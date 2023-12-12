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    12 декабря 2023, 14:30

    «Немецкий агент» в руководстве Польши дает шанс России

    «Немецкий агент» в руководстве Польши дает шанс России
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Польская оппозиция в ярости: с их точки зрения новый премьер страны Дональд Туск не кто иной, как «немецкий агент». Политика нового премьера действительно по всем признакам будет серьезно меняться. Это прямо касается в том числе интересов России.

    Вечером 11 декабря произошла существенная перемена на европейском политическом поле – место премьер-министра Польши вместо Матеуша Моравецкого занял Дональд Туск. Произошло это после того, как Сейм вынес Моравецкому вотум недоверия (против – 266 голосов, за – 190). За Туска проголосовало 248 депутатов (требовалось 225), против – 201.

    Так что победу Туска можно считать убедительной, как и истерику проигравшей стороны. Даже видавшие виды политики обомлели, когда после исполнения гимна Польши на парламентской трибуне возник основатель и председатель теперь оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и во всеуслышание назвал Туска немецким агентом. После этого стало очевидно, что достойно проигрывать «писовцы» не умеют, и за выходку Качиньского пришлось извиняться министру внутренних дел.

    Туск же в ответной речи резюмировал: «С завтрашнего дня мы сможем исправить ошибки, чтобы каждый, включая самого слабого, чувствовал себя в Польше как дома».

    Дональд Туск – опытный ветеран польской политики, премьер-министр страны в 2007–2014 годах, затем с 2014 по 2019-й председатель Европейского совета. Ныне он является главой оппозиционного альянса «Гражданская коалиция», куда входят либерально-консервативная партия «Гражданская платформа», левоцентристская «Польская инициатива», партия «Зеленые» и ряд прочих политических сил помельче. Коалиционное соглашение было подписано 10 ноября, а 1 декабря Туск уверенно заявил, что вскоре займет премьерское кресло.

    Именно хорошо известный бэкграунд как Туска, так и Моравецкого позволяет с большой долей вероятности предположить, какой курс изберет новое правительство.

    Царившие в политическом мире Польши с 2015 года «писовцы» проповедовали неприкрытую и откровенную русофобию, именно при них страна начала бешеными темпами наращивать численность армии и громче всех поддерживала Украину (по крайней мере, на первых порах).

    Аудитория Моравецкого – Качиньского – Дуды в той же степени ненавидела и Германию. Недаром в последнее время для Польши настоящей идеей фикс стала компенсация за ущерб, понесенный страной в годы Второй мировой – несмотря на то, что вопрос был закрыт давным-давно.

    К ЕС как к структуре «писовская» Польша также никаких симпатий не испытывала и вообще всячески намекала на то, что сама по себе является великой евродержавой, которая будет решать, что ей делать, а что нет. Эти противоречия в какой-то мере были выгодны для России – при умелом подходе они помогали расшатывать ЕС изнутри, вбивать клин между Брюсселем и Варшавой, а также Варшавой и Берлином.

    При Туске же расклад будет совершенно иным. Новый премьер – из страстных поклонников Евросоюза, он также всеми силами выступал за налаживание отношений с Германией (недаром Качиньский бессильно плюнул в него во время церемонии).

    Так что можно быть уверенным, что в ближайшее время все силы польской дипломатии будут брошены на улаживание склок с Германией и ЕС. Польша будет всячески заверять евроколлег в своей лояльности и, возможно, даже публично откажется от претензий на свою «особую» роль в Европе. И это безусловный плюс – исчезнет агрессивная риторика в адрес России и Белоруссии, прекратится бряцание оружием.

    Кроме того, у Туска иное отношение к России, нежели у компании PiS. В отличие от фанатичных Моравецкого – Качиньского – Дуды, новый премьер – прагматик, то есть во имя интересов экономики и бизнеса он вполне способен свернуть свои негативные чувства к Москве и спрятать их в карман.


    Конечно, иметь дело с таким партнером тоже не большая радость. Но, во-первых, в современной Польше откровенно дружественных России политиков просто не осталось, а во-вторых, лучше все же вменяемый и договороспособный прагматик, чем брызжущие слюной фанатики, чья главная мечта – самая большая армия в Европе. К тому же в свое время у Туска вполне получалось наладить общение с Путиным (оба общались еще в 2009-м, будучи премьерами), поэтому возобновление личного контакта вполне вероятно.

    Конечно, ситуация будет осложняться тем, что PiS как таковая никуда из Польши не денется. Это по-прежнему очень сильная и влиятельная политическая сила, и президент Дуда вполне способен уравновешивать Туска, если его реформаторская прыть окажется слишком рьяной. А приверженность Туска евроидеалам скажется на поведении Польши в украинском вопросе – теперь страна безусловно будет следовать всем указаниям Брюсселя.

    Но все-таки смена караула в Варшаве произошла не формальная, а весьма значительная. Новый польский премьер-министр хорошо известен российским дипломатам и аналитикам, а значит, с ним можно и нужно будет работать.

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