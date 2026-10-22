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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 17:07 • Новости дня

    Гражданина Грузии задержали в Польше по делу об убийстве российского художника

    В Польше задержали грузина по делу об убийстве российского художника Скрепецкого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Агентство внутренней безопасности Польши задержало 22-летнего гражданина Грузии, которого подозревают в соучастии в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя – Роберт Кузовков).

    Махмуд А. был задержан 19 октября на следующий день после прилета в Польшу, передает ТАСС. Мужчине вменяется пособничество в убийстве и нелегальное владение оружием. Суд в Люблине принял решение о его аресте на три месяца.

    В июне полиция города Бяла-Подляска сообщила о стрельбе на парковке, жертвой которой оказался 44-летний Скрепецкий. В июле польские спецслужбы задержали подозреваемого в убийстве художника, им также оказался гражданин Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом местный суд арестовал подозреваемого в убийстве Семена Скрепецкого на три месяца.

    Позже польские правоохранительные органы официально предъявили другому гражданину Грузии обвинение в расстреле россиянина.

    21 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    В Польше группа захвата задержала подростка-каратиста из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Польше группа захвата задержала в гостинице несовершеннолетнего российского каратиста и его отца за нарушение правил пересечения границы.

    Россияне прибыли в город Бельско-Бяла на молодежный чемпионат мира по карате. Они въехали в страну наземным транспортом по туристической визе Венгрии, пишет RT.

    Утром в гостиничный номер к россиянам нагрянули сотрудники миграционной службы в сопровождении группы захвата. По словам Губашиева, организаторы обещали заявить его сына на турнир по прибытии.

    «Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть», – пояснил отец мальчика.

    Изначально задержанным грозила депортация. Однако после допроса польские пограничники позволили им остаться на турнире в качестве зрителей, запретив принимать участие в соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на чемпионате мира по карате. Летом российские слаломисты из-за проблем с визами пропустили первенство мира в Польше. В апреле МИД России напомнил о рисках для граждан при поездках за рубеж.

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    21 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью

    Польша направила партию корейских танков на границу с Калининградской областью

    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Польская 16-я механизированная дивизия, дислоцированная у границы с Калининградской областью, получила новую партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера».

    Очередная партия танков К2 производства Южной Кореи поступила на вооружение дивизии, расположенной в районе Бранево на границе с Россией, передает ТАСС со ссылкой на польское Агентство по делам вооружений.

    В сообщении уточняется, что, помимо танков К2GF «Черная пантера», военным переданы инструменты, запчасти и боеприпасы. Точное количество техники не раскрывается.

    Первые поставки танков К2 в это подразделение начались в 2024 году, они призваны заменить устаревшие машины PT-91 Twardy. В 2022 году Варшава и Сеул договорились о поставке 1 тыс. танков «Черная пантера», из которых Польша уже получила 180 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2.

    В прошлом году страна объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера».

    Летом прошлого года генерал предрек перебои в Польше с запчастями для танков К2.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 14:18 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России

    Грузинский эксперт Мамрадзе объяснил назначение спецпредставителя по России

    Грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России
    @ Ministry of Foreign Affairs of Georgia

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Решение актуальных вопросов с Россией при отсутствии дипломатических отношений, когда необходимы соответствующие личные контакты, могло обусловить восстановление должности специального представителя премьер-министра Грузии по России, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Назначенный новым спецпредставителем Георгий Зурабашвили является исключительно опытным дипломатом, который сможет заниматься изучением актуальных вопросов», – сказал он.

    Аналитик не исключил, что первой задачей нового спецпреда станет выяснение мотивов недавних санкций Роспотребнадзора против некоторых грузинских компаний, которые поставляли на российский рынок вино и минводы.

    «Это решение Роспотребнадзора удивило и меня, и большинство наблюдателей в Грузии, так как оно последовало на фоне регулярных заявлений МИД России о прагматизме Тбилиси и о том, что Грузия не представляет опасности для России», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Эксперт сказал, что «очевидно, что правительство Грузии почувствовало необходимость личных контактов для решения оперативных вопросов, что невозможно в условиях общения только на Женевских дискуссиях сторон по безопасности».

    «У первого спецпреда по России Зураба Абашидзе была очень сложная миссия, и он, как опытнейший дипломат, справился с ней максимально. Также хорошо поработал следующий спецпред – Георгий Каджая, который до этого возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Уверен, новый специальный представитель тоже справится с задачами, выстроив необходимую линию», – сказал аналитик.

    Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили назначен также и специальным представителем премьер-министра по России, сообщил на пресс-конференции сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Ранее в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о работе над отменой Роспотребнадзором временных ограничений на ввоз продукции ряда грузинских компаний.

    «Продолжаем разбираться (в этом вопросе) и надеемся, что скоро это решение будет пересмотрено», – сказал он.

    В октябре впервые с 2006 года Роспотребнадзор приостановил ввоз продукции нескольких крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды, а также местного отделения компании Coca-Cola.

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    19 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Вандалы осквернили кладбище советских воинов в Варшаве

    Tекст: Дарья Григоренко

    На территории Мемориального кладбища советских воинов в Варшаве неизвестные разбили памятные доски на братских могилах, сообщило посольство России в Польше.

    Инцидент был выявлен 18 октября в ходе мониторинга, проводимого дипломатической миссией. На двух братских могилах, где покоятся останки красноармейцев, погибших при освобождении Польши, вандалы разрушили памятные доски, говорится в сообщении на сайте посольства России в Польше.

    В связи с произошедшим диппредставительство выразило решительный протест польским властям. Российские дипломаты потребовали от Варшавы устранить последствия акта вандализма, найти и наказать виновных, а также принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Соответствующее обращение направлено в Министерство культуры и национального наследия Польши, МИД страны и Мазовецкому воеводе. В дипмиссии напомнили, что согласно двустороннему соглашению от 1994 года Польша обязана обеспечивать сохранность и надлежащий порядок на местах памяти и захоронения жертв войн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия выразила протест Польше из-за памятника воинам Красной армии.

    В мае посольство России передало ноту протеста Норвегии из-за осквернения памятника.

    В прошлом году МИД сообщил о сотне актов вандализма на воинских памятниках Европы.

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    21 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД отверг политическую подоплеку ограничения поставок грузинских напитков

    МИД: Ограничение поставок грузинских напитков не имеет политической подоплеки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничение поставок напитков из Грузии в Россию не имеет политической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ограничение поставок напитков из Грузии в Россию не имеет политической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Никакой политической подоплеки нет. Я думаю, что это все какие-то просто домыслы», – сказала Захарова.

    Она отметила, что поставки в Россию осуществляют десятки грузинских компаний, а нарушения выявили лишь у некоторых предприятий. Остальные поставщики продолжают работу на российском рынке, отмечает РИА «Новости».

    В конце прошлой недели российские магазины по предписанию Роспотребнадзора начали изымать из оборота напитки ряда производителей из Грузии, включая воду и алкоголь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России.

    В субботу премьер-министр Грузии сообщил о работе над отменой санкций Роспотребнадзора.

    В начале месяца ведомство запретило ввоз ряда грузинских вин и воды.

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    22 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Журналиста грузинской газеты обвинили в предательстве родины

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Журналист грузинской газеты «Асавал-дасавали» Дито Чубинидзе взят под стражу по обвинению в предательстве родины, ему грозит четыре года за распространение дезинформации о передаче премьер-министром Ираклием Кобахидзе в тайном порядке части территории Азербайджану, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Высокопоставленный представитель Генпрокуратуры Бека Квициани заявил на брифинге, что с начала этого года Чубинидзе распространял «лживые и дезинформационные сведения» в СМИ и на социальных платформах о том, что премьер-министр Грузии тайно передал соседнему Азербайджану часть территории монастыря Давид-Гареджи на границе двух стран.

    По его словам, следствие опровергло эти заявления журналиста и предъявило ему обвинение в предательстве родины, а именно в саботаже.

    Бека Квициани заявил, что журналист препятствовал работе межгосударственной комиссии по демаркации и делимитации.

    Также в Генпрокуратуре отметили, что глава правительства даже теоретически не может передать другой стране часть территории.

    Позиции адвокатов Чубинидзе пока нет.

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    20 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Грузия заявила о «беспрецедентном вмешательстве» Брюсселя в судебную систему

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление официального представителя ЕК Кристиана Виганда о пристальном внимании к процессу, МИД Грузии назвал это «попыткой поставить под вопрос легитимность суда» и «давлением» на судей.

    Также МИД указал на «вмешательство во внутренние дела» и призвал «проявить уважение к верховенству закона, дать возможность рассмотреть иск независимо и в соответствии с Конституцией Грузии».

    МИД заявил, что подобные высказывания из Брюсселя «тормозят конструктивное сотрудничество Грузии и ЕС».

    Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани заявила, что Брюссель оказывает «беспрецедентное давление на грузинских судей».

    Процесс в КС начнется в среду, у судей есть девять месяцев на решение.

    «Грузинская мечта» требует запретить деятельность «Единого национального движения», «Коалиции перемен», «Лело – Сильной Грузии», «Для Грузии» и «Партии федералистов».

    Правящая партия обвиняет их в регулярных попытках свержения конституционного строя.

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    21 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Грузия назначила нового спецпредставителя по России
    Грузия назначила нового спецпредставителя по России
    @ Ministry of Foreign Affairs of Georgia

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили назначен также и специальным представителем премьер-министра по России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщил на пресс-конференции сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    «Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие нынешних торгово-экономических отношений и постоянный диалог по гуманитарным вопросам являются приоритетными для Грузии», - сказал Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, «в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией наряду с Женевскими консультациями по безопасности в Закавказье специальный представитель премьер-министра будет играть ключевую роль в выполнении этих задач».

    Глава правительства назвал Георгия Зурабашвили «очень опытным дипломатом» и выразил надежду на то, что тот «наилучшим образом выполнит поставленные задачи».

    Этот пост вакантен почти год после отставки Георгия Каджая по собственному желанию.

    Первый спецпредставитель по России премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, занимавший эту должность в 2012-2024 годах, на днях был назначен послом в Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Албанию. После победы на выборах в 2012 году «Грузинская мечта», не восстанавливая с Россией дипломатические отношения, разорванные в 2008 году, перешла к прагматике в экономике и гуманитарных отношениях, и Зураб Абашидзе играл в этом ключевую роль.

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    20 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    В Тбилиси возмутились встречей западных послов с радикалами

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии выразили возмущение и назвали вмешательством во внутренние дела встречу в Тбилиси во вторник послов Франции, Германии и Британии с лидерами пяти радикальных оппозиционных партий, запрета которых через Конституционный суд с 21 октября будет добиваться правящая «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они (радикальные оппозиционеры) предпочитают идти не в суд, а бежать к иностранным дипломатам, – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. – Они боятся правосудия, потому что эти политические партии годами занимаются саботажем, не признают легитимности государственных институтов».

    Глава правительства также назвал «возмутительной попыткой политического давления» заявления Еврокомиссии о том, что та будет внимательно мониторить процесс в Конституционном суде.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили назвал «нарушением Венской конвенции, вмешательством во внутренние дела» такие «кулуарные встречи» западных послов с радикальными оппозиционерами.

    Его коллега по парламенту и партии Ираклий Кадагишвили назвал «фактом» «управление послами политическими процессами в Грузии».

    Один из участников встречи, лидер «Партии федералистов» Гига Бокерия сказал, что «нет ничего удивительного в том, что представители свободного мира интересуются запретом оппозиции в Грузии».

    Ранее во вторник МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий.

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    20 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Военные закрыли польский аэропорт у границы с Украиной

    Аэропорт польского Люблина закрыли по требованию военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный аэропорт польского Люблина, находящийся недалеко от границы с Украиной, приостановил работу по требованию военных.

    Международный аэропорт польского города Люблин, расположенный недалеко от украинской границы, временно закрылся на прием и отправку самолетов по требованию военных, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    «Прием и выпуск самолетов в аэропорту Люблина временно прекращен из-за незапланированных действий военной авиации для обеспечения безопасности страны», – рассказал собеседник агентства.

    Источник не стал уточнять, что именно подразумевается под действиями военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных. В пятницу аэропорты Люблина и Жешува приостанавливали работу из-за полетов военной авиации. Также Минобороны Польши развернуло средства противовоздушной обороны на границе с Украиной.

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    21 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Польша подняла в воздух авиацию из-за «действий России на Украине»

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские военные подняли в небо авиацию якобы из-за ударов Вооруженных сил России по объектам в центральной части Украины.

    Польская военная авиация начала превентивные действия в воздушном пространстве страны «на фоне российских ударов по целям в центральной части Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил Польши.

    В командовании уточнили, что такие меры призваны обеспечить безопасность и защиту воздушного пространства Польши, в первую очередь в ее восточных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Польша подняла авиацию якобы из-за действий России на западе Украины.

    На прошлой неделе Варшава также подняла авиацию, обосновав решение действиями Вооруженных сил России на Украине.

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    21 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Экс-капитан сборной Грузии по футболу Немсадзе скончался в возрасте 54 лет

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе скончался в возрасте 54 лет, причина трагедии неизвестна, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил глубокие соболезнования, назвав случившееся «огромной потерей» для грузинского спорта.

    «Своим особенным стилем Георгий Немсадзе навечно оставил след в истории грузинского спорта», – отметил премьер-министр.

    В 1992–2004 годах полузащитник Немсадзе выступал за сборную Грузии, сыграв за нее 69 матчей.

    В последнее время он тренировал национальную сборную до 18 лет.

    Немсадзе выступал за тбилисское «Динамо» и другие грузинские клубы, а также за турецкий «Трабзонспор», швейцарский «Грассхоппер», шотландский «Данди».

    Ранее старший тренер команды «СКА-Хабаровск-М» Гарин скончался в 60 лет.

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    20 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Польша трижды за ночь объявила воздушную тревогу на востоке страны

    Жителей востока Польши трижды за ночь предупредили о воздушной тревоге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительственный центр безопасности Польши трижды за минувшую ночь предупреждал жителей восточных регионов страны о воздушной тревоге.

    Правительственный центр безопасности Польши трижды за минувшую ночь рассылал гражданам предупреждения о воздушной тревоге на востоке страны, передает РИА «Новости».

    «Внимание!.. В воздушном пространстве Польши действует польская авиация», – говорилось в сообщениях, которые получали жители Люблинского и Подкарпатского воеводств.

    В разосланных ведомством уведомлениях также содержалось утверждение, что тревога была вызвана активностью России на территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Польша подняла авиацию якобы из-за действий России на западе Украины. В воскресенье польские военные задействовали истребители также из-за российской активности. В пятницу в Польше закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

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    21 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Москва осудила Варшаву за насаждение русофобии из-за осквернения мемориалов

    Захарова осудила насаждение русофобии в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия решительно осуждает политику Варшавы по насаждению русофобии, которая приводит к актам вандализма в отношении советских памятников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы решительно осуждаем планомерное насаждение официальной Варшавой оголтелой русофобии, непосредственным следствием чего является кощунство вандалов в отношении советских воинских мемориалов», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать оценку осквернению могил советских воинов в Польше.

    В понедельник вандалы осквернили кладбище советских воинов в Варшаве.

    Ранее посол России в Варшаве заявил об угрозе уничтожения 87 советских памятников в Польше.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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