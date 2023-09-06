  • Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев
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    ВСУ перешли к новой штурмовой тактике на Южно-Донецком направлении
    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США
    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора
    Отец Илона Маска заподозрил «теневое правительство» в намерении убить его сына
    Российские войска накрыли огнем спецназ «Азова»
    Организатора налетов украинских БПЛА на военные аэродромы объявили в розыск
    Взрывы прогремели в Киеве
    Молдавия собралась оспорить долги Газпрому в суде
    Ереван анонсировал армяно-американские военные учения
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    9 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    6 комментариев
    6 сентября 2023, 09:05

    Запад испугался нового союзника России в лице Словакии

    Guardian: Словакия сможет стать союзником России после парламентских выборов

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия может принять решение стать союзником России после парламентских выборов в сентябре, сообщил обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер.

    По его словам, таким образом, «одним махом» Словакия может стать новым союзником России, судя по опросам общественного мнения. Так, высока вероятность возвращения Роберта Фицо, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану, передает РИА «Новости».

    «Скоро внутри Е и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия», – подчеркнул Кэмпфнер.

    Также обозреватель отметил, что если Фицо изберут, то есть «опасность разворота на 180 градусов» в политике Словакии, которая пока еще поддерживает Киев. Однако после победы Фицо Братислава начнет оказывать помощь Москве.

    Ранее Фицо заявил, что в рядах ВСУ до сих пор есть настоящие фашисты. Заявление сделано в преддверии досрочных парламентских выборов в Словакии, которые состоятся 30 сентября.

    5 сентября 2023, 14:12
    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции

    МИД предостерег власти Германии и Швеции от планов производить оружие для Киева

    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с планами компаний из этих стран производить оружие для Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в случае реализации этих планов Москва примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности, передает ТАСС.

    «Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы», – добавила Захарова.

    Ранее сообщалось, что Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

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    5 сентября 2023, 18:24
    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Украинцы используют женщин для терактов, потому что они вызывают меньше подозрений

    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование женщины для покушения на бывшего главу таможни ЛНР обусловлено тем, что девушкам легче вызвать доверие и подобраться к жертве. Поэтому они часто становятся исполнительницами украинских терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Луганске задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни ЛНР.

    «Стоит ожидать роста подобных случаев. Противник стремится к тому, чтобы совершать теракты в России чаще. И для этого спецслужбы используют людей, сочувствующих Украине», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    «В этой связи особое внимание необходимо обратить на женщин, которых украинцы используют для совершения терактов. Мужчины, как правило, вызывают больше подозрений со стороны спецслужб. Да и многие не могут поверить в то, что диверсию может совершить девушка. Именно этим и пользуется противник», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, наши спецслужбы должны активно работать над предотвращением диверсий, не обращая внимания на пол подозреваемых, потому что женщина с бомбой стала символом украинского террора», – резюмировал Гончаров.

    Ранее российские правоохранительные органы задержали жительницу Луганска по подозрению в покушении на убийство бывшего руководителя таможенного комитета ЛНР. Она передала экс-чиновнику мобильный телефон со взрывчатым устройством. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.

    Бомбу привели в действие после активации телефона, мужчина и его сын получили множественные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также назначили необходимые экспертизы.

    В отношении подозреваемой заведено дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Она уже дает признательные показания.

    Напомним, это не первый случай, когда женщины совершают теракты по заданию украинских спецслужб. В этой связи вспоминаются обстоятельства убийств военкор Владлена Татарского, военачальника ДНР Михаила Толстых («Гиви») и Дарьи Дугиной.

    При этом во вторник экс-глава СБУ Валентин Наливайченко признался в том, что с 2015 года на в составе спецслужбы действует отдел, который занимается убийством неугодных лиц. Причем это признание опубликовано на страницах журнала The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для их оппонентов недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: «Гиви» (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    Также в публикации косвенно признается причастность украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной. При этом президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, в то время как остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

    Коментарии (21)
    5 сентября 2023, 19:11
    Армения отозвала постоянного представителя в ОДКБ

    Армения отозвала Биягова с должности постоянного представителя в ОДКБ

    Армения отозвала постоянного представителя в ОДКБ
    @ Зураб Джавахадзе/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова, говорится в указе главы государства.

    Указ выпущен, основываясь на предложении премьер-министра Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе, сообщает Газета.Ru. О возможном назначении нового представителя республики в ОДКБ ничего не сообщается.

    Еще несколькими указами Биягов назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.

    Ранее власти Армении объяснили неучастие министра обороны в заседании ОДКБ.

    Коментарии (57)
    5 сентября 2023, 16:54
    Захарова указала на граничащую с хамством риторику Армении
    Захарова указала на граничащую с хамством риторику Армении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Риторика армянских политиков по ситуации с Лачинским коридором «граничит с хамством», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Дипломат так отреагировала на слова спикера парламента Алена Симоняна, который раскритиковал ситуацию с Лачинским коридором и российскими миротворцами.

    Захарова отметила, что подобная публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении, передает ТАСС.

    Она отметила, что «все расписано», кто что заявляет и кто как это говорит, однако, несмотря на это, такая риторика не красит людей, которые представляют армянское общество.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нет альтернативы Лачинскому коридору.

    Коментарии (18)
    5 сентября 2023, 17:38
    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных

    Экс-глава СБУ Наливайченко рассказал о создании управления СБУ для убийств противников киевского режима

    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных
    @ James Sprankle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что в 2015 году в СБУ создали управление для убийств противников киевского режима, пишет The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для несогласных с действиями киевских властей недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: Гиви (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    The Economist отмечает что президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

    Коментарии (26)
    5 сентября 2023, 12:40
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого

    Военный эксперт Рожин: ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку

    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед ВСУ поставлена задача – взять под контроль Старомлыновку. Для достижения этой цели противник и начал давление на Новодонецкое, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.

    «Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 11:35
    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери

    Times: Обученная в Германии и снабженная оружием НАТО бригада ВСУ несет большие потери

    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Прошедшая военную подготовку в Германии элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, возглавляющая контрнаступление на южном направлении, несет огромные потери личного состава, сообщила газета The Times.

    По информации издания, несмотря на «украинские и западные воспевания» 47-й бригады в связи с ее подготовкой в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard, бригада потерпела поражение на южном направлении, передает ТАСС.

    Уточняется, что бригада ВСУ понесла большие потери – за 15 недель человеческие жертвы «выражаются четырехзначными числами».

    Как отмечает Times, причиной может быть отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования.

    «Западная бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу», – указано в материале.

    Ранее стало известно, что ВСУ после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 14:54
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «К сожалению, продолжающаяся уже полтора год война все еще идет», – сказал турецкий лидер, добавив, что перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

    Эрдоган также выразил надежду на скорое окончание конфликта и заявил от готовности Турции участвовать в организации мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной.

    Коментарии (26)
    5 сентября 2023, 12:12
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении

    Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения

    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, но ни на одном направлении они так и не достигли своих целей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    Министр указал, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в то время как киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести контрнаступление.

    Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий для дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

    Глава Минобороны добавил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. По словам министра, ВСУ здесь был нанесен значительный ущерб.

    Шойгу, слова которого приводит Минобороны в Telegram, добавил, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (33)
    5 сентября 2023, 20:02
    Микологи развеяли мифы о несъедобности и опасности мухоморов

    Микологи Вишневский и Тихомиров рассказали о полезных свойствах мухоморов

    Микологи развеяли мифы о несъедобности и опасности мухоморов
    @ Gabriele Hanke/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Среди разновидностей мухоморов есть как ядовитые, так и съедобные, и те, которые показывают положительные результаты в медицинских исследованиях. При этом ни один из видов не содержит вещества, которое вызывает привыкание, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные микологи, комментируя инициативу депутатов Госдумы приравнять мухоморы к наркотикам.

    Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин призвал приравнять мухоморы к наркотикам. По его словам, число отравившихся этими грибами ежегодно растет на 40%.

