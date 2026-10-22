За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.9 комментариев
Гражданина Грузии задержали в Польше по делу об убийстве российского художника
В Польше задержали грузина по делу об убийстве российского художника Скрепецкого
Агентство внутренней безопасности Польши задержало 22-летнего гражданина Грузии, которого подозревают в соучастии в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя – Роберт Кузовков).
Махмуд А. был задержан 19 октября на следующий день после прилета в Польшу, передает ТАСС. Мужчине вменяется пособничество в убийстве и нелегальное владение оружием. Суд в Люблине принял решение о его аресте на три месяца.
В июне полиция города Бяла-Подляска сообщила о стрельбе на парковке, жертвой которой оказался 44-летний Скрепецкий. В июле польские спецслужбы задержали подозреваемого в убийстве художника, им также оказался гражданин Грузии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом местный суд арестовал подозреваемого в убийстве Семена Скрепецкого на три месяца.
Позже польские правоохранительные органы официально предъявили другому гражданину Грузии обвинение в расстреле россиянина.