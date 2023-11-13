Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новый кабмин

Президент Польши Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство

Tекст: Антон Антонов

Моравецкий после формирования кабмина должен будет направить Сейму просьбу о выражении вотума доверия. Если депутаты выступят против, то парламент сам попробует выдвинуть кандидата на должность премьера, на которого и ляжет обязанность сформировать кабмин. Известно, что это будет Дональд Туск.

Если и Туск не получит вотум доверия, инициатива выдвижения премьера вернется к президенту. В случае повторного отклонения его кандидата парламентом Польшу будут ждать повторные парламентские выборы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

Напомним, по итогам парламентских выборов правящая партия «Право и справедливость» получила 194 места в Сейме, потеряв большинство. Оппозиционным «Гражданской коалиции», «Третьему пути» и «Левым» достались 157, 65 и 26 мест соответственно. Еще 18 мест заняла коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация».