Посла Украины в Румынии вызвали в МИД из-за работ на канале Быстрое

Посла Украины в Румынии вызвали в МИД страны, чтобы запросить разрешение Киева на проверку румынскими представителями гидротехнических работ в зоне канала Быстрое, сообщил агентству «Аджерпрес» премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

По его словам, совместно с министерством окружающей среды, водных ресурсов и лесов и с Минтранспорта, МИД направил вербальные ноты посольству Украины в Бухаресте. В ответном письме отмечается, что были проведены работы по техническому обслуживанию, а посол Украины прибудет в МИД для получения запроса, чтобы румынские власти получили разрешение на проверку работ, передает ТАСС.

При этом Чукэ указал, что работы «отражаются на окружающей среде, а именно – на дельте Дуная». Более того, ни одно из перечисленных в запросе учреждений не может подтвердить данные.

Премьер подчеркнул, что румынским властям необходимо посетить канал, чтобы проверить и провести измерения глубины.

«Работы на глубине до 3,5 метров являются работами по техническому обслуживанию, а на большей глубине – углубление канала», – пояснил он.

По словам Чукэ, только имея на руках определенные данные о глубине проводимых работ, министерство окружающей среды и другие структуры будут действовать соответственно, – сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Румыния выразила свое несогласие в связи с проведением Украиной работ по углублению дна в канале Быстрое, а также с требованием Украины включить дунайские рукава Килия и Быстрое в трансъевропейскую транспортную сеть.

В субботу в посольстве Украины ответили, что работы по углублению канала из-за его природного заиления проводятся уже на протяжении многих лет в соответствии с нормами украинского законодательства.