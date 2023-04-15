Украинское зерно заставляет страдать Румынию

Эксперты объяснили недовольство стран ЕС украинским зерном

Еще одну страну охватили протесты из-за неограниченных поставках украинского зерна. На этот раз взбунтовались и вышли на митинги румынские фермеры. Под лозунгами «Не убивайте наш бизнес!» и «Стоп генетически модифицированным зерновым с Украины!» румыны ввергают свою страну в политический кризис. Как же такое произошло?

Румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку в случае, если власти не запретят ввоз зерна с Украины. В местном Альянсе сельского хозяйства и сотрудничества (ААС) заявили, что дешевое зерно из соседней страны нарушило баланс на аграрном рынке «в ущерб румынским фермерам», – и многие из них будут вынуждены в этом году закрыть свои предприятия из-за высоких затрат. При этом, отметили в ААС, фермеры недовольны «оскорбительными суммами, которые предоставила Еврокомиссия, чтобы покрыть их убытки». Брюссель предлагает компенсацию в 10 млн евро, в то время как фермеры просили около 200 млн евро.

«Цены упали с 370 евро за тонну пшеницы в ноябре до 240 евро сейчас. У многих фермеров в Румынии скопился запас зерна. Украинские фермеры производят товары с инсектицидами и пестицидами, которые не разрешены в Румынии. Также были случаи товаров с компонентом генетически модифицированных организмов, запрещенных в ЕС», – пишет бухарестское издание Economedia.

Радио Румынии ранее уточняло, что наводнившие местный рынок украинские зерновые нередко продаются на 70% дешевле румынских. Если в 2018-2020 годах Румыния вообще не импортировала пшеницу с Украины, то только в прошлом году завезла 570 тыс. тонн пшеницы. И вот теперь ААС требует запретить не только импорт, но и просто транзит украинского зерна – на период с 15 июня по 15 марта следующего года.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что власти действительно допустили ошибки и призвал правительство срочно найти «наилучшие способы» решения проблемы. «Не могу согласиться с тем, что наша помощь Украине оборачивается против румынских фермеров», – признался глава государства. Однако президент в Румынии – фигура больше символическая, реальная власть находится у кабинета министров.

Старший научный сотрудник отдела Европы и Америки ИНИОН РАН, специалист по Румынии Татьяна Биткова отмечает, что глава правительства, либерал Николае Чукэ занял очень странную позицию – он говорит, что не может оценить масштабов проблемы.

«В начале этой недели Чукэ по сути признал, что находится в замешательстве. По его словам, в правительстве не следили за трафиком украинского зерна, поэтому у него нет точных данных по этому поводу. По этой причине губернаторы провинций тоже не очень хорошо понимают, как могло случиться, что зерно с Украины так сильно повлияло на внутренние цены, на интересы фермеров. Вообще это странно, потому что

еще год назад, вскоре после начала СВО, Евросоюз отменил пошлины на ввоз украинского зерна.

Общеизвестно, что в результате это зерно стало заметно дешевле и крестьяне Румынии, как и других соседних стран, теперь страдают», – напомнила эксперт.

По словам Битковой, с призывами срочно принять меры выступает не только ААС, но и другие влиятельные бизнес-организации. «Они говорят, что уже тысячи тонн украинской пшеницы накоплено на румынских складах, – и его некуда девать. Через Румынию, по Дунаю вообще-то проходит половина украинского зернового экспорта. Так вот порты на Дунае тоже переполнены, автотрассы заполнены грузовиками с украинскими номерами. Сегодня один из руководителей профсоюза женщин-предпринимателей пожаловалась: «У нас нет никакой антипатии к украинцам, но не убивайте наш бизнес!», – рассказывает специалист.

По ее словам, в Румынии сложились традиции профсоюзных протестов, но до них в данном случае все-таки не дойдет. «Уверена, что Еврокомиссия найдет для румынских фермеров дополнительные деньги. Это же вопрос геополитический. Где-то кому-то сожмут расходы, но тут все успокоят», – сказала Биткова газете ВЗГЛЯД.

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Поведение Чукэ кажется особенно странным, если вспомнить, что в конце прошлой недели фермеры уже митинговали в Бухаресте и других городах страны, а также на пунктах пересечения границы. В румынской столице манифестация прошла перед представительством Еврокомиссии. Манифестанты держали транспаранты: «Стоп генетически модифицированным зерновым с Украины!», «Коридоры солидарности — источники уязвимости!». По данным организаторов, в протестах участвовало около 7 тыс. человек.

«У нас разные производственные расходы, — сетовал один из участников акции на одном из пограничных КПП. — Мы соблюдаем правила отслеживания продукции и стандарты в отношении химических веществ, чтобы предложить потребителю чистую продукцию. Этого не происходит с ввозимыми из-за пределов ЕС зерновыми, которые генетически модифицированы, освобождены от фитосанитарного контроля и от таможенных пошлин».

«Транзит зерновых не отрегулирован, нет правил отслеживания продукции, которая поступает с Украины, с пунктом назначения в третьих странах, — говорила директор Ассоциации производителей кукурузы Румынии Алина Крецу. По ее мнению, то приведет к «банкротству многих фермеров и других людей, занятых в агропродовольственном секторе».

Как напоминает ТАСС, Бухарест в прошлом году упростил ввоз украинской аграрной продукции. Так, украинские зерновые были освобождены от уплаты таможенных пошлин и даже от необходимости предъявлять санитарно-ветеринарный сертификат. В результате украинская продукция беспрепятственно ввозилась в Румынию и продавалась в стране по демпинговым ценам.

«Зерна на Украине очень много, вот оно и выплеснулось туда, куда смогло. Похоже, все склады в Румынии забиты им. Сравните: в Румынию ввезли за прошлый год полмиллиона тонн, а в Польшу втрое больше – 1,6 млн тонн. Теперь никто не знает, куда от него деваться, – говорит экономист Иван Лизан. – Зерно частично уже попортилось, стало некондиционным, – остатки пестицидов, грибок, плесень. Чтобы его перебросить в западную Европу, теперь надо, чтобы его кто-то купил. Либо частники-животноводы, либо сама Еврокомиссия».

При этом агрорынок Евросоюза не един, уточняет экономист. «Конфликт интересов появился, в том числе, с момента заключения соглашения о евроассоциации с Киевом. Производителям из западной Европы, которые специализируются на животноводстве, выгодно получать украинские корма, потому что они дешевы. Украина традиционно выращивает большие объемы кукурузы, которая как раз и уходит сейчас в Испанию и Голландию. А интерес аграриев в Польше, Румынии или Венгрии заключается в том, чтобы цены выросли или хотя бы стабилизировались. При этом брюссельская бюрократия не может попросту игнорировать интересы центральной Европы, потому что рано или поздно такой «игнор» помешает им принять какое-то другое важное решение консенсусом. Поляки и венгры периодически упражняются в подобном торге с Еврокомиссией. Евробюрократия весь последний год тянула с решением этой проблемы, но сегодня терпение Бухареста и Варшавы, похоже, почти иссякло».

Прибыль извлекают животноводы западной Европы, а компенсировать убытки фермерам центральной Европы предлагается из бюджета Еврокомиссии, которой это тоже неинтересно, говорит Лизан. «В Польше этот вопрос за год перерос из экономического во внутриполитический, поскольку там скоро парламентские выборы. Варшава, благодаря особым отношениям с Киевом, эту проблему для себя как бы разрулила.

Приехал Зеленский, переговорил с Дудой, и они решили остановить поставки за исключением транзита.

У Бухареста такого влияния на Киев нет. Соответственно, если ничего не изменится, то румынским фермерам придется перекрывать крупные трассы или КПП на границах», – поясняет эксперт.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро в четверг сообщил о начале масштабного расследования мошенничества с импортом украинского зерна, которое продавалось по заниженным ценам. По словам чиновника, мошенничество с украинским зерном носит серьезный характер и «ставит под угрозу польский суверенитет и польскую безопасность в сфере продовольствия».

Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии в четверг запретило переработку и продажу находящегося в республике зерна с Украины. Запрет касается также уже произведенной из него муки. Глава Минсельхоза Самуэл Влчан проинформировал, что лабораторные анализы подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов в партии пшеницы с Украины.

Ситуацию рассмотрели в пятницу министры сельского хозяйства Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия), Болгарии и Румынии. В итоге эти страны выступили за создание единого европейского механизма по закупке украинского зерна и введение в ЕС таможенных квот на сельхозпродукцию с Украины.