Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Бастрыкин поручил дать оценку осквернению могил советских воинов в Польше
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту осквернения могил советских солдат в Польше.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку данному факту и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», – цитирует пресс-службу СК РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вандалы осквернили кладбище советских воинов в Варшаве. В начале месяца Россия выразила протест Польше из-за памятника воинам Красной армии. Бастрыкин поручил расследовать повреждение памятника советским солдатам в Латвии.