    «Данная инициатива выглядит странной. Я могу утверждать и как миколог, и как биохимик, и как токсиколог: красный мухомор ни при каких обстоятельствах нельзя называть наркотиком. Наркотик – это вещество, которое вызывает привыкание, встраивается в биохимический метаболизм, замещает собой определенные вещества, вызывает выпадение ряда ферментов из общей ферментативной цепочки получения энергии в организме. Отсюда появляется зависимость у наркоманов, ломка, когда это вещество перестает поступать. В красных мухоморах, конечно, ничего подобного не содержится», – говорит миколог и блогер Михаил Вишневский.

    Единственное действующее вещество, которое содержится в мухоморах, по словам собеседника, это мусцимол – легкое психоактивное вещество. Мусцимол, по его словам, не является токсином и никак не влияет ни на какие системы организма, начиная от печени и заканчивая нервной, дыхательной, репродуктивной системами и ЖКТ.

    «Если мы используем мухомор красный как съедобный гриб, то достаточно двукратного отваривания со сливом отвара. Каждое отваривание должно длиться примерно 10–15 минут. И после этого мухомор становится нормальным, съедобным, безопасным грибом. Именно таким образом он фигурирует сейчас в справочниках и Америки, и Европы», – делится эксперт.

    Также мухомор красный может быть использован как лекарственный, причем как для наружного применения, так и внутрь, продолжает миколог. Более того, он официально входит в российскую фармакопею (собрание нормативных документов, объясняющее требования к качеству лекарственных средств) как гомеопатическое средство. Также, если данный гриб приготовлен правильно, подготовлен ответственным производителем и рекомендован в нужной дозировке, то он без опасения может быть использован в качестве пищевой добавки для микродозирования.

    «Расчетная смертельная доза от этого гриба для одного взрослого человека со средним весом (70 килограмм) равна 10–12 килограммам свежего красного мухомора. Это две огромные корзины, столько съесть просто невозможно. Для сравнения, смертельная доза поваренной соли – 500 граммов. Получается, что мухомором в 20 раз убить сложнее убить, чем поваренной солью. Конечно, всегда найдутся какие-нибудь глупцы, которые наедятся грибов, попадут в больницу, испытают всякие симптомы. Но это точно ничем плохим не закончится, люди уже через несколько часов будут отпущены домой, в данной ситуации даже промывание не потребуется», – объясняет Вишневский.

    Он рассказывает, что сейчас в мире происходит активное исследование действующих веществ красного мухомора, которые уже показывают, что это очень перспективный лекарственный в плане психотерапии гриб. В частности, его эффект заметен у людей, страдающих эпилепсией. Такие эпилептические исследования на основе мухомора ведутся в Израиле и Канаде.

    «У нас в России больше 30 видов мухоморов. Среди них есть как съедобные, так и смертельно ядовитые, как, например, знаменитая бледная поганка (мухомор зеленый). Однако речь идет о пищевых добавках из красного мухомора. Будет очень печально, если этот реально полезный, вкусный и очень перспективный гриб будет запрещен», – заключил специалист.

    Миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров также считает, что приравнивать мухомор к наркотикам – крайне странная идея. Он подчеркивает, что в нем нет веществ, вызывающих привыкание. А это один из признаков наркотических веществ.

    «Микродозинг мухоморов сейчас очень стал модным благодаря активной рекламе – это употребление сушеных грибов в дозировке, не превышающей нескольких граммов. Но современная доказательная медицина пока не регистрирует положительное действие на человека, его сон, психическое состояние, отказ от алкоголя и прочее, что так рекламируют продавцы сушеных мухоморов. Скорее всего, это всего лишь эффект плацебо и точно никакой пользы. Пока нет доказательной базы, я бы не рекомендовал тратить деньги на ветер», – советует эксперт.

    Он предупреждает, что, покупая капсулы с сушеным мухомором, человек никогда не узнает, где были собраны эти грибы, как высушены, а главное – каково содержание в конкретном грибе токсичных веществ. Плюс ко всему, у человека, желающего испытать якобы лечебный эффект микродозинга, может обнаружиться индивидуальная непереносимость.

    «Иботеновая кислота, содержащаяся в мухоморе, вызывает гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект. А мускарин в отдельных случаях может вызвать тошноту, рвоту, отек легких, судороги. Однако никакой зависимости мухомор у человека не вызывает, лишь возможные неприятные последствия и отсутствие ожидаемого эффекта», – замечает Тихомиров.

    При этом он поддерживает наружное применение настойки на спирту из мухоморов и даже знает людей, которым это помогало. Ее втирание на больные места, по его словам, положительно действует на суставы при остеохондрозе и прочих заболеваниях.

    «Кстати, среди мухоморов есть абсолютно съедобные виды, например, серо-розовый, или Цезарский, причем очень вкусные. И исследования полезных свойств грибов активно идут по всему миру, ведь о мире грибов мы знаем так мало. Но, если мухомор и другие грибы будут приравнены к наркотикам, то исследовать их будет крайне сложно, даже почти невозможно. И что, человека, который собрал мухомор, неважно для каких целей, будут забирать в полицию? Я вот знаю одного художника, Александра Вязьменского, пишущего лучшие в мире грибные акварели, и он собирает грибы, в том числе мухоморы, для картин, несет их домой, и что, ему это тоже делать будет нельзя?» – задается вопросом собеседник.

    Ранее микологи в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, что Россия является лидером по сбору, заготовке и переработке мухоморов для лекарственных целей в мире. При этом специалисты отметили, что в Европе данный гриб, несмотря на ядовитость, считается вполне съедобным.

    Коментарии (16)
    5 сентября 2023, 10:49
    Заведующую детсадом в Красноярске уволили из-за эротических фото

    Tекст: Алина Власенко

    Заведующая детским садом в Красноярске Анастасия Красильникова лишилась должности после публикации в соцсетях откровенных фото, сообщил источник в администрации города.

    Ранее СМИ сообщили, что родители просят уволить заведующую одного из детсадов в Красноярске Анастасию Красильникову из-за эротических постов в соцсетях и якобы «полного игнорирования своих обязанностей». Девушка якобы хамила персоналу и родителям, а также необоснованно урезала зарплаты подчиненным, передает РИА «Новости».

    Во вторник источник сообщил, что Красильникова уволена. При этом он отметил, что лишение должности связано именно со скандалом в соцсетях.

    В то же время информацию о «ненадлежащем исполнении обязанностей» Красильниковой планирует проверить и прокуратура Красноярска.

    Коментарии (25)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (12)
    5 сентября 2023, 14:50
    Актера Алексея Панина задержали в Эстонии
    Актера Алексея Панина задержали в Эстонии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Эстонии задержали в нетрезвом состоянии актера Алексея Панина, его увезли в вытрезвитель, сообщили местные СМИ.

    Эстонские СМИ сообщили, что Панин ночью в пьяном состоянии ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Полиция увезла дебошира в вытрезвитель, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее прокуратура Москвы решила проверить слова актера Алексея Панина на предмет призывов к террористической деятельности в интернете, а также дискредитацию ВС России.

    До этого на Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма после высказываний о Крымском мосте. Позже его объявили в розыск.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2023, 21:46
    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил о возможном переходе ВСУ в оборону

    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что украинские войска могут перейти в глухую оборону, об этом он сказал YouTube-каналу Judging Freedom, предупредив, что ВСУ придется изменить тактику из-за проблем на поле боя.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан к тому, что ВСУ скоро придется занять оборонительные позиции, передает РИА «Новости».

    Также разведчик добавил, что украинский президент получает сообщение о контрпродуктивности атак ВСУ. По мнению Шаффера, успешному контрнаступлению ВСУ помешала эффективная линия обороны ВС России.

    Ранее Шаффер заявлял, что о переходе к обороне ВСУ может свидетельствовать новая волна мобилизации на Украине.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 13:15
    В США указали Вашингтону на необходимость просить у России прощения после ее победы

    Экс-разведчик Риттер: США стоит надеяться, что Россия их простит после победы

    В США указали Вашингтону на необходимость просить у России прощения после ее победы
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США остается только надеяться на то, что Россия после победы в конфликте на Украине сможет их простить, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

    По его словам, американцы коллективно совершили огромные грехи против России. При этом, отметил он, у россиян большое сердце, и у США есть надежда, что их простят и продолжат сотрудничество, передает ТАСС.

    Риттер считает, что победу одержит Россия, но россияне не будут такими мстительными, как США.

    Коментарии (22)
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