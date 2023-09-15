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    15 сентября 2023, 13:54

    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом.

    В пятницу истекает срок действия временного решения проблемы Евросоюза с украинским зерном – эдакой сделки, в рамках которой Брюссель запретил импорт зерновых из Украины в некоторые страны – члены Союза. Именно импорт, а не транзит – украинское зерно перевозят на внешние рынки, но не на ближайшие (и премиальные) европейские. Киев настаивает, что и этот запрет пора снимать.

    «Оснований продолжать это решение нет… Запрет на импорт в принципе противоправный. Он нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы единого рынка ЕС», – уверен представитель украинского МИД Олег Николенко.

    Но у некоторых членов ЕС иная точка зрения. Словакия, Венгрия и Польша заявили, что если ЕС не продлит запрет, то они сделают это на уровне национальных правительств. Румыния и Болгария тоже склоняются к подобному решению. «Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если не будет решения о продлении Брюсселем действующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке», – заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

    «Если Европа не продлит запрет, то мы будем действовать жестко, потому что это в интересах польских фермеров», – уверяет министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

    Проблема действительно в фермерах. В ЕС действует такая политика в области сельского хозяйства, которая очень жестко квотирует количество произведенной продукции, дабы не было кризиса перепроизводства и не падали цены. Импорт же дешевого украинского зерна (да еще и в таких масштабах) цены обрушит. И прежде всего в тех государствах, через которые оно будет попадать на рынок, то есть в восточноевропейской пятерке.

    «Они всполошились, потому что украинское зерно, будучи более дешевым, стало вытеснять с рынка их собственное. Тем более что речь идет о странах, где сельское хозяйство дает большую долю в ВВП. Украина лишает эти страны дохода и устойчивого рынка сбыта внутри ЕС», – рассказал газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Особенно активны поляки. «Польша не позволит украинскому зерну затопить нас. Вне зависимости от решения брюссельских чиновников мы не откроем границы», – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    «Украинское зерно в огромных объемах идет через Польшу, Словакию, Венгрию – и везде там есть из-за чего волноваться. Однако все-таки львиная доля транзита идет через Польшу, ведь у поляков есть порты, откуда зерно можно дальше отправлять, – поясняет газете  ВЗГЛЯД причины польского беспокойства старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.  – Правительству нужно фермерам показывать и доказывать, что об их интересах заботятся, что их интересами не поступятся».

    Показывать нужно потому, что в Польше скоро пройдут парламентские выборы.

    Правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) выпустила характерный предвыборный ролик, в котором премьер-министр лично обещает защитить отечественного производителя от украинских зерновых.

    «Крестьянская партия находится в коалиции, которая вряд ли будет работать с ПиС», – продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский. А значит, голоса фермеров ПиС не гарантированы, за них нужно бороться. 

    Выборы пройдут не только в Польше, но и в Словакии, где местные власти тоже нуждаются в «голосах крестьянства», а потому призывают ЕС вмешаться в ситуацию на стороне своих граждан.

    «Вопрос в том, способен ли Евросоюз так же отстаивать интересы польских и венгерских крестьян, как отстаивает их в случае с французскими или голландскими, – говорит Вадим Трухачев. – Скорее всего, Еврокомиссия продлит компромисс. Украинское зерно будет идти через них транзитом, но не задерживаться в самих этих странах. Главными экспортными направлениями для него станут Голландия и Хорватия».

    Вопрос в том, почему ЕС не мог решить этот вопрос подковерно? Почему не продлил свою сделку без масштабного внутриевропейского скандала с украинским душком?

    Отчасти потому, что не смог об этом договориться с восточноевропейскими странами, которые, не доверяя Брюсселю, вынесли грязное сельскохозяйственное белье на всеобщее обозрение.

    «У властей Польши и Венгрии натянутые отношения с Еврокомиссией, и они будут выпячивать любые проблемы с ЕС. Словакия, Румыния и Болгария вели бы себя иначе, но поляки и венгры своей публичностью заставили заговорить и их», – говорит Вадим Трухачев.

    А Варшава еще и решила на этом заработать. «Поляки всегда при любой возможности пытаются получить от ЕС деньги. Например, поторговаться по вопросу очередных субсидий для сельского хозяйства. Эта тема у поляков постоянная, притом что они уже далеко не бедные. Им можно было бы денег для развития не давать, однако привычка требовать деньги и опыт их успешного получения позволяют и дальше придерживаться стратегии выдаивания средств у Брюсселя», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Здесь возникает второй вопрос. Восточная Европа и ЕС как-то между собой разберутся, но как на это отреагирует Украина?

    В случае продления запрета на импорт Киев угрожает обратиться в суд. Тем самым он, конечно, сделает себе хуже, ведь ситуация, когда попрошайка судиться с главными своими спонсорами, редко заканчивается в пользу попрошайки.

    «Поляки могли бы как-то поменять риторику, действовать мягче. Но в последнее время у них с украинским руководством большие трения, поэтому они не стесняются себя вести так, как ведут», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    «Восточноевропейские страны в ответ выставят дополнительные условия по сближению Украины с ЕС. Что наверняка закончится истерикой в Киеве об очередной «зраде», – говорит Вадим Трухачев. И так по кругу. Выгодному для России кругу.

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