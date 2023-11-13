В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новый кабмин
Президент Польши Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство
Президент Польши Анджей Дуда принял отставку правительства и поручил Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин, сообщают информационные агентства.
Моравецкий после формирования кабмина должен будет направить Сейму просьбу о выражении вотума доверия. Если депутаты выступят против, то парламент сам попробует выдвинуть кандидата на должность премьера, на которого и ляжет обязанность сформировать кабмин. Известно, что это будет Дональд Туск.
Если и Туск не получит вотум доверия, инициатива выдвижения премьера вернется к президенту. В случае повторного отклонения его кандидата парламентом Польшу будут ждать повторные парламентские выборы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.
Напомним, по итогам парламентских выборов правящая партия «Право и справедливость» получила 194 места в Сейме, потеряв большинство. Оппозиционным «Гражданской коалиции», «Третьему пути» и «Левым» достались 157, 65 и 26 мест соответственно. Еще 18 мест заняла коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация».