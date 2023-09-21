Польша отказалась тонуть с Украиной

Tекст: Андрей Резчиков

В начале следующего года Польша прекратит выплату пособий гражданам Украины. По словам пресс-секретаря правительства Петра Мюллера, поддержка беженцев может осуществляться только на период длящегося вооруженного конфликта. Чиновник подчеркнул, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены».

После 24 февраля прошлого года прибывшие в Польшу украинцы могли легально жить, учиться, работать и получать местные социальные пособия. В общей сложности в страну въехали около 10 млн украинских граждан, примерно 8 млн из них вернулись обратно на Украину.

Летом прошлого года, спустя 120 дней после начала российской спецоперации на Украине, польское правительство отменило ежедневные выплаты по 40 злотых (886 руб.) полякам, которые принимали у себя украинцев. Тогда же для беженцев перестал работать бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity. Это решение объяснили тем, что украинским беженцам пора переходить к самостоятельности.

В среду стало известно об отмене встречи президента Польши Анджея Дуды с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. По данным газеты Rzeczpospolita, из-за «изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня». Этой встрече отводили важное значение из-за напряженности между Киевом и Варшавой на фоне продления эмбарго на украинское зерно со стороны Польши.

Министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от мнения польских граждан. По его словам, страна хотела бы и дальше поддерживать Украину, но если не будет одобрения со стороны самих поляков, то оказывать Киеву помощь так же, как раньше, будет затруднительно.

Однако позднее глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава полностью перестает поставлять Украине какие-либо виды вооружения. По его словам, это связано с тем, что Польша сама вооружается самым современным оружием. Примечательно, но поляки считаются одними из крупнейших поставщиков оружия и боеприпасов для Украины. Так, в апреле прошлого года Варшава объявила о передаче ВСУ техники и вооружений на 1,5 млрд евро, напоминает РИА «Новости».

Только в июне прошлого года Польша поставила Украине свыше 240 танков, около 100 бронемашин, а также боеприпасы и ракеты. Кроме того, поляки передавали ВСУ ствольную и реактивную артиллерию, системы ПВО, стрелковое оружие и беспилотники.

На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала на них жалобу в ВТО.

Дуда после своего выступления на Генассамблее ООН прокомментировал спор по поводу эмбарго на зерно и сравнил Украину с утопающим, который цепляется за все и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. «Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой… Он может просто утопить спасателя», – заявил Дуда.

По его словам, Польша должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, потому что если утопающий потопит остальных, то он не сможет получить помощь.

Еще в августе прошлого года Польша возглавляла составленный западными журналистами список «друзей Украины» из 20 стран. В нем места ранжировали по объему выделяемой Киеву помощи, введению санкций против РФ и высылке российских дипломатов.

«Польское общество устало от содержания большого числа украинских нахлебников. К тому же эти бездельники еще и умудряются шантажировать приютившую сторону. Вспомним, как Зеленский угрожал ЕС беспорядками в том случае, если потоки помощи прекратятся. Он готов пилить сук, на котором сидел все эти полтора года», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

«Однако отрицать вероятность погромов на территории Польши нельзя. Украинцев здесь достаточно много, а если им перекроют основной источник доходов, то эти люди получают хороший повод для объединения», – предупреждает собеседник.

«Но многое будет зависеть от того, смогут ли эти беспорядки организовать, четко обозначить цели протестов и найти приемлемого лидера. Тем не менее в Польше с украинцами долго возиться не будут», – считает политолог.

«К украинцам относятся в лучшем случае как к наемным рабочим. Особого сочувствия в Варшаве к беженцам никто не питает,

и если нахлебники решатся пройтись по столице с требованиями, их потуги отстоять «справедливость» быстро будут подавлены, а бунтовщиков вышлют домой», – полагает эксперт.

«Кроме того, остановка выплат может стать первым шагом на пути к отмене и другой финансовой помощи «союзнику» со стороны Варшавы. В целом Дуда при должных усилиях действительно может сказать Украине громкое до свидания. Главное, чтобы Польша сумела выстоять под давлением США и ЕС, поскольку западные страны сейчас крайне пристально следят за любыми выпадами в сторону Зеленского», – резюмирует Скачко.

«Риторика Варшавы отражает реальное состояние польско-украинских отношений. Заявления Дуды, которому не надо идти на выборы, не диктуются предвыборной повесткой», – отмечает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

По мнению эксперта, Польша начала уходить от всесторонней поддержки Украины. «Киевский режим и польская сторона понимают, что безоговорочной победы Украины, на которую почему-то надеялась Варшава, нет, а предстоят очень трудные мирные переговоры. И вообще не факт, что географическое название «Украина» останется на политической карте мира.

Польша меняет риторику, потому что ей придется иметь дело с каким-то пасынком Украины, с осколком киевского режима.

Это более перспективный вариант, чем поддержка украинской государственности, что Польша демонстрировала с февраля 2022 года», – считает собеседник.

Что касается несостоявшейся встречи Дуды и Зеленского на Генассамблее ООН, то Стремидловский убежден, что инициатором такого решения был не польский президент, а украинская сторона, «которая сорвала попытки Варшавы договориться» по вопросам эмбарго на поставки зерновых. «Украинская сторона снова показала, что она может диктовать свою повестку Польше», – указал политолог.

Стремидловский считает, что Шимон Шинковский вель Сенк выражает точку зрения большинства поляков, которых начало раздражать то, что помощь Украине оказывается в ущерб интересам собственного населения. «Украинцы, честно говоря, уже поднадоели полякам. Это факт. Польское правительство отказывается от безусловной поддержки Украины», – указал эксперт.

Что касается отмены эмбарго, то эксперт считает, что Польша могла бы сделать так, чтобы «это зерно шло транзитом в другие страны». «Складывается впечатление, что именно вопрос с поставкой украинского зерна стал тем поводом, который позволил Варшаве резко изменить свою позицию по Украине», – предположил Стремидловский.