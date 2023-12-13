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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 21:24

    Новый премьер Польши рассказал, что не торопится встречаться с Зеленским

    Зеленский запросил встречу с новым премьером Польши Туском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский уже захотел встретиться с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском, об этом сообщил сам Туск по прибытии в Брюссель на саммит Евросоюза.

    Туск сообщил, что Киев запросил встречу уже завтра утром, передает РИА «Новости». Польский премьер добавил, что готов встретиться с украинским лидером, однако пока неясно, когда это произойдет.

    «У нас заседание Европейского совета, и, если я правильно понимаю, еще нет решения, каким образом должно выглядеть присутствие президента Зеленского здесь, на Европейском совете», – пояснил он.

    Напомним, новый премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе торжественной церемонии в среду приведен к присяге. Ранее депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Польско-украинские отношения заметно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

    13 декабря 2023, 12:44
    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

    Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание

    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Байдену для переизбрания приходится переключаться с темы Украины на внутренние проблемы США. И странное поведение американского президента во время переговоров с Зеленским ярко демонстрирует дистанцирование от токсичной проблематики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее в США прошли переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    «Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.

    «Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

    «Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

    Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».

    Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.

    В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.

    Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

    The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.

    «Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.

    Коментарии (11)
    13 декабря 2023, 12:54
    Зеленский назвал условие территориальных уступок России

    WP: Украина без помощи США уступит территории России

    Зеленский назвал условие территориальных уступок России
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в США сенаторам Конгресса, пишет The Washington Post (WP).

    По данным издания, Зеленский заявил, что Украина не прекратит бороться, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а ВСУ «неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», передает ТАСС.

    При этом президенту Украины не удалось добиться прорыва в переговорах с конгрессменами. Сейчас Конгресс все еще находится в тупике по поводу просьбы президента США Джо Байдена оказать дополнительную военную помощь Украине.

    Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, в него войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии. При этом этот пакет может стать одним из последних.

    Коментарии (22)
    13 декабря 2023, 04:25
    В Киеве прозвучали мощные взрывы

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

    В Киеве прозвучали мощные взрывы
    @ Eugene Titov/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мощные взрывы раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога в городе и в области, в некоторых районах пропала вода, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Сообщается о мощных взрывах в столице Украины. В некоторых районах города пропала вода,  передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области.

    Ранее в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 17:46
    Вылеты F-16 из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте

    Гаврилов: Россия будет считать вылеты F-16 из Польши и Румынии участием этих стран в конфликте

    Вылеты F-16 из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте
    @ IPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, из-за значительного разрушения аэродромов на Украине уже появляются предложения о том, чтобы самолеты делали вылеты с авиабаз Польши, Румынии и Словакии, передает RT.

    Если это произойдет, подчеркнул Гаврилов, Россия будет считать эти страны участниками конфликта.

    Напомним, Украина хотела бы получить от Запада 150 боевых самолетов для замены техники советского производства в вооруженных силах страны, сообщил представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. По его словам, основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский F-16.

    Коментарии (52)
    13 декабря 2023, 01:19
    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США

    Bloomberg: Зеленский не ответил на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США

    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США, он лишь пожал плечом, сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Журналист сообщила, что на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом она спросила президента Украины, сможет ли Киев победить без дальнейшей поддержки США. По ее словам, не дав ответа, он слегка пожал плечом, передает ТАСС.

    Ранее Байден одобрил выделение 200 млн долларов Украине.

    Также президент США призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины до ухода на рождественские каникулы, а Зеленского попросил не терять надежду.

    Между тем, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

    Коментарии (10)
    13 декабря 2023, 03:46
    Байден назвал условие для вступления Украины в НАТО

    Президент США Джо Байден пообещал, что Украина со временем вступит в НАТО

    Байден назвал условие для вступления Украины в НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, кроме самого времени вступления Киева в альянс.

