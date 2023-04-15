Украинское зерно заставляет страдать Румынию

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15 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Что означает выигрыш «Нафтогаза» в Гааге против России

«Нафтогаз» требует заплатить за Крым 5 млрд долларов Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Казалось бы, что тут думать: Россия никогда не платит по таким искам. Однако есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы. Подробности...
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Норвегия осложнит работу России в Арктике

Осло хочет сохранить прагматические отношения с Москвой, но прежними они точно не будут Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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МВФ ударил по тылам ВСУ

Кристалина Георгиева озабочена расходами МВФ на Украину Zuma/ТАСС
На Украине разгорается финансовый скандал, связанный с выплатами военнослужащим. С 1 февраля Киев отменил надбавку для находящихся в тылу военных. Однако Рада проголосовала за возвращение выплаты. Сейчас офис Зеленского, ссылаясь на контролирующий расходы Киева МВФ, пытается это решение заблокировать. Сам МВФ обещает разобраться с влиянием надбавки на бюджет Украины. Вернутся ли украинским тыловикам их деньги? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Украинскую Церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство. Подробности...

Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...
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Телефонные мошенники ЦИПСО пытаются эволюционировать

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...
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Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Украинское зерно заставляет страдать Румынию

    Эксперты объяснили недовольство стран ЕС украинским зерном
    Участники протестов в Румынии умеют выбивать уступки из правительства
    		  
    15 апреля 2023, 14:35
    Фото: Andreea Alexandru/AP/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Еще одну страну охватили протесты из-за неограниченных поставках украинского зерна. На этот раз взбунтовались и вышли на митинги румынские фермеры. Под лозунгами «Не убивайте наш бизнес!» и «Стоп генетически модифицированным зерновым с Украины!» румыны ввергают свою страну в политический кризис. Как же такое произошло?

    Румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку в случае, если власти не запретят ввоз зерна с Украины. В местном Альянсе сельского хозяйства и сотрудничества (ААС) заявили, что дешевое зерно из соседней страны нарушило баланс на аграрном рынке «в ущерб румынским фермерам», – и многие из них будут вынуждены в этом году закрыть свои предприятия из-за высоких затрат. При этом, отметили в ААС, фермеры недовольны «оскорбительными суммами, которые предоставила Еврокомиссия, чтобы покрыть их убытки». Брюссель предлагает компенсацию в 10 млн евро, в то время как фермеры просили около 200 млн евро.

    «Цены упали с 370 евро за тонну пшеницы в ноябре до 240 евро сейчас. У многих фермеров в Румынии скопился запас зерна. Украинские фермеры производят товары с инсектицидами и пестицидами, которые не разрешены в Румынии. Также были случаи товаров с компонентом генетически модифицированных организмов, запрещенных в ЕС», – пишет бухарестское издание Economedia.

    Радио Румынии ранее уточняло, что наводнившие местный рынок украинские зерновые нередко продаются на 70% дешевле румынских. Если в 2018-2020 годах Румыния вообще не импортировала пшеницу с Украины, то только в прошлом году завезла 570 тыс. тонн пшеницы. И вот теперь ААС требует запретить не только импорт, но и просто транзит украинского зерна – на период с 15 июня по 15 марта следующего года.

    Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что власти действительно допустили ошибки и призвал правительство срочно найти «наилучшие способы» решения проблемы. «Не могу согласиться с тем, что наша помощь Украине оборачивается против румынских фермеров», – признался глава государства. Однако президент в Румынии – фигура больше символическая, реальная власть находится у кабинета министров.

    Старший научный сотрудник отдела Европы и Америки ИНИОН РАН, специалист по Румынии Татьяна Биткова отмечает, что глава правительства, либерал Николае Чукэ занял очень странную позицию – он говорит, что не может оценить масштабов проблемы.

    «В начале этой недели Чукэ по сути признал, что находится в замешательстве. По его словам, в правительстве не следили за трафиком украинского зерна, поэтому у него нет точных данных по этому поводу. По этой причине губернаторы провинций тоже не очень хорошо понимают, как могло случиться, что зерно с Украины так сильно повлияло на внутренние цены, на интересы фермеров. Вообще это странно, потому что

    еще год назад, вскоре после начала СВО, Евросоюз отменил пошлины на ввоз украинского зерна.

    Общеизвестно, что в результате это зерно стало заметно дешевле и крестьяне Румынии, как и других соседних стран, теперь страдают», – напомнила эксперт.

    По словам Битковой, с призывами срочно принять меры выступает не только ААС, но и другие влиятельные бизнес-организации. «Они говорят, что уже тысячи тонн украинской пшеницы накоплено на румынских складах, – и его некуда девать. Через Румынию, по Дунаю вообще-то проходит половина украинского зернового экспорта. Так вот порты на Дунае тоже переполнены, автотрассы заполнены грузовиками с украинскими номерами. Сегодня один из руководителей профсоюза женщин-предпринимателей пожаловалась: «У нас нет никакой антипатии к украинцам, но не убивайте наш бизнес!», – рассказывает специалист.

    По ее словам, в Румынии сложились традиции профсоюзных протестов, но до них в данном случае все-таки не дойдет. «Уверена, что Еврокомиссия найдет для румынских фермеров дополнительные деньги. Это же вопрос геополитический. Где-то кому-то сожмут расходы, но тут все успокоят», – сказала Биткова газете ВЗГЛЯД.

    Поведение Чукэ кажется особенно странным, если вспомнить, что в конце прошлой недели фермеры уже митинговали в Бухаресте и других городах страны, а также на пунктах пересечения границы. В румынской столице манифестация прошла перед представительством Еврокомиссии. Манифестанты держали транспаранты: «Стоп генетически модифицированным зерновым с Украины!», «Коридоры солидарности — источники уязвимости!». По данным организаторов, в протестах участвовало около 7 тыс. человек.

    «У нас разные производственные расходы, — сетовал один из участников акции на одном из пограничных КПП. — Мы соблюдаем правила отслеживания продукции и стандарты в отношении химических веществ, чтобы предложить потребителю чистую продукцию. Этого не происходит с ввозимыми из-за пределов ЕС зерновыми, которые генетически модифицированы, освобождены от фитосанитарного контроля и от таможенных пошлин».

    «Транзит зерновых не отрегулирован, нет правил отслеживания продукции, которая поступает с Украины, с пунктом назначения в третьих странах, — говорила директор Ассоциации производителей кукурузы Румынии Алина Крецу. По ее мнению, то приведет к «банкротству многих фермеров и других людей, занятых в агропродовольственном секторе».

    Как напоминает ТАСС, Бухарест в прошлом году упростил ввоз украинской аграрной продукции. Так, украинские зерновые были освобождены от уплаты таможенных пошлин и даже от необходимости предъявлять санитарно-ветеринарный сертификат. В результате украинская продукция беспрепятственно ввозилась в Румынию и продавалась в стране по демпинговым ценам.

    «Зерна на Украине очень много, вот оно и выплеснулось туда, куда смогло. Похоже, все склады в Румынии забиты им. Сравните: в Румынию ввезли за прошлый год полмиллиона тонн, а в Польшу втрое больше – 1,6 млн тонн. Теперь никто не знает, куда от него деваться, – говорит экономист Иван Лизан. – Зерно частично уже попортилось, стало некондиционным, – остатки пестицидов, грибок, плесень. Чтобы его перебросить в западную Европу, теперь надо, чтобы его кто-то купил. Либо частники-животноводы, либо сама Еврокомиссия».

    При этом агрорынок Евросоюза не един, уточняет экономист. «Конфликт интересов появился, в том числе, с момента заключения соглашения о евроассоциации с Киевом. Производителям из западной Европы, которые специализируются на животноводстве, выгодно получать украинские корма, потому что они дешевы. Украина традиционно выращивает большие объемы кукурузы, которая как раз и уходит сейