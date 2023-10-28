  • Новость часаИстребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области
    Средства ПВО перехватили шесть дронов над Орловской и Тульской областями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    2 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    14 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 11:20

    Конфликт Киева и Варшавы получил неожиданное объяснение

    Конфликт Киева и Варшавы получил неожиданное объяснение
    @ Roman Koksarov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Скандал с «жучком» в машине президента Польши Анджея Дуды получил еще более скандальное продолжение: следы шпионов ведут на Украину. Это создает дополнительные проблемы для Владимира Зеленского. А ведь казалось, что сейчас его дела столь плохи, что хуже стать уже не могут.

    Польские спецслужбы слили в прессу (по крайней мере, так это выглядит) неожиданное обоснования конфликта, который идет между Киевом и Варшавой в последние несколько месяцев. Речь ни много ни мало о попытке слежки за президентом Анжеем Дудой со стороны украинцев.

    «Маячок» в машине, которая входит в кортеж главы польского государства, обнаружили еще в начале лета, но широкой публике стало об этом известно только в конце октября. Спустя несколько дней всплыли подробности – «след ведет на Восток». То есть на Украину. 

    Во-первых, «жучок» с GPS выявили на том «борту», который имел вспомогательный характер и был присоединен к кортежу президента в рамках его поездки на Украину. При этом сам Дуда скомпрометированным автомобилем не пользовался, но люди из его окружения – да.

    Во-вторых, есть информация, что обнаружила «жучок» не служба безопасности президента, а службы на польско-украинской границе.

    Это, помимо прочего, указывает на возможный конфликт внутри польских силовых ведомств как причину запоздавшего «слива».

    Но у польских СМИ, которые обо всем этом пишут, своя версия: во всем опять виноваты русские. Это у польских журналистов такая профессиональная аберрация: где бы что в Восточной Европе ни случилось – обвиняй Россию. Привыкнув мыслить – так, бывает трудно остановиться.

    Но польские силовики и канцелярия Дуды, где наверняка знали о «жучке» с самого начала, должны мыслить шире, их работа обязывает. Поэтому более очевидного виновника – украинских коллег – они наверняка рассматривали. И как-то так совпало, что отношения властей Украины и Польши начали резко портиться примерно после того, как обезвредили «жучок».

    Формально главным камнем преткновения выступило украинское зерно, которое поляки отказывались пускать к себе из-за демпинга цен и протеста фермеров. В Киеве решили подать в суд, чего в Варшаве совсем не поняли – и конфликт стал развиваться, приобретя сразу несколько измерений – от перебранок между дипломатами до расковыривания старых ран (в первую очередь, истории волынской резни).

    Осенью, на пике парламентской избирательно кампании, партия власти, уже ни сколько ни смущаясь, объявляла украинских производителей угрозой для Польши и обещала себя вести с вчерашними «друзьями» и «братьями» построже.

    Теперь стал известен еще один повод для пересмотра отношений. Оказывается, украинцы почувствовали себя крутыми, как американцы, которые тоже прослушивали ближайших союзников (например, канцлера Германии Ангелу Меркель), – и им потом за это ничего не было.

    Это тоже аберрация сознания, но уже другого – национального. Можно считать, что украинцы, как американцы, наглы или даже наглее, но при этом они точно завышают свое значение для человечества. Если США как союзник – это источник денег и возможностей, то Украина как союзник – это «черная дыра», безвозвратно затягивающая в себя ресурсы, но также и крайне токсичное политическое пространство, разрушившее уже ни одну карьеру – от премьера Британии до спикера парламента Канады.

    В таких условиях нужно вести себя скромнее, но украинцы не умеют, поэтому экономический конфликт с поляками быстро стал политическим, а теперь еще и вскрылся как личный. Дуда на шпионаж наверняка обиделся, а ведь только в прошлом году он братался с Владимиром Зеленским, строил с ним планы по «цивилизационному объединению» и даже делал конкретные шаги для унификации законодательств двух стран.

    Это был медовый месяц народов, которые боролись друг с другом на уничтожение на памяти еще живых свидетелей.

    Можно было бы сказать, что украинский извод польского гонора все это благолепие погубил, как губил уже многое, но это не совсем так. Польша сейчас – единственное место, где Зеленскому везет.

    Его жизнь последние недели – это нескончаемая черная полоса на пространстве от Вашингтона до Авдеевки

    Так называемое «весенне-летнее контрнаступление ВСУ» провалилось. Партнеры в США перебирают старые грехи и требуют провести на Украине выборы. Неприятели в Конгрессе «зажали» порядка 60 млрд долларов и планируют тянуть время дальше. Со стороны ЕС примерно столько же «допомоги» застряло благодаря вето Венгрии и присоединившейся к ней Словакии, где власть сменилась худшим для Зеленского образом.

    А самое главное, что теперь Киеву приходится конкурировать за западные деньги и оружие с Израилем, на который переключилось все международное внимание. Президент Украины больше не герой мировых СМИ. Он – напоминание о проблеме, о которой хочется забыть (хотя, конечно, не получится).

    Но в Польше Зеленскому поперек тренда свезло, потому что те самые парламентские выборы, которые правящая партия накачивала антиукраинским негативом, соратники Дуды все-таки проиграли. Это перезагружает конфликт Киева и Варшавы и обнуляет в нем личное: новым премьером станет бывший председатель Евросовета Дональд Туск, которого можно считать организационным и политическим продолжением Урсулы фон дер Ляйен.

    Так что про «жучок» в автомобиле президента теперь можно и забыть. Больше не Дуда в Варшаве решает.

    Конечно, шпионский скандал должен иметь для Киева издержки еще и интернациональные – репутационные. Понятно, что у украинцев кризисная ситуация, а потому им было до смерти интересно знать, что говорят натовские партнеры за украинской спиной (эдакий аналог шпионажа за женой из страха, что она готовится уйти к другому). Но это подлый прием и «выход за флажки» в поведении с союзниками, которым нынешний режим в Киеве обязан буквально всем.

    Но не нужно питать иллюзий: репутационные издержки бывают только у тех, у кого хорошая или нейтральная репутация, чего невозможно сказать про Украину и ее руководство. У Запада было достаточно времени, чтобы разобраться в особенностях местного гонора и в перспективах украинской армии.

    Как заявлял все тот же Виктор Орбан, все вполне очевидно, просто «политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию».

    И каким бы ни был при этом имидж украинской власти, последствия таковы, что украинский народ был сочтен объектом, которым можно пожертвовать, направив его на терку истории ради идеи сдерживания России и заработка людей в Америке. В итоге Украина заплатит столь дорого, что ущербом от «жучка» в машине польского пана можно и пренебречь.

    Иное – это как вспоминать копеечный долг смертельно больному. Не очень по-европейски и совсем не по-христиански. Даже поляки должны быть выше подобного.

    Главное
    Венгрия отказалась поддержать 12-й пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть и газ
    Число жертв аварии на шахте Казахстана достигло 28 человек
    Армия Израиля ликвидировала главу воздушных сил ХАМАС
    Байден назвал удары по Сирии соответствующими Уставу ООН
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    Гособвинение запросило для брата вдовы Лужкова 7,5 лет заключения

    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

    Перейти в раздел

    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............