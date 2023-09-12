Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае

Tекст: Вера Басилая

Он добавил, что Украина может пользоваться румынским каналом Сулина и альтернатив этому быть не может, передает RT. В то же время Украина стремится найти альтернативные пути для выхода в море и собралась углубить дунайский канал Быстрое для возможности выхода судов в море, передает Sputnik.

В настоящее время суда загружаются в украинском порту Измаил, вверх по течению через Румынию по Сулинскому каналу попадают в Черное море. Бухарест направил в ЕК письмо с требованием не допустить включения канала Быстрое на территории Украины в официальную транспортную сеть Евросоюза TEN-T.

Дунай перед выходом в Черное море делится на Килийский рукав (Украина) и Сулинский рукав (Румыния), по которому идет большая часть грузов.

Ранее в феврале румынский депутат Ана-Мария Гаврилэ напомнила, что углубление украинского канала было запрещено международными нормами более 20 лет назад.

Напомним, посла Украины в Румынии вызывали в МИД страны, чтобы запросить разрешение Киева на проверку румынскими представителями гидротехнических работ в зоне канала Быстрое.