые показатели, свидетельствующие о недоверии власти. Например, массовое уклонение от мобилизации, которое требует чрезвычайных мер вроде выставления блок-постов и проведения облав даже в тех регионах, которые ранее лишний раз старались не трогать.

Во-вторых, в значительной степени оказалась подорванной вера украинцев в западных союзников. Доходит до анекдотов. Бывший главком силами США в Европе Бен Ходжес агитирует против дружбы с Америкой: «мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали: военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности и другой техникой, которая была необходима».

В-третьих, обозначился конфликт между военным и политическим руководством Украины.

В начале ноября Зеленский прямо выступил против главкома ВСУ Залужного в его профессиональной сфере, заявив, что позиционного тупика, о котором перед этим говорил главком, на самом деле нет. До того не было никаких явных признаков конфликта и возможности выхода Залужного в политическую плоскость с тем, чтобы составить конкуренцию Зеленскому. Теперь есть – у него высокие рейтинги, к нему обращено внимание других оппозиционеров (говорят о симпатиях к Залужному со стороны Порошенко и Кличко). Нет только желания самого Залужного, но оно появится, если Офис президента и дальше будет делать из него политика.

В-четвертых, публикации невыгодных Зеленскому социологических данных появились не просто так – большинство украинских социологов достаточно независимы от украинской власти и сидят на грантовых заказах. И если уж они такое публикуют, значит на Западе есть силы, желающие сменить власть на Украине. Собственно, это стало понятно еще в августе, когда американский сенатор Линдси Грэм призвал к проведению на Украине президентских выборов.

Россия сосредотачивается

Для России 2023 год был годом большого труда. Прежде всего, был принят ряд мер в военной сфере, в частности – произведен нелегкий переход от наступательной к оборонительной стратегии. Результат налицо – украинское наступление сорвано, ВСУ понесли огромные потери, стратегическая инициатива вернулась к Российской армии. Теперь мы навязываем ВСУ ход боевых действий.

Кроме того, несмотря на неслыханные санкции, российская экономика за прошедший год продемонстрировала рост. Прежде всего, растет производство всего того, что нужно для победы. Но растет и гражданское производство – происходит импортозамещение, осваиваются новые рынки.

Итоги 2023 года для России, безусловно, оптимистичны, но нет причин для шапкозакидательства. Следует ожидать, что кризис Запада будет преодолен. «Двухпартийный консенсус» в США никуда не делся, значит средства они выделять будут – может не так безоглядно и не в таких объемах. Запад тоже сосредотачивается, потихоньку раскручивая механизм гонки вооружений. Венгрия и Словакия не настолько сильные страны, чтобы диктовать волю ЕС и НАТО. Скорее всего, именно сейчас будет сделана попытка большей централизации обоих союзов.



Вероятность того, что режим Зеленского рухнет сам собой, тоже невелика. На поле боя нам по-прежнему противостоит сильный, мотивированный, обеспеченный высокотехнологическими вооружениями противник. Преуменьшать его силу – в первую очередь оскорблять себя. Борьба предстоит долгая и тяжелая. Тем более что Россия борется не только и не столько за Украину. Россия борется за достойное место в мире, вольно или невольно ниспровергая «мировой порядок, основанный на правилах». Это, возможно, и станет одной из главных задач 2024 года.