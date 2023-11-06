Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
Перевозчики в Польше заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной
В Польше перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на польско-украинской границе, сообщают местные СМИ.
Блокаду установили в трех пограничных переходах в Хребенном, Борохуске и Корчеве, в ней задействованы несколько десятков перевозчиков, сообщила радиостанция RMF FM, передает РИА «Новости».
Протестующие пытаются добиться ввода коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и снизить их число. Они заблокировали дороги у пунктов пропуска своими машинами, пропуская только легковушки, автобусы и транспортные средства, гуманитарную и военную помощь киевскому режиму.
Отмечается, что акция протеста официально зарегистрирована, ее предполагают проводить до 3 января.
Протестующие требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков и приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала СВО.
Ранее исследование Польского института экономики (PIE) показало, что в Европу пришла «эпидемия» депрессии и тревоги, вызванная украинским кризисом.