  • Взрывы прогремели на Украине
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    Зеленский закрыл для элиты путь отступления в Польшу
    В ФРГ поблагодарили Москву за оценку заявлений Бербок о войне с Россией
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    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставам оружия Киеву
    В МИД назвали «фантазиями» заявления о вступлении Армении в НАТО
    Газпром объяснил несогласие с позицией Молдавии по долгу о газе
    Россия и Турция договорились по поставкам зерна
    Бразилия решила нарастить закупку российских нефтепродуктов
    Мнения
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    26 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    9 комментариев
    7 сентября 2023, 00:29

    Зеленский пригрозил бороться с ЕС за «основы общей Европы»

    Зеленский пригрозил Евросоюзу обращением в международный арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна

    Зеленский пригрозил бороться с ЕС за «основы общей Европы»
    @ Presidential Office of Ukraine/Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС будет продлен, Украина обратится в международный арбитраж, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выразив готовность бороться за «основы общей Европы».

    Зеленский заявил, что Киев выступает «категорически против любых дальнейших ограничений». По словам президента, Украина спокойно отнеслась к тому, что ее зерно оказалось «источником неплохого заработка» на переработке и логистике для европейских государств. Однако, сказал Зеленский, обращаясь к Еврокомиссии, «спокойно воспринимать нарушение данных» Киеву обещаний, соглашения об ассоциации и условий свободного рынка Украина не собирается. Зеленский подчеркнул, что Киев, «хотя и не хочет этого», готов «бороться и в арбитражах за Украину и основы нашей общей Европы», передает ТАСС.

    Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов пишет, что постпреды 22 стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна, но Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия требуют сохранить запрет как минимум до 2024 года. Наиболее отрицательно к запрету настроены Франция и Германия.

    Однако ряд государств с пониманием отнеслись к сложностям Центральной Европы и призвали Еврокомиссию найти альтернативные варианты. Один дипломат заявил, что решение о продлении ограничений на импорт будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше выборов.

    15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны грозятся ввести собственное, национальное эмбарго, если Еврокомиссия не продлит свое.

    Украина ввела запрет для своих депутатов на поездки в Польшу, объяснив это именно ухудшением отношений из-за «зернового скандала». На самом деле, вероятно, Киев пытается перекрыть украинским политикам дорогу на Запад.

    6 сентября 2023, 14:02
    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище

    Глава МИД Украины Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном на кладбище в Киеве

    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище
    @ @Dmytro Kuleba

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на кладбище в Киеве.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Кулеба отметил, что поприветствовал Блинкена, передает РИА «Новости».

    Также глава украинского МИД добавил, что госсекретарь США стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве на Берковецком кладбище.

    Известно, что Блинкен пробудет на Украине два дня.

    Берковецкое кладбище является крупнейшим киевским некрополем. Кроме обычных участков, часть кладбища была выделена для переносов захоронений с уничтоженного в годы Великой Отечественной войны Лукьяновского еврейского кладбища. Также на кладбище хоронят ветеранов Великой Отечественной и советско-афганской войн и некоторых известных людей.

    Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. В США предположили, что прибывший в Киев госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов.

    Коментарии (46)
    6 сентября 2023, 02:57
    Хинштейна удивила мягкость обвинений против напавших на ветерана СВО в Батайске

    Хинштейн сообщил о запросах в Генпрокуратуру и СК по делу о нападении на ветерана СВО в Батайске

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направляет запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с «мягкостью» обвинений против напавших на участника СВО в Батайске.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что получил «много обращений в связи с дикой ситуацией в Батайске». Он отметил, что «после массовой огласки» уголовное дело было открыто, но «по статье «хулиганство», хотя в человека стреляли в упор» и «разрядили в него две обоймы из «травмата». Хинштейн считает, что подобная «мягкость действительно, вызывает вопросы».

    «Почему «хулиганство», а не «покушение на убийство»?» – заявил он, сообщив, что направляет запросы генпрокурору и председателю СК «о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав».

    В ночь на воскресенье возле кафе в Батайске в результате конфликта между местными жителями один мужчина выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что конфликт был связан с участием пострадавшего в специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации.

    Коментарии (25)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (13)
    6 сентября 2023, 03:59
    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны

    Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о переходе третьей мировой войны в активную фазу

    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Третья мировая война уже идет, она перешла из «гибридной» в активную фазу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов заявил, что «настойчивость» украинских граждан указывает на необходимость принять Украину в НАТО. Он уверен, что Украина «усилит» НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, «события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться». Данилов считает ошибочным мнение, что «третья мировая не началась». Он утверждает, что третья мировая война «уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу».

    «И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее», – заявил Данилов, отметив, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Напомним, Данилов также заявил, что проведение на Украине президентских и парламентских выборов может привести к дестабилизации внутри страны.


    Коментарии (28)
    6 сентября 2023, 12:43
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В ночь на среду российские Воздушно-космические силы нанесли групповой удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар по базе подготовки украинских диверсантов был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

    В итоге цель достигнута, объект поражен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в среду стало известно, что российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 07:33
    Российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества

    Спецназ «Азова» накрыт ударами авиации и огнем артиллерии у Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Антонов

    У Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    ВСУ потеряли до 30 боевиков. Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа сорваны атаки украинских штурмовых групп. Уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства ВСУ. Российская авиация атаковала командно-наблюдательный пункт и пункты временной дислокации украинских сил у Кировска и Серебрянки, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские силы на Южно-Донецком направлении помешали ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного – украинская «группа уничтожена», передает ТАСС.

    Чехов также рассказал, что номер расчета реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады рядовой Филипп Верещагин во время одного из ночных боев на Южно-Донецком направлении смог отразить атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ, уничтожив трех боевиков, остальные обратились в бегство.

    РСЗО «Смерч» нанесла удар по украинским войскам северо-западнее Времевки, уничтожив боевую бронированную машину, автомобильную технику и солдат ВСУ. У Катериновки уничтожен украинский склад боеприпасов, в Угледаре под удар попал пункт временной дислокации ВСУ, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила противника.

    Юго-восточнее Новодаровки уничтожен пикап с украинскими боевиками, северо-восточнее Никольского – пикап с переносным противотанковым комплексом, у Привольного – буксируемая гаубица Д-20. Кроме того, уничтожены украинские минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского, сообщил Чехов.

    Российская авиация атаковала позиции ВСУ в районе Пречистовки, Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. Украинский беспилотник «Фурия» сбит из ЗРК «Стрела-10».

    В августе сообщалось, что националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, боевики отправились в район Серебрянского лесничества.

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    6 сентября 2023, 11:58
    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино

    Рогов: ВСУ концентрируют живую силу и технику в районе Работино

    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Работино находится под огневым контролем России, удерживается юго-западная окраина поселка, а также высоты вблизи населенного пункта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что армия РФ «тактически» вышла из Работино.

    «Мы продолжаем контролировать юго-западную окраину Работино. В настоящий момент противник удерживает северную и центральную части населенного пункта. Любые попытки ВСУ прорваться в зону, удерживаемую российскими войсками, пресекаются. Фактически село попало на так называемые качели войны», – сказал Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».

    «Ситуация здесь аналогична Пятихаткам и Урожайному. То есть периодически некоторые участки Работино переходят «из рук в руки». Вместе с тем нашими военными заняты высоты к югу от села, что дает России некоторое преимущество на данном участке», – отмечает собеседник.

    «Фактически любое передвижение противника просматривается российской армией. Работино для нас «как на ладони»: огневой контроль распространяется на всю его территорию. Активно работают дроны, артиллерийские установки и авиация. Что касается Вербового, расположенного восточнее Работино, там российские военные смогли отбить две атаки противника. При этом ВСУ попытались прорваться по направлению к Новопрокоповке», – акцентирует он.

    «Однако стоит понимать – противник использует большое число западной техники. Пожалуй, здесь представлены все образцы «помощи», которые Запад направляет ВСУ. Много Leopard, Bradley. Офис Зеленского перебрасывает сюда и сотни бойцов с других направлений», – резюмирует Рогов.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы оставили Работино. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live». По его словам, армия «тактически» вышла из населенного пункта, потому что «держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, не представляется чем-то целесообразным».

    Он отметил, что села почти не существует, оно «осталось только на карте». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, в то время как ВСУ остались внизу. Как уточнил Балицкий, такая расстановка устраивает наши войска.

