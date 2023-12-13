Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.6 комментариев
Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска
Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска
Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска, сообщили польские СМИ.
Отмечается, что правительство Туска поддержали все парламентарии из коалиции «Гражданской коалиции», «Левых» и «Третьего пути», против проголосовали депутаты бывшей правящей партии «Право и справедливость», а также из ультраправого объединения «Конфедерация», передает РИА «Новости».
Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда приведет в среду к присяге новое правительство республики во главе с Дональдом Туском.
Вице-премьером, министром национальной обороны в новом правительстве станет лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Вторым вице-премьером и министром информатизации станет Петр Галковский. Министром иностранных дел в правительстве Туска станет Радослав Сикорский, который ранее в разные годы занимал должности главы МИД, а также главы Минобороны. Марчин Кервиньский займет пост министра внутренних дел и администрации. Министром юстиции и генеральным прокурором станет сенатор Адам Боднар.
Кроме того, в правительстве появится министерство промышленности, которое возглавит Мажена Чарнецкая.
Ранее сейм Польши выбрал экс-главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны.
Напомним, голосование за вотум доверия кабмину премьер-министра Матеуша Моравецкого в польском Сейме закончилось перевесом голосов против правительства, 266 депутатов отказали в доверии кабмину и лишь 190 его поддержали. Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда принял отставку правительства и поручил Моравецкому сформировать новый кабмин.