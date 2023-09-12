Румыния лишает Украину права на Дунай

Планы Украины увеличить сбыт своего зерна по Дунаю вызвали протест в Румынии

Tекст: Евгений Поздняков

Румыния будет считать «переходом красных линий» попытку Украины найти альтернативные пути выхода в Черное море и углубление Дунайского канала «Быстрое». Об этом заявил министр транспорта страны Сорин Гриндяну. Он отметил, что офису президента Украины Владимира Зеленского позволено пользоваться каналом Сулина, однако альтернатив этому быть не может.

Напомним, после выхода России из зерновой сделки Украина пытается найти альтернативные пути для выхода в море. В Киеве планируют продолжить углубление дунайского канала «Быстрое» с 3,9 м до 6,5 м, что позволит Украине обходить зону контроля Румынии. Это сулит значительными денежными потерями для страны – участницы Евросоюза.

Сейчас Дунай перед выходом в море делится на два рукава: Килийский и Сулинский, по которому проходит большая часть грузов. В настоящее время суда загружаются в порту Измаил и следуют далее через Румынию в черноморскую акваторию.

Канал «Быстрое» находится на территории биосферного заповедника «Дельта Дуная». Он проходит по территории Украины, связывая Дунай и Черное море. После начала СВО Украина через свои дунайские порты увеличила экспорт зерна до 1,5 млн тонн в месяц. Углубление канала позволит нарастить эти объемы еще на 500 тыс. тонн в месяц.

Министерство окружающей среды, водных ресурсов и лесов Румынии, как отмечал глава ведомства Барна Танцош, «воспрепятствует любым работам на канале, которые могут повредить биоразнообразию и экосистеме дельты Дуная», так как «ни румынское, ни украинское законодательство не позволяют проводить работы в этой зоне».

Власти страны уже отправили письмо в Еврокомиссию с требованием не допустить включение канала в официальную транспортную сеть ЕС TEN-T. Фактически речь идет о потенциальном запрете движения судов по данной артерии.

Как отмечала в феврале этого года румынский депутат Ана-Мария Гаврилэ, углубление украинского канала было запрещено международными нормами более 20 лет назад. По ее мнению, офис Зеленского «использует нарратив страха», чтобы Бухарест позволил им «делать все, что они захотят». «Они ни перед чем не остановятся, даже перед разрушением дельты Дуная – экосистемы, охраняемой ЮНЕСКО», – подчеркивала парламентарий.

При этом споры Украины и Румынии по поводу акватории Черного моря давно сотрясают отношения двух государств.

Так, с 2004 по 2009 год в международном суде ООН проходил процесс по поводу раздела континентального шельфа в этом районе. Суд вынес компромиссное решение, устроившее обе стороны. Новая линия учитывала небольшую акваторию острова Змеиный.

По мнению представителей экспертного сообщества, начало новой волны споров было ожидаемо. Дунай приобрел особую актуальность для офиса Зеленского после проблем с зерновой сделкой, в рамках которой река стала главной артерией вывоза продовольствия. Иными словами, Дунай для Зеленского – это источник денег и оружия.

«Европа думала, что будет зарабатывать деньги на Украине, но ее проблемы сказываются на экономическом благополучии ЕС. Желание Украины углубить канал серьезно снизит доходы Бухареста от транзита кораблей по Дунаю. Эта проблема имеет глубокие исторические корни. Еще в 1948 году была принята Конвенция о режиме судоходства по этой реке», – сказал экономист Иван Лизан.

Собеседник напомнил, что СССР в приказном порядке переключил все движение на Сулинский канал, а после распада социалистического блока доходная артерия досталась в наследство Румынии. «Денег подобная «недвижимость» приносила очень много, и успехам соседей завидовала Украина, которая тоже располагала потенциально выгодным каналом «Быстрое». Его планировали углубить еще при Викторе Ющенко, сделать пригодным для прохода больших кораблей и составить конкуренцию Бухаресту», – пояснил Лизан.

Инициативе Украины помешал территориальный спор с Румынией по поводу шельфа в Черном море. «Конфликт удалось решить компромиссом – обе стороны остались довольны. В результате амбициозный проект отложили до лучших времен. Тем более доходы с портов, расположенных по берегу всей акватории, вполне устраивали местные власти», – акцентирует эксперт.

С началом СВО возможностей для маневра торгового флота Украины стало меньше, но с появлением зерновой сделки «офис Зеленского понял, что нельзя упускать столь хорошую возможность заработать побольше денег в обход румынского канала». «Местечко Быстрое вновь заняло достойное место во внешнеполитической повестке государства», – отмечает Лизан.

По мнению экономиста, Бухаресту нечего противопоставить Украине. «Никто не запретит местным властям рыть на суверенной территории там, где им это заблагорассудится. Не поможет даже бойкот со стороны европейских транспортных списков – если канал будет углублен, то транспортировку грузов по нему можно вести без оглядки на ЕС», – уточняет собеседник.

«Данная проблема интересным образом наслаивается на претензии Польши по экспорту зерна. Варшава будет усердно отстаивать свои интересы перед Брюсселем и, скорее всего, продавит местных бюрократов на выгодное для себя решение. Румынии в этом плане повезло куда меньше. Воздействие на Украину будет минимальным, и Евросоюзу придется прийти к какому-либо компромиссу с офисом Зеленского», – считает Лизан.

Если Украина все-таки решит построить канал вопреки позиции Румынии, то Бухарест ничего не сможет сделать,

соглашается Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). «Румыны уповают на то, что Евросоюз запретит прокладку этого канала по экологическим соображениям. Также у Румынии есть свои рычаги воздействия на Киев, потому что по территории страны идет значительный транзит военных и гуманитарных грузов на Украину. Поэтому в ближайшее время не исключены экономические войны между двумя странами или, по крайней мере, дипломатические пикировки», – прогнозирует председатель СППУ.

«Позиция Румынии однозначно демонстрирует ситуацию, что в Европе каждый за себя. Европейцы не будут в ущерб своим фермерам помогать Украине восстанавливать сельское хозяйство. Польша, например, наиболее активна в этом вопросе. Румыния тоже начинает ограничивать импорт украинской сельхозпродукции, потому что внутреннее производство зерна стало убыточным», – добавляет Шеслер.

Именно поэтому Румыния, которая может понести очередные убытки, «резко негативно отнеслась к желанию Украины создать маленький канал, который бы позволил перегонять зерновозы». «У офиса Зеленского тоже нет рычагов давления на Румынию. Давайте вспомним, как украинская власть пыталась пожаловаться Евросоюзу на Польшу за перекрытие импорта. Эти жалобы ни к чему не привели. Позиция Бухареста тоже не изменится. Евросоюз может лишь выразить какое-то пожелание», – полагает собеседник.

По ее словам, у ЕС нет возможностей давить на Бухарест или Варшаву. О слабости европейской бюрократии можно судить по тому, что Брюссель не влияет на позицию Венгрии, которая проводит независимую политику в отношениях с Россией и выступает против расширения прав ЛГБТ-сообщества. В конечном итоге Украине и Румынии предстоит борьба за транзит.