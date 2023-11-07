Поляки устали терпеть экономические уступки Украине

Поляки блокировали автомобильные грузоперевозки с Украины

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM. В настоящий момент перекрыты три КПП: в Хребенном, Борохуске и Корчеве. К протестам присоединились несколько десятков представителей отрасли.

Участники акции пытаются добиться ввода коммерческих разрешений для перевозчиков соседней страны и снизить их общее число. Кроме того, дальнобойщики настаивают на отмене лицензий, выданных украинским компаниям, которые были созданы после начала СВО.

С помощью собственных машин они перекрыли дороги у пунктов пропусков. При этом легковым автомобилям, автобусам, транспортам с гуманитарной и военной помощью недовольные разрешают проезд. Отмечается, что акция протеста официально согласована с польскими властями и продлится до 3 января.

Действия поляков вызвало серьезное недовольство на Украине. Так, посол страны в Варшаве Василий Зварич назвал происходящее «болезненным ударом в спину». Он также отметил, что начавшиеся протесты могут поставить под угрозу действующие «коридоры солидарности» с Евросоюзом. В результате дипломат призвал перевозчиков прекратить блокаду и выбрать иные формы отстаивания собственных прав.

Это не первый случай ожесточенного экономического противостояния Польши и офиса Зеленского. Так, в сентябре Варшава выдвинула ультиматум Европейской комиссии (ЕК) по вопросу вывоза зерна с Украины. «Для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или ЕК примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет», – заявлял премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Владимир Зеленский эти слова не оставил без внимания и в ответ пригрозил Евросоюзу обращением в международный арбитраж, если ограничения на поставки зерна будут продлены. Эти слова вызвали серьезное недовольство в Варшаве. Министр правительства страны по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что эта риторика выходит за рамки классической дипломатии.

Противостояние касалось и сотрудничества в военной сфере. Так, Матеуш Моравецкий в сентябре говорил о прекращении поставок ВСУ каких-либо видов вооружений. По его словам, это связано с необходимостью накопления Варшавой современных моделей для собственной армии. Кроме того, новые ограничения стали распространяться и на социальную сферу.

Еще больше отношения «союзников» обострились после недавнего инцидента с «жучком», обнаруженным в машине президента Анджея Дуды. Позже выяснилось, к его установке могли быть причастны украинские спецслужбы. Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент рискует стать огромным скандалом.

Сейчас же в экспертном сообществе отмечают: Польша все больше устает от несправедливого распределения экономических преференций в пользу Украины со стороны ЕС. Кроме того, у простых поляков накапливается недовольство и усталость от украинцев и отсутствия каких-либо военных перспектив Украины на фронте.

«Польские дальнобойщики долгое время являлись лидерами европейского рынка перевозок. Теперь же их стали демпинговать украинские коллеги, работающие в куда более выгодных условиях. В связи с этим представители логистической отрасли в Варшаве стали терять былые позиции, что привело к снижению доходов», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Разумеется, сложившаяся ситуация создала недовольство местных перевозчиков, что крайне удачно совпало с похолоданием отношений Польши и Украины. Администрация Дуды одобрила начало протестов дальнобойщиков для того, чтобы еще раз насолить офису Зеленского, который пытается извлечь максимальную выгоду из текущих экономических условий»,

– отмечает собеседник. «При этом когда именно закончится текущий виток напряжения, сказать сложно. В настоящий момент Польша застыла в ожидании масштабных изменений состава правительства. Обсуждать «несправедливое» отношение к украинским перевозчикам Зеленскому будет не с кем, поскольку политики страны заняты гораздо более важными делами», – считает эксперт.

«Сами дальнобойщики планируют продолжать блокировку потока машин до января. Очевидно, что отношения между двумя странами постепенно накаляются. Если после объявленных кадровых изменений партии «Право и справедливость» удастся усилить собственные позиции, то Варшава пойдет на серьезное обострение отношений с Украиной», – уточняет он.

«Однако более реальным кажется формирование коалиции оппозиционных партий. В этом случае Польша вполне сможет поставить отношения с офисом Зеленского на паузу до тех пор, пока из Брюсселя не поступят более ясные указания, как именно выстраивать дальнейший диалог с соседней страной», – акцентирует Стремидловский.

В свою очередь украинский политолог Владимир Скачко уверен – ЕС пытался обеспечить платежеспособность Украины за счет польских и европейских дальнобойщиков. «Разумеется, перевозчики возмущены сложившимся положением дел. Политики в Варшаве умеют считать деньги, поэтому решили отстаивать интересы своей страны и позволили заблокировать пункты пропуска», – отмечает он.

«Естественно, данные действия не нравятся Украине, так как они лишают ее возможности зарабатывать. В офисе Зеленского считают, что они являются пупом земли. Это типичное поведение людей, которые неожиданно почувствовали себя спасителями Европы и кричат об этом на каждом шагу»,

– отмечает собеседник. «Важно и то, что больше всего в офисе Зеленского боятся возможного прекращения поставок оружия в страну. Если поляки захотят надавить на соседей, то они могут пригрозить закрытием каналов транзита, что нанесет серьезный удар по боеспособности ВСУ. Тогда Украине придется возвращаться к статусу никому не нужного государства», – акцентирует он.

На несправедливость действующих транспортных правил в ЕС указывает и германский политолог Александр Рар. «Польские транспортные компании не устраивает дешевая конкуренция со стороны Украины. В связи с этим местные перевозчики и решились на блокаду нескольких пограничных переходов. По сообщениям местной полиции, протестующие пропускают легковые автомобили, но не разрешают проезд грузовикам», – сказал он.

«Транспортный поток хотят ограничить лишь одной фурой в час. Кроме того, протестующие требуют, чтобы украинские перевозчики могли отправлять товары в Польшу и через нее только с особого разрешения. Планируется, что ограничения не коснутся машин, участвующих в поставках гуманитарной или военной помощи», – отмечает эксперт.

«Также местные дальнобойщики критикуют смягчение правил ЕС для их украинских коллег, которые начали действовать с 2022 года. Очевидно, что простые поляки устали от сложившейся ситуации. Конфликт затянулся, а начальной эйфории по поводу успехов ВСУ практически не осталось. При этом западные страны еще и серьезно раскошелились на поддержку Украины», – подчеркивает собеседник.

«Происходящее плохо скажется на экспорте украинского зерна.

В настоящий момент правительству Польши нет дела до Украины. Партия «Право и справедливость» лишается большинства в парламенте, что грозит ей возможным уходом в оппозицию. Если же к власти придут либералы во главе с Дональдом Туском, то в обществе наметится серьезный раскол», – уточняет он.

«Примечательно, что на фоне этого в Брюсселе наблюдается затишье. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз помчалась в Киев, чтобы лично заверить Владимира Зеленского в полной поддержке государства со стороны западных стран. Однако очевидно, что события на Ближнем Востоке сейчас тревожат ЕС в разы больше, чем конфликт на Украине», – резюмирует Рар.