    Байден считает, что будущее Украины в НАТО, в этом нет вопроса, но для вступления в альянс Киев должен выполнить условия и заручиться поддержкой всех стран альянса, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Коментарии (22)
    13 декабря 2023, 05:49
    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК

    «Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу

    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК
    @ Andy Dean/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), владельцами которого оказались члены экстремистской группы – спонсоры ВСУ и выступавшие против спецоперации.

    Холдингом управляли экс-министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, полностью запретив их деятельность в России, пишет «Коммерсант».

    Утверждается, что Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма», Ефименко использовал ресурсы компании для поставок дронов и обмундирования ВФУ.

    По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. Сразу после этого она улетела в ОАЭ. Соглсно данным прокуратуры, ей принадлежало более 96% капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс».

    В иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, членам экстремистского объединения «создает серьезную угрозу безопасности государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной информации недружественным странам».

    В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях и в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, боевых машин десанта и пехоты.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 14:25
    Американский генерал рассказал о новой проблеме ВСУ
    Американский генерал рассказал о новой проблеме ВСУ
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ, заявил американский генерал-лейтенант Антонио Агуто.

    Агуто, с декабря прошлого года возглавляющий Группу содействия безопасности Украины – основную организацию, координирующую поставки военной помощи киевскому режиму, заявил, что подавление американских высокоточных вооружений «представляет проблему», пишет портал Defense One, передает ТАСС.

    Генерал добавил, что Пентагону нужно продолжить модернизацию своих вооружений, чтобы они могли «противостоять действиям противника». Он отметил, что российским войскам достаточно «нескольких недель» для того, чтобы найти способы противодействия американским системам после их первого применения на фронте.

    Портал также указывает, что у России имеются передовые средства РЭБ, в том числе установки, способные заглушать сигналы GPS на расстоянии до 24 км. Отмечается, что украинские военнослужащие уже жаловались на высокую эффективность российских систем.

    Ранее в США предсказали ВСУ большие проблемы с наступлением зимы.

    Коментарии (14)
    13 декабря 2023, 11:12
    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему поддержки США

    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему дальнейшей поддержки США

    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему поддержки США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский укрепил решимость сенаторов США прекратить финансовую поддержку Киева неумением вовремя промолчать, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, в ходе визита в Конгресс США Зеленский «совершил огромную оплошность», когда заявил, что любой американский народный представитель, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 млрд долларов, становится «марионеткой Путина», передает ТАСС.

    Филиппо добавил, что подобными высказываниями украинский президент «укрепил решимость тех сенаторов, которые хотят прекратить любую помощь Украине». «Зеленский упустил еще одну хорошую возможность промолчать!» – резюмировал он.

    Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

    Коментарии (20)
    13 декабря 2023, 07:10
    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год

    Владимир Зеленский в США заявил, что Россия за год якобы не заняла ни одного поселка

    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка».

    Зеленский в интервью Fox News сообщил, что Россия с начапла года якобы не заняла ни одного украинского поселка. По его словам, «это самое важное, чтобы понять, что происходит», передает РИА «Новости».

    Ранее в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название – Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении.

    В конце ноября стало известно об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР.

    Коментарии (62)
    13 декабря 2023, 16:03
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются», заявили в Минобороны России.

    Сообщается, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику, огневые средства и живую силу ВСУ на опорных пунктах, передает ТАСС.

    По словам танкистов-дальневосточников, противник выдыхается, что позволяет штурмовым подразделениям ВС России продвигаться вперед. Также артиллерия ВС России на Южно-Донецком направлении продолжает наращивать интенсивность ударов.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных.

    Коментарии (18)
    12 декабря 2023, 22:12
    Сенатор назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»

    Сенатор Шмитт заявил, что Зеленский на встрече с конгрессменами не рассказал ничего нового

    Tекст: Вера Басилая

    Американские законодатели на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США, республиканец Эрик Шмитт

    «Все то же старье, ничего нового», – приводит слова сенатора газета The New York Times, передает РИА «Новости».

    Шмитт также заявил, что сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины, вместо того, чтобы говорить с президентом США о безопасности американских границ.

    Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 02:28
    Байден поменял риторику по поводу помощи Украине на «пока это возможно»

    Байден поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно»

    Байден поменял риторику по поводу помощи Украине на «пока это возможно»
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно», сообщает CNN.

    Если раньше президент США обещал, что американская поддержка Украины будет сохраняться «столько, сколько потребуется», то на пресс-конференции он заявил, что США «продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно», передает CNN.

    CNN пишет, что это говорит о сдвиге, который отразил серьезные препятствия для новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с конгрессменами ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось.

    Байден по итогам встречи с Зеленским подчеркнул, что США продолжат поставлять Украине оружие так долго, как это возможно, но возможности ограничены.

    Коментарии (10)
    13 декабря 2023, 13:25
    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 12:52
    Медведев по пунктам разобрал речь Байдена о «мифической победе Киева»

    Медведев: «Глуповатое хихиканье деда» по вопросу «победы Киева» вынудило Зеленского устроить наркотрип прямо в самолете

    Медведев по пунктам разобрал речь Байдена о «мифической победе Киева»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Речь действующего президента США Джо Байдена является симптоматичной – на этот раз он выделил три пункта, указывающих на «мифическую победу Киева», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он сыронизировал по поводу того, что изначально разбирать слова Байдена является делом неблагодарным, так как «старый человек с признаками прогрессирующей деменции» часто выдает явно доктринальные заготовки.

    В частности, Медведев выделил недавние слова главы США о «мифической победе Киева» во время визита украинского попрошайки (президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД).

    Так, «по Байдену», победа для Украины, как заметил зампред, означает то, что страна «является независимым государством» – то есть тот факт, что она останется, а не исчезнет с карты мира. При этом границы и суверенитет не имеют значения.

    «Например, сохранится в границах Львова», – предполагает Медведев.

    Вторым пунктом Байден выделил тот факт, что Украина «может защитить себя сегодня».

    «Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперед. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, «защитить себя» в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения», – подчеркивает зампред Совбеза.

    Третьим пунктом Байден выделил способность Украины «сдержать дальнейшую агрессию», которая, как заметил Медведев, по факту является превентивным ответом на действия НАТО.

    «Важно другое: «сдержать сама», а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что ВС России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», – добавил он.

    В заключение Медведев заявил, что видна, «как говаривал Ильич (российский революционер Владимир Ильич Ленин – прим. ВЗГЛЯД), коренная перемена наших взглядов на социализм».

    «Думаю, после такого «успеха» бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолете», – подытожил зампред.

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    Чем обернется отказ США от российского ядерного топлива

    США планируют запретить импорт российского урана на двадцать лет вперед. При этом Штаты сейчас полностью зависят от импортного ядерного топлива. Последствия для атомного рынка от такого эмбарго могут оказаться даже более тяжелыми, чем для мирового нефтяного рынка, считают эксперты. Подробности

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    США собрались закатать Украину в бетон

    Похоже, США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает офису Зеленского реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить». В чем заключаются ключевые параметры этого плана, насколько он реализуем и как России стоит к нему относиться? Подробности

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    Белорусскую армию научат воевать по-русски

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран. Их главная задача – повышение боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск. Как отмечают эксперты, эти центры заметно усилят оборонный потенциал России и станут подспорьем как в проведении СВО, так и в сдерживании стран НАТО. Подробности

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    Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона

    Весьма необычное для себя поведение демонстрируют Соединенные Штаты по поводу нового конфликта, который прямо сейчас разгорается в ключевом для них регионе – Латинской Америке. Венесуэла фактически аннексирует территорию соседнего государства, но Вашингтон действует очень мягко и почти без угроз. Почему? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

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