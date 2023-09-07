Зеленский пригрозил бороться с ЕС за «основы общей Европы»

Зеленский пригрозил Евросоюзу обращением в международный арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна

Tекст: Антон Антонов

Зеленский заявил, что Киев выступает «категорически против любых дальнейших ограничений». По словам президента, Украина спокойно отнеслась к тому, что ее зерно оказалось «источником неплохого заработка» на переработке и логистике для европейских государств. Однако, сказал Зеленский, обращаясь к Еврокомиссии, «спокойно воспринимать нарушение данных» Киеву обещаний, соглашения об ассоциации и условий свободного рынка Украина не собирается. Зеленский подчеркнул, что Киев, «хотя и не хочет этого», готов «бороться и в арбитражах за Украину и основы нашей общей Европы», передает ТАСС.

Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов пишет, что постпреды 22 стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна, но Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия требуют сохранить запрет как минимум до 2024 года. Наиболее отрицательно к запрету настроены Франция и Германия.

Однако ряд государств с пониманием отнеслись к сложностям Центральной Европы и призвали Еврокомиссию найти альтернативные варианты. Один дипломат заявил, что решение о продлении ограничений на импорт будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше выборов.

15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны грозятся ввести собственное, национальное эмбарго, если Еврокомиссия не продлит свое.

Украина ввела запрет для своих депутатов на поездки в Польшу, объяснив это именно ухудшением отношений из-за «зернового скандала». На самом деле, вероятно, Киев пытается перекрыть украинским политикам дорогу на Запад.