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    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    6 ноября 2023, 20:27

    Украинский посол Зварич назвал «ударом в спину» блокировку пункта пропусков с Польшей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Блокировка проезда для украинских перевозчиков в Польше со стороны польских перевозчиков стала «болезненным ударом в спину» для Украины, заявил украинский посол в Варшаве Василий Зварич.

    Блокировка дорог к пограничным переходам – болезненный удар для Украины, под угрозой – «коридоры солидарности» между Украиной и Евросоюзом, заявил Зварич, передает РИА «Новости».

    Он призвал протестующих польских перевозчиков прекратить блокаду и выбрать другие формы отстаивания своих прав.

    Напомним, в понедельник в Польше перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на польско-украинской границе. Акция протеста официально согласована с властями.

    6 ноября 2023, 02:56
    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией

    Кулеба заявил, что Украина не может позволить себе зависеть только от американской поддержки

    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией
    @ Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не может позволить себе зависеть лишь от поддержки со стороны США, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он задался вопросом: если Запад не может одержать победу в конфликте Украины с Россией, то в каком конфликте «он может выиграть»?

    Кулеба, комментируя возможные результаты выборов президента США в 2024 году, сказал, что нужно «подождать и посмотреть». Однако Украина, чтобы не зависеть только от поддержки США, «вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений», заявил он. По словам министра, Украина «наращивает объемы производства и милитаризирует экономику».

    Он также поблагодарил Европу, отметив, что европейскую поддержку Украины часто недооценивают. По его мнению, поддержка Европы и других стран позволяет Киеву «не бояться сценария гибели», передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Напомним, президент США Джо Байден назвал поддержку вооруженных сил Украины «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды».

    Коментарии (33)
    6 ноября 2023, 06:56
    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным

    Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении

    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении «выдохлись», их контрнаступление в Запорожье полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что «противник остановлен». Сейчас ведутся бои «под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе», но они являются «агонией украинского режима», ВСУ «если атакуют, то малыми силами, потому что роты некомплектные», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул провал планов ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Атаки ВСУ проводят в основном без бронетехники, так как российские войска «очень успешно ее уничтожают». Балицкий сказал, что «заказчиками «мясного штурма» являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги» – им наплевать на украинских солдат, но не на свою технику.

    При этом за последние десять дней на Запорожском направлении уничтожено более пяти немецких танков Leopard, почти все – с помощью «Ланцетов» и дронов-камикадзе. ВСУ от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты, сказал Балицкий. Он надеется, что уже в ближайшее время Вооруженные силы России освободят Запорожье.

    Балицкий также сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

    Кроме того, он объяснил, что Запорожская АЭС пока не работает на полную мощность, поскольку ВСУ регулярно «выбивают» питающие станцию коммуникации. Балицкий отметил, что сейчас ВСУ не обстреливают ЗАЭС, поскольку боятся ответа «по Ровненской или Хмельницкой атомным станциям, которые находятся в непосредственной близости от Европы». В связи с этим Запад «старается всеми методами предотвратить своих холопов, которые стреляли по атомной станции». ВСУ «действуют, только выбивая внешний периметр электростанции», сказал Балицкий.

    Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный признался, что украинские войска собирались за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но ожидания не оправдались и конфликт зашел «в тупик».

    Коментарии (8)
    6 ноября 2023, 12:16
    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Times: Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на недостаток ресурсов, критикуют организованное НАТО обучение и не верят в возможность прорыва фронта, пишет Times.

    Начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко заявил, что танковый прорыв со стороны ВСУ является чем-то из области научной фантастики, пишет Times, передает РИА «Новости».

    По словам командующего батальоном Дмитрия Берлыма, ВСУ не хватает людских ресурсов, он также пожаловался на снижение качества подкреплений. Офицер добавил, что средний возраст солдата в его батальоне составляет 45 лет.

    Издание отмечает, что Лысенко и Берлым проходили обучение в НАТО, однако ни одна из усвоенных тактик не оказалась эффективной против Российской армии.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (10)
    5 ноября 2023, 22:41
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы второй раз за день прозвучали в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе второй раз за день прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Кроме того, четвертый раз за сутки взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

    В воскресенье уже сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. Теперь СМИ сообщают о новом взрыве, указывается, что «слышны повторные взрывы», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что в акватории Черного моря были замечены беспилотники «Герань», направлявшиеся «в сторону Затоки Одесской области», после чего «в районе портовой инфраструктуры Одессы прозвучало несколько взрывов».

    Мрочко сообщил, что в Херсона взрывы слышны «в прибрежных районах», передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что в ряде районов Херсона пропал свет.

    Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровске и повреждении объекта инфраструктуры в городе в результате попадания ракеты.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 07:57
    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного

    AFP рассказало о мрачных настроениях среди солдат ВСУ после признаний Залужного

    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как главком ВСУ Валерий Залужный заявил о «тупиковой» ситуации на фронте, украинские солдаты поделились мрачными прогнозами относительно развития конфликта на Украине, сообщают информационные агентства.

    Так, боец ВСУ с позывным «Мудрый» заявил, что украинские войска «шаг за шагом проигрывают» в конфликте с Россией. Другой украинский военный – «Дэн» – заявил, что ВСУ не хватает артиллерии, причем положение становится только хуже. «Готовимся к худшему», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Напомним, Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 05:54
    Кулеба заявил, что Бербок обещала ему вступление Украины в ЕС

    Кулеба заявил, что получил от Бербок заверение относительно вступления Украины в ЕС

    Кулеба заявил, что Бербок обещала ему вступление Украины в ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что «Украина будет частью Евросоюза», поскольку «получил это заверение» от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

    Кулеба отметил, что для присоединения к единому рынку Украине требуется провести реформы в сфере правосудия. Также Украине нужно «усилить меры по борьбе с коррупцией». Кулеба отметил, что на Украине уже «приняли соответствующие законы, которые теперь надо выполнять», передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Напомним, ожидается, что в скором будущем Еврокомиссия объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Вероятно, Брюсселю хочется на фоне строительства нового железного занавеса между Россией и Европой продемонстрировать «прибыль» для ЕС.


    Коментарии (28)
    6 ноября 2023, 19:21
    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» Тимошенко посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю»

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский
    @ @poshlaya_molly

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко посоветовал полякам выучить русский язык и «вступить в Российскую империю».

    Тимошенко заявил, что в Польше его раздражает польский язык, он отметил, что не понимает, зачем говорить на нем, передает телеканал 360.

    «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

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    6 ноября 2023, 04:26
    Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC

    Зеленский пять раз просил помощи с английским во время интервью NBC

    Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC
    @ NBC News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Во время интервью NBC президент Украины Владимир Зеленский, который собирается сделать английский язык обязательным для госслужащих, пять раз обращался за помощью с переводом.

    Опубликованная запись интервью продолжается чуть менее 44 минут. Зеленский говорил на украинском и английском. Несколько раз он спонтанно менял язык прямо посреди ответа, передает ТАСС.

    Кроме того, ему несколько раз пришлось попросить помощников подсказать нужные слова на английском: «подарки», «страшные», «справедливо», «пояснить», а также он спросил, правильно ли назвал термин ВВП.

    Напомним, Зеленский предложил законопроект о предоставлении английскому языку статуса международного для общения на Украине. В частности, иностранные фильмы на английском собрались показывать в кинотеатрах Украины на языке оригинала с украинскими субтитрами вместо дублированного перевода. При этом на Украине многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским.

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 03:29
    Взрыв прогремел в Николаевской области Украины
    Взрыв прогремел в Николаевской области Украины
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Николаевской области Украины прогремел взрыв, также сообщается о новых взрывах в Одессе и Херсоне, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.

    Украинские СМИ не уточняют, где именно в Николаевской области произошел взрыв, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о четырех новых взрывах в Одессе, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы. Также появилась информация о том, что после взрывов в Херсоне в ряде районов  города пропал свет. В Сети опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет ВСУ упала на Одессу.

    Коментарии (4)
    6 ноября 2023, 11:00
    В ВСУ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
    В ВСУ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ночных ударов по Одессе в городе зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, сообщила пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».

    Она уточнила, что повреждены складские помещения, специальная автопогрузочная техника. Также в результате взрывов повреждения получили автомобили с зерном, передает «Радио Sputnik».

    Напомним, взрывы произошли  в Одессе накануне. При этом одна из ракет украинской системы ПВО упала в городе.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2023, 15:50
    В Британии отметили раздражительность Зеленского

    The Spectator: Зеленский стал более раздраженным после провала контрнаступления

    В Британии отметили раздражительность Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский стал более разраженным после провала контрнаступления ВСУ и нарастающей усталости Запада от украинского конфликта, об этом заявил политический обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти.

    Он отметил, что «в эти дни из Киева доносится совсем другой тон». Галеотти обратил внимание, что если раньше Зеленскому оказывали на Западе торжественный прием, то во время недавнего визита в Вашингтон не дали выступить с публичным обращением к Палате представителей Конгресса США и не пригласили на шоу Опры Уинфри, передает ТАСС.

    Обозреватель добавил, что Зеленский в интервью американскому журналу Time «звучал рассерженно».

    По его мнению, так дает о себе знать постоянная борьба за сохранение международной поддержки.

    Также на прошлой неделе в журнале The Economist вышло интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он рассказал о тупике, в котором оказалась Украина.

     Галеотти подчеркнул, что и Зеленский, и Залужный выглядят «уставшими и даже подавленными».

    Контрнаступление ВСУ не привело к «ожидавшимся территориальным приобретениям». Зеленский и Залужный вынуждены признать, что контрнаступление принесло куда менее внушительные результаты, чем они надеялись, но при этом им необходимо сохранять моральный дух в стране.

    Колумнист обратил внимание и на ситуацию в обществе. Хоть социологические исследования и говорят о поддержке Зеленского, в реальности все не так однозначно.

    В частности, он отметил, что на Украине все более принудительным становится процесс призыва на военную службу.

    По словам обозревателя, власти Украины сейчас «пытаются играть на страхах» Запада. Галеотти поясняет, что если ранее позиция Киева была «дайте нам больше [оружия], и мы быстро победим», то теперь она фактически формулируется как «дайте нам больше [оружия] или это затянется на неопределенный срок».

    В Киеве говорят, что конфликт может обернуться «вечной войной».

    Галеотти добавил, что все более очевидной становится усталость Запада от конфликта на Украине. По его мнению, сейчас «работа Зеленского и Залужного состоит в том, чтобы сохранять заинтересованность» Запада в конфликте.

    Ранее бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Залужный написал статью для Economist о «тупике» в конфликте на Украине, поскольку офис Зеленского игнорировал его мнение.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 13:54
    В Британии указали на изменение риторики Зеленского

    The Spectator: Зеленский изменил тон общения с Западом

    В Британии указали на изменение риторики Зеленского
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский изменил тон общения с западными политиками – теперь он требует больше вооружений не для быстрой победы, а для того, чтобы конфликт не затянулся на неопределенный срок, пишет британский журнал The Spectator.

    Таким образом украинский лидер намерен использовать страхи Запада из-за продолжительного конфликта с Россией, на который уже потрачено более 200 млрд фунтов стерлингов, пишет The Spectator, передает RT.

    Ранее в Кремле рассказали о росте усталости от украинской тематики в США.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2023, 12:02
    На Украине заявили о начале серийного производства дронов-камикадзе

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Укроборонпром» начал серийный выпуск дронов-камикадзе типа Shahed 136, заявил гендиректор госконцерна Герман Сметанин.

    Отвечая на вопрос украинских СМИ о том, производится ли беспилотник Shahed серийно, Сметанин заявил, что «Укроборонпром» запустил серийное производство украинского аналога этих дронов, пишет РИА «Новости».

    Кроме того, предприятие работает над выпуском более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками, утверждает Сметанин.

    Ранее на Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам.

    Коментарии (5)
    6 ноября 2023, 19:39
    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник Дэвис предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский рискует повторить судьбу лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

    В последние дни Второй мировой Гитлер «отрицал реальность» и повторял, что фашистская Германия способна победить, теперь же Зеленский впадает в то же самое состояние, сказал Дэвис в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинский лидер продолжает настаивать на возможности успеха украинской армии при отсутствии на то объективных причин, когда уже даже самые рьяные сторонники киевской власти начали осознавать происходящее.

    Также изменилось отношение к президенту Украины на Западе, там все меньше верят в его победу. Раньше его приглашали в парламенты по всему миру, а потом внезапно это прекратилось.

    «Он падает все ниже и ниже», – заключил эксперт.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский начал отдавать ВСУ невыполнимые приказы.

    Коментарии (8)
    6 ноября 2023, 00:56
    Ракета украинской ПВО упала в Одессе

    Одна из выпущенных украинской ПВО ракет упала на Одессу

    Ракета украинской ПВО упала в Одессе
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу, сообщают СМИ.

    Как пишет «Московский комсомолец», украинская ПВО не справилась с российским массированным ударом по стратегической и портовой инфраструктуре Одессы, ряд портовых объектов был поражен в результате атаки ракетами и беспилотниками «Герань». В Одессе получила повреждения система электроснабжения.

    При этом в Сети опубликованы видеозаписи сбоя в работе ПВО. На видео одна из выпущенных зенитных ракет поднялась в небо и упала на город. Сообщается, что ракета угодила в жилой дом.

    Напомним, взрывы произошли не только в Одессе, но и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.

    Коментарии (2)
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