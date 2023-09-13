Желание хороших отношений с Россией переворачивает Словакию

Социологические опросы показывают рост популярности пророссийских политиков в Словакии

Tекст: Кирилл Аверьянов

Меньше месяца осталось до парламентских выборов в Словакии – и вполне вероятно, что уже в ближайшее время на карте Европы появится принципиально новая в политическом смысле страна. Речь идет о том, что на победу 30 сентября претендуют силы, кардинально отличающиеся своими воззрениями и симпатиями от официального словацкого курса – партия «Курс – социальная демократия» (Smer) экс-премьера Роберта Фицо.



Лидер Smer Фицо – личность весьма интересная не только для словацкого, но и для общеевропейского политического истеблишмента. Дважды (в 2006–2010 и 2012–2018 годах) возглавлявший правительство, он отличается самостоятельностью мышления, которая ярче всего проявляется в четкой позиции политика относительно украинского вопроса.

Еще в феврале 2022 года он высказался решительно против военного соглашения между Словакией и США. А когда в апреле 2022 года праволиберальное правительство Эдуарда Хегера передало Украине зенитно-ракетный комплекс С-300, Фицо назвал премьер-министра и президента Зузану Чапутову «нелепыми американскими фигурами».



Не менее ярким получилось выступление Фицо на недавнем праздновании Словацкого национального восстания в Зволене. «Как возможно, что в рядах украинской армии находятся настоящие фашисты. Возьмите «Азов», который точно является фашистским… Знаете, что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там участвует в боях – это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Они служат в армии и делают ужасные вещи», – заявил лидер Smer.

Выступление Фицо содержало также еще несколько важных посылов. Он заявил, что «Словакия – маленькая страна, славянская страна», в жизненных интересах которой иметь хорошие отношения «со всеми странами, включая Россию». Он осудил запрет на русскую литературу, введенный на Украине, поблагодарил СССР за помощь в освобождении Словакии от нацизма и в очередной раз повторил свой всегдашний тезис – Украину нельзя пускать в НАТО, поскольку это приведет к третьей мировой войне.

Подобная риторика встречает одобрение у значительной части словацкого населения. В пятимиллионной Словакии ныне находится около 300 тысяч беженцев с Украины, на их содержание тратятся немалые средства, и это нравится далеко не всем словакам. То, что общественная поддержка Украины иссякает, президент Словакии Зузана Чапутова признала еще в марте текущего года. Кроме того, не стоит забывать и о том, что в Восточной Словакии сильны позиции русинского населения, генетически хранящего память о бандеровских преступлениях.





Словакам импонирует «хозяйский» настрой Фицо по отношению к собственной стране. Об этом пишет политический обозреватель портала SME Беата Балогова: «По мере роста популярности Smer, растут и избиратели, которые оставили слабого и сломленного Фицо, но теперь внезапно возвращаются к нему, потому что он предлагает им мир, стабильность и, прежде всего, умиротворение».

Явным фаворитом на выборах Фицо делает также тот факт, что левая партия «Голос – социальная демократия» (Hlas), ранее бывшая частью Smer и возглавляемая другим экс-премьером Петером Пеллегрини, вполне может войти в коалицию с партией Фицо. Cловацкие СМИ уже высказали предположение, что именно Пеллегрини займет пост премьера в случае победы Фицо. Другие праволиберальные и консервативные партии, скорее всего, не преодолеют пятипроцентный барьер,

и в таком случае Фицо и коалиция Smer-Hlas неизбежно получит парламентское большинство.

Вместе с тем сохраняет сильные позиции и либеральная «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечки, одним из основателей и действующих вице-председателей которой является действующий президент Словакии Чапутова. Согласно социологическому опросу, проведенному в конце августа – начале сентября, «Прогрессивная Словакия» набирает 15,6% голосов, в то время как Smer – 21,4%, Hlas – 15%.

Официальная Братислава ведет курс на поддержку Украины не только словом, но и делом. Так, на Украину отправились все 13 словацких МиГ-29, системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1, пять вертолетов, самоходные гаубицы «Зузана-2»; словацкие предприятия ремонтируют и обслуживают технику ВСУ. Однако, по словам президента Чапутовой, «ресурсы не являются неисчерпаемыми. Если мы не будем инвестировать еще и в оборонку, мы не сможем продвинуться вперед даже в собственной обороне».

В сфере экономики Словакия также вынуждена была с 18 апреля 2023 года закрыть свой рынок от украинских зерновых, сахара, вина, овощей и фруктов, так как демпинговые цены на украинскую продукцию больно били по национальным производителям, а в украинской пшенице к тому же обнаружились пестициды.

Конечно, победа Фицо невыгодна коллективному Западу, который в таком случае неизбежно теряет весьма важную для ЕС и НАТО страну прямо в середине Европы.

Еще в мае 2023 года британский The Spectator предрек фактическую потерю Словакии для ЕС, упомянув в том числе, что половина словаков желает победы России, а большинство – сторонники Фицо. В связи с этим можно предположить, что выборы станут для фаворита непростыми, а давление на словацкий политикум в ходе электоральной кампании будет оказано колоссальное.

Первой ласточкой такого давления стал скандал, разразившийся 4 июня, когда на официальной странице партии Smer в социальных сетях были обнародованы документы НАТО о проведении тендера на медиакомпанию в Словакии, призванную убедить население продолжать поддержку Украины.

Интересно, что Зузана Чапутова морально готова к поражению и даже заявила об этом публично 3 июня в интервью Politico, назвав Словакию после потенциальной победы «популистской партии» «трудным ребенком Евросоюза» и сравнив ее с Венгрией Виктора Орбана. Далее она добавила, что Словакия была твердым союзником Украины, однако, по ее словам, новое правительство может изменить мнение по этому вопросу, поскольку «влияние России распространяется по всей Европе».

Удивительно, как в одну фразу политик сумела вложить сразу два весомых посыла – как о росте влияния России в Европе, так и о несамостоятельности европейских элит, готовых сменить политический вектор своей страны по указке извне. Впрочем, в случае со Словакией это, разумеется, большой плюс для России.