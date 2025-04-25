МИД сообщил о сотне актов вандализма на воинских памятниках Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 100 случаев вандализма на памятниках павшим воинам зафиксировано в европейских странах за последний год, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД России Михаила Ванина. Он подчеркнул, что наибольшее количество подобных актов отмечено в Польше и Литве.

«Мы такую цифру зафиксировали: более 100 за последний год было таких актов вандализма, осквернения наших воинских мемориалов в странах Европы. Наибольшее количество их было совершено в Польше и Литве», – отметил Ванин на брифинге. Он добавил, что российская сторона отвечает на подобные инциденты дипломатическими демаршами и требует поиска виновных.

По словам Ванина, в большинстве случаев виновные в Европе привлекаются только к административной ответственности и штрафам. Дипломат выразил недовольство подобной практикой, указав, что Россия рассчитывает на более серьезное наказание, чего пока добиться не удается.

Ванин также обратил внимание на ситуацию в странах Балтии, подчеркнув, что местные власти часто игнорируют обращения России по этим вопросам. По его словам, власти зачастую не отвечают на ноты МИД, тем самым покрывая вандалов и правонарушителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России выразил протест временному поверенному Эстонии в связи с актом вандализма против советского мемориала в Таллине, в Словакии неизвестные осквернили памятник красноармейцам, а в столице Болгарии Софии была осквернена могила советских воинов.