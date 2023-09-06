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    6 сентября 2023, 22:00

    Зеленский закрыл для элиты путь отступления в Польшу

    Зеленский закрыл для элиты путь отступления в Польшу
    @ Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Украина ввела запрет для своих депутатов на поездки в Польшу. Якобы из-за резкого ухудшения отношений с этой страной, вызванного «зерновым скандалом». В реальности Офис президента Украины пытается не допустить «бегства крыс с корабля». Особенно тех из них, кто имеет зуб на Владимира Зеленского.

    О существовании тайного распоряжения украинского правительства, запрещающего выезд украинских депутатов в Польшу, пишут польские СМИ со ссылкой на самих депутатов.

    Из пояснений посла Киева в Варшаве следует, что это не касается официальных командировок по приглашению иностранных парламентов и мероприятий по линии НАТО. А вот разного рода «самоволок», судя по всему, касается.

    Но почему? Ведь не далее как год назад президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда заявляли не только о союзничестве и дружбе, но и об унификации законодательств двух стран, между которыми должны исчезнуть все границы, включая таможенные.

    Формально дело в том, что таможенные границы не только не исчезли, а стали для украинского сельскохозяйственного экспорта неприступной стеной.

    15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти же страны (а Польша из них самая влиятельная) грозятся ввести собственное, национальное эмбарго, если Еврокомиссия не продлит свое.

    Еврочиновники и первое-то вводить не хотели, но «восточные рубежи» приперли их к стенке. Национальное эмбарго – это ни много ни мало покушение на сами основы ЕС – единую таможенную политику, которой ведает Брюссель.

    Есть основания полагать, что Еврокомиссия прогнется и теперь: запрет на ввоз украинского зерна продлят из центра. Сохранение вертикали власти для нее важнее солидарности с украинцами.

    Это больно бьет по национальному мифу украинцев о будущем Украины как «сельскохозяйственной сверхдержавы», которая станет «житницей в Евросоюзе». Такой поворот национального сознания застрял в реалиях первой половины XX века. В реальности XXI века Восточной Европе украинское зерно не нужно даже даром. Особенно даром.

    Как и на Украине, сельское хозяйство там отрасль более обширная и более традиционная в плане товарного предложения, чем в Западной Европе, где фермеры заняты в основном деликатесами и специалитетами. Поэтому дешевое зерно с Украины – прямая угроза для польских или словацких фермеров из-за ограниченного спроса и демпинга цен на рынке.

    Польские власти украинцам так и объясняют – ничего личного, просто интересы польского крестьянства ближе, чем интересы всей Украины. Украина этого принять не может, скандалит, брыкается, а особенно сильно возмущается сейчас, когда Россия вышла из «зерновой сделки» и закрыла тем самым альтернативный путь украинскому экспорту – важному источнику валюты для Киева.

    Якобы отсюда и запрет на выезд в Польшу для украинских депутатов. Вроде бы логично – конфликт между Киевом и Варшавой разгорелся нешуточный. Но логика эта искусственная: зерновой (а также исторический, дипломатический, политический – тысячи их!) конфликт с Польшей ничего в этой ситуации не объясняет.

    Польше от такой формы протеста ни горячо, ни холодно. Поляки даже обидеться толком не могут, поскольку речь о неофициальном запрете правительства.

    Уязвление поляка через то, что он «дорогих гостей» из Верховной рады пореже видеть будет, – это ненаучная фантастика, прямо противоречащая богатому историческому опыту двух народов.

    Представляется, что истинное объяснение у депутатских ограничений совсем другое – из области защиты власти параноидального в этом смысле президента Зеленского.

    Поскольку самолеты (за исключением, конечно, военных) над Украиной больше не летают, Польша – самый главный, самый короткий, самый проторенный, самый оживленный путь из Украины на Запад. Запирая его на ключ и вводя «выездные визы», правительство, с одной стороны, уравнивает депутатов с простым народом (конкретно – с мужчинами призывного возраста), с другой стороны, пресекает группам влияния внутри Украины возможность для «параллельной» политики.  

    Американцы все-таки навязали Зеленскому президентские выборы на следующий год. Даже в специфических украинских условиях эти выборы – время возможностей для недовольных властью и тех, кто хочет заручиться поддержкой «западных партнеров» в обход Зеленского.

    Теперь, без Польши как «окна в Европу» и «переговорной комнаты», депутатам – представителям разных групп влияния внутри Украины станет сложнее шагать не в ногу с президентом.

    Пресечь любые покушения на монополию в дипломатии и внешней политике для режима Зеленского – вопрос выживания. Пока еще некоторой перестраховки (ситуацию внутри страны его офис под руководством Андрея Ермака пока контролирует, благо не стесняет себя в методах), но в перспективе – именно выживания.

    Впрочем, когда вопрос будет поставлен так, что украинские элиты начнут не самовольно ездить, а буквально спасаться в соседней Польше, запрет сможет остановить отдельных депутатов, но не крах украинской политической системы в целом.

    Если щели корабля законопачены от бегства крыс, это не страхует его от того, чтобы разломаться под пушечными ядрами.

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