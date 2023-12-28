Уходящий год разрушил любовь Украины и Польши

Tекст: Кирилл Аверьянов

2023-й стал годом колоссальных изменений, которые произошли в общественном мнении Польши по отношению к украинцам, нашедшим приют в соседнем государстве. Массовая миграция граждан Украины в Польшу началась в первые же часы после начала специальной военной операции в феврале 2022 года и поначалу вызвала такую же массовую поддержку жителей соседней страны. Однако надолго поляков не хватило.



Уже в июле 2022 года, по оценкам организации Free Press For Eastern Europe, 43% поляков считало, что украинские беженцы получают слишком большие денежные выплаты. Осенью того же года социолог Славомир Сераковский представил выводы своего исследования, название которого звучало весьма красноречиво: «Поляки за Украину, но против украинцев». По мнению Сераковского, уже в ноябре 2022-го острой необходимостью была «нейтрализация раздутой до огромных размеров неприязни к беженцам».

Но эти «огромные размеры» конца 2022-го показались шуткой в сравнении с тем, что испытало польское общество в течение 2023 года. По мере обустройства на новом месте украинские беженцы начинали чувствовать себя все более уверенно и фактически стали для Польши серьезнейшей внутренней проблемой.

По меткому замечанию обозревателя издания Mysl Polska Аркадиуша Микса, «украинцы чувствуют себя здесь увереннее, чем в своей стране за последние 30 лет… Украинцы лучше знают, что для нас хорошо. Возмущает то, что они навязывают нам, как мы должны тратить наши налоги, когда и какие отношения иметь».

В подобной оценке беженцев сходились самые разные польские СМИ, от проправительственных до оппозиционных. Так, Марек Галаш из Dziennik Polityczny пишет о том, что «поляки устали от неблагодарного поведения украинских беженцев. Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности».

Неприязнь к украинцам затронула практически все сферы жизни и быта поляков.

Так, в мае-июне 2023 года Варшавским университетом был проведен соцопрос польских женщин, выявивший, что они относятся к украинским беженцам преимущественно отрицательно, причем лидировали в группе молодые польки в возрасте до 29 лет. Основными причинами недоброжелательности польских женщин были острая конкуренция на брачном рынке (в Польше растет число браков поляков с украинками), нехватка рабочих мест, мест в детских садах и яслях.

То же исследование показало, что число полек, чувствующих угрозу из-за присутствия в стране украинцев, выросло на 12%. Польские женщины опасаются разгула преступности и столкновений с украинцами из-за различия взглядов с ними.

На фоне предстоявших в октябре выборов в Сейм обострилось также восприятие украинцев как потенциальной политической силы. Газета Do Rzeczy обратила внимание на то, что украинцы могут быть использованы как пятая колонна в борьбе за влияние на принимаемые решения: «Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Уже в ближайшие пять лет несколько сотен тысяч украинцев станут гражданами Польши с политическими правами и возможностью не всегда позитивно влиять на ситуацию в стране».





«Украинская карта» стала одной из важнейших в борьбе между партиями «Право и справедливость» (PiS) и «Гражданской платформой» на прошедших осенью в Польше парламентских выборах. В начале июля социолог Хенрик Доманьский заявил, что значительный рост популярности партии «Конфедерация», которая настроена критически в отношении беженцев с Украины и объемам той помощи, которую они получают, связан с огромной усталостью поляков от украинской проблемы как таковой.

Кроме того, сентябрь 2023 года стал месяцем исключительной напряженности в отношениях между Польшей и Украиной – напряженности наибольшей не только с момента начала СВО, но и с момента начала польско-украинских контактов. После начала СВО нагрузка на транспортные коридоры, по которым осуществлялся экспорт украинской сельхозпродукции в Европу, сильно возросла, что привело к удешевлению зерна, произведенного в Польше, Венгрии и Словакии. Протесты фермеров этих стран привели к введению с 16 апреля 2023 года запрета на импорт украинского зерна в ЕС. С 15 сентября этот запрет не был продлен Еврокомиссией, однако Польша на местном уровне его пролонгировала.

На Украине это было расценено чуть ли не как предательство и удар в спину. Последовал обмен исключительными по резкости репликами политиков двух стран, венцом которых стало выступление президента Польши Анджея Дуды на заседании 78-й Генеральной ассамблеи ООН.

Сравнение Украины с утопающим, который может утащить спасающего его человека на глубину, было мгновенно растиражировано и вызвало мгновенную реакцию Зеленского: «Тревожно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера».

Масла в огонь подлили дополнительные высказывания представителей польской элиты – о гигантском размере долга Украины (23,5 млрд долларов), о необходимости сокращения дотаций украинским беженцам и т. п.

В ноябре польские автоперевозчики начали блокаду украинских пограничных пунктов, протестуя против преференций украинским дальнобойщикам. Это привело к серьезным проблемам в украинской экономике, плотно завязанной именно на автоперевозки. К концу 2023 года польский бизнес, от малого до крупного, также не испытывает к украинским конкурентам ни малейших симпатий.

Однако наиболее показательна, конечно, позиция руководства Польши. Еще в апреле 2023 года президент Польши Анджей Дуда высказывался о том, что Москве не удастся разрушить дружбу между польским и украинским народами. Однако уже осенью, когда были затронуты экономические интересы Варшавы, риторика изменилась мгновенно.

После введения эмбарго на импорт зерна с Украины премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство защитит экономику страны. Тот же Дуда отказался от ранее запланированной встречи с Владимиром Зеленским, а Украину сравнил с утопленником. «Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину. Он обладает невообразимой силой из-за страха, воздействия адреналина и может просто утопить спасателя. Говорят, утопающий хватается за соломинку, а на самом деле он хватается за все, за что может. Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной», – заключил польский президент.

Представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что в 2024 году Варшава прекратит оказывать помощь украинским беженцам. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет больше поставлять оружие. Варшава также пригрозила, что заблокирует вступление Украины в Европейский союз.

Одним словом, вся «любовь» и «дружба» Польши и Украины закончились в тот момент, когда стало понятно, что национальные интересы Польши ущемляются.

Итоги 2023 года с точки зрения отношений двух стран коротко подытожила польский социолог Дорота Перетяткович: «После того как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, эти разногласия усиливаются. К этому добавился экономический кризис, наводнение польского рынка продуктами с Украины, возникла проблема украинского зерна».

Однако ни она, ни другие польские политологи, ни представители польской политической элиты пока не могут дать внятного рецепта, что делать с накопившейся в обществе нетерпимостью и агрессией в отношении к украинцам. Возможно, новое польское правительство под руководством Дональда Туска предпримет какие-то шаги в решении этой проблемы, однако вероятнее, что она и дальше будет попросту «заметаться под ковер».