    Напомним, в районе Работина российские военные уничтожили танк Challenger 2 британского производства. На официальном сайте компании-производителя ранее было опубликовано сообщение, что данная модель не имела боевых потерь. Российское посольство в Лондоне опубликовало фотографию с разрушенной машиной.

    В целом за последнее время ВСУ в районе населенного пункта потеряли до 170 человек, два танка, три бронированные машины, четыре автомобиля, три американские артиллерийские системы М777 и гаубицу М119, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

    В пятницу газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заявления западных СМИ о прорыве «линии Суровикина» на участке Работино – Вербовое преждевременны.

    Коментарии (25)
    6 сентября 2023, 06:25
    США захотели «удержать» Северную Корею от поставок оружия России

    Помощник президента США Салливан заявил об «интенсивном продвижении» переговоров КНДР и России о поставках оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность введения новых санкций против КНДР в связи с приписываемыми ей поставками вооружений в Россию, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что такой шаг Пхеньяна «не лучшим образом отразится на Северной Корее».

    Салливан обвинил КНДР в поставках России вооружений для атак «зерновых хранилищ и отопительной инфраструктуры» на Украине. По его словам, КНДР «заплатит за это в рамках международного сообщества», передает ТАСС.

    При этом США «не видели», чтобы КНДР «осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию». По версии Вашингтона, переговоры России и КНДР «относительно военной поддержки достаточно интенсивно продвигаются».

    США намерены «призывать Северную Корею выполнять взятые на себя публичные обязательства не поставлять в Россию вооружения», а также искать способы «удержать Северную Корею от этого шага».

    Напомним, в YT сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в середине сентября может посетить Россию и встретиться с главой российского государства Владимир Путиным. В Кремле отказались комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 15:59
    Британский журнал изменил слова экс-главы СБУ об устранении неугодных

    The Economist исправил статью экс-главы СБУ Наливайченко о необходимости «устранять людей»

    Британский журнал изменил слова экс-главы СБУ об устранении неугодных
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Британский журнал The Economist изменил цитату Валентина Наливайченко, возглавлявшего Службу безопасности Украины (СБУ) в 2014-2015 годах, о необходимости «устранять людей».

    В опубликованном накануне материале издания говорится, что 2015 году в составе СБУ появилось подразделение, которое занимается убийствами. По словам Наливайченко, которые приводятся в первоначальной версии, украинское руководство тогда решило, что недостаточно сажать «коллаборантов» в тюрьму – в Киеве пришли к выводу о необходимости «устранять людей», передает РИА «Новости».

    В обновленной версии статьи слова Наливайченко «устранять людей» заменили на «устранять террористов». В материале стоит пометка, что в предыдущем варианте экс-главу СБУ якобы «непреднамеренно неверно процитировали».

    Пресс-служба Наливайченко также заявила, что издание якобы некорректно передало высказывание, которое «уже исправили и принесли извинения», сообщает издание «Страна.ua».

    Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна идти до полного выполнения российских целей, чтобы наказать виновных в продолжавшемся восемь лет геноциде жителей Донбасса.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 11:51
    Названа вероятная причина прибытия Блинкена в Киев

    CNN: Во время визита на Украину Блинкен может объявить о помощи Киеву более чем на 1 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Прибывший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов, сообщил неназванный американский чиновник.

    По информации канала CNN, Блинкен объявит о выделении Украине более 1 млрд долларов, у него запланированы встречи с украинскими чиновниками и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщили о том, что госсекретарь США прибыл с официальным визитом в Киев.

    Коментарии (2)
    6 сентября 2023, 20:33
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    @ AP/TASS

    Взрыв на рынке в украинском городе Константиновка мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты. Такой вывод сделан на основании разбора видео с камер видеонаблюдения в Константиновке

    Как отмечают авторы канала «Военный осведомитель», на видео, где запечатлен удар, можно заметить, что за секунду до прилета местные жители смотрят в небо по направлению подконтрольной ВСУ Дружковки, откуда и летит объект. После этого происходит воздушный подрыв, не характерный для обычной ракеты, снаряда или авиабомбы, зато характерный для зенитной или противорадиолокационной ракеты. 

    Местные жители в чатах Дружковки и Краматорска также указали на пролетавшие самолеты, которые не могли быть российскими, поскольку линия фронта расположена более чем за 30 километров от этого места.

    Еще одним свидетельством причастности украинской авиации к удару являются сообщения в чатах местных жителей о пусках ракет двумя украинскими самолетами над Дружковкой (местные жители принимают их за Storm Shadow), а буквально несколькими минутами позже происходит взрыв на рынке Константиновки, это видно по времени на камере видеонаблюдения. Населенные пункты расположены недалеко друг от друга.

    Авторы канала напоминают, что ВСУ ранее уже производили неудачные пуски ракет AGM-88 HARM по Константиновке. Вероятнее всего, в этот раз ВСУ также запустили ракету с борта самолета, она летела от подконтрольной им Дружковки и взорвалась на рынке около магазина в Константиновке.  В сообщении указывается, что воздушное пространство над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой считается «рабочим местом» украинских ВВС с лета 2022 года.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский, как сообщает РБК, заявил, что в результате ЧП погибли минимум 16 человек, по его словам, удар якобы наносился российской артиллерией.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 19:07
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Россия запросила на 12 сентября заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия запросила на 12 сентября проведение заседания СБ ООН по проблемам западных поставок оружия Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, заседание будет посвящено не только поставкам оружия Украине, но и другим факторам, которые негативно отражаются на перспективах урегулирования кризиса на Украине, написал он в Telegram-канале.

    Полянский отметил, что Москва постарается подобрать достойных докладчиков. Заседание начнется в 17.00 по Москве.

    Коментарии (17)
    6 сентября 2023, 15:37
    Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

    Супруга Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

    Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жена главы правительства Армении Никола Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев, где проходит саммит первых леди, сообщило интернет-издание «Клименко. Тайм».

    Темой саммита стало психическое здоровье. Кроме того, Акопян в ходе поездки намерена передать Украине гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Ранее Пашинян заявлял, что в отношении спецоперации на Украине Армения не является союзником России.

    Коментарии (17)
    6 сентября 2023, 16:54
    Госдеп увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

    По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и все необходимое в долгосрочной перспективе, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Сам госсекретарь в среду прибыл в Киев, он также напомнил о «продолжающейся и решительной поддержке Украины».

    Напомним, СМИ не раз писали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Отмечается, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

    Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что «контрнаступ» не то что буксует, а «это провал».

    Коментарии (6)
    6 сентября 2023, 15:29
    Москва не увидела нового в предложениях генсека ООН по зерновой сделке

    МИД: Предложения генсека ООН по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса

    Tекст: Антон Никитин

    Предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России, говорится в заявлении МИД.

    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы «прорывных» предложения – SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. В МИД уточнили, что взамен от России потребовали гарантий немедленного и полноценного восстановления черноморской инициативы, передает ТАСС.

    В российском ведомстве подчеркнули, что на деле предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

    На Смоленской площади подтвердили принципиальную позицию Москвы о готовности рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом.

    Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о предложениях генсека ООН Антониу Гутерриша по участию России в зерновой сделке.

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    Турция хочет создать газовый хаб как в Лондоне и Гамбурге, заявил президент Реджеп Эрдоган. Эту идею в прошлом году Анкаре подкинула Россия – и Турция за нее зацепилась в надежде поднять свой статус в Европе и усилить свое влияние. Однако для России этот проект потерял былую привлекательность. Почему? Подробности

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    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

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    «Будет работать здесь, сможет везде в мире». Как Чукотка проверяет на прочность

    Чем привлекает жизнь на Чукотке, почему отсюда перестают уезжать и каждый год приезжают «с материка» на работу? Чего ждать от плана «Чукотка-100» и почему местные жители любят килограммовые огурцы? Ответы на эти вопросы нашел в самом отдаленном российском регионе специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Болгар лишают главной связи с Россией

    В Болгарии создают общественный комитет из узнаваемых людей, чтобы спасти главный национальный праздник – день освобождения от Османской империи. Он грозит стать жертвой интриг со стороны еврочиновников, русофобов и турок. А что же болгары? Мнение болгар никого не интересует. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    • Армению пригласили в НАТО

      Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия уходит с Южного Кавказа. Острая конкуренция с НАТО за этот регион нам действительно предстоит.

    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

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