Министр Телус: Польша и ряд стран ЕС продлят запрет импорта зерна с Украины вне зависимости от решения ЕК

Tекст: Ольга Никитина

Телус, слова которого приводятся в заявлении министерства сельского хозяйства Польши, пообещал, что власти республики сделают это в любом случае. В интервью «Польскому агентству печати» (PAP) он предположил, что «некоторые из пяти соседних стран» поступят точно так же, передает «Интерфакс».

При этом польский министр заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие фермеров.

В середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна.

Телус отмечал, что ограничения, введенные Еврокомиссией, принесли хороший результат. По его словам, это стало аргументом в пользу продления запрета по крайней мере до конца года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как ближайший союзник киевского режима – Европейский союз уничтожает крупнейший источник валютных поступлений для Украины.