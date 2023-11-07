Полонист: Варшава использует забастовку дальнобойщиков в противостоянии с Киевом

Полонист Стремидловский: Используя недовольство перевозчиков, Варшава пытается насолить Украине

Tекст: Евгений Поздняков

«Польские дальнобойщики долгое время являлись лидерами европейского рынка перевозок. Теперь же их стали демпинговать украинские коллеги, работающие в куда более выгодных условиях. В связи с этим представители логистической отрасли в Варшаве стали терять былые позиции, что привело к снижению доходов», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Разумеется, сложившаяся ситуация создала недовольство местных перевозчиков, что крайне удачно совпало с похолоданием отношений Польши и Украины. Администрация Дуды одобрила начало протестов дальнобойщиков для того, чтобы еще раз насолить офису Зеленского, который пытается извлечь максимальную выгоду из текущих экономических условий», – отмечает собеседник.

«При этом, когда именно закончится текущий виток напряжения, сказать сложно. В настоящий момент Польша застыла в ожидании масштабных изменений состава правительства. Обсуждать «несправедливое» отношение к украинским перевозчикам Зеленскому будет не с кем, поскольку политики страны заняты гораздо более важными делами», – считает эксперт.

«Сами дальнобойщики планируют продолжать блокировку потока машин до января. Очевидно, что отношения между двумя странами постепенно накаляются. Если после объявленных кадровых изменений партии «Право и справедливость» удастся усилить собственные позиции, то Варшава пойдет на серьезное обострение отношений с Украиной», – уточняет он.

«Однако более реальным кажется формирование коалиции оппозиционных партий. В этом случае Польша вполне сможет поставить отношения с офисом Зеленского на паузу до тех пор, пока из Брюсселя не поступят более ясные указания, как именно выстраивать дальнейший диалог с соседней страной», – резюмирует Стремидловский.

Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM. В настоящий момент перекрыты три перехода: в Хребенном, Борохуске и Корчеве. К протестам присоединились несколько десятков представителей сферы.

Протестующие пытаются добиться ввода коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и снизить их общее число. Кроме того, дальнобойщики настаивают на отмене лицензий, выданных украинским компаниям, которые были созданы после начала СВО.

С помощью собственных машин они заблокировали дороги у пунктов пропусков. При этом легковым автомобилям, автобусам, транспортам с гуманитарной и военной помощью недовольные разрешают продолжать движение в пункт назначения. Отмечается, что акция протеста официально зарегистрирована и продлится до 3 января.

Действия польских перевозчиков вызвали серьезное недовольство среди украинского руководства. Так, посол страны в Варшаве Василий Зварич назвал происходящие события «болезненным ударом в спину». Он также отметил, что начавшиеся протесты могут поставить под угрозу действующие «коридоры солидарности» с Евросоюзом. В связи с этим дипломат призвал польских перевозчиков прекратить блокаду и выбрать иные формы отстаивания собственных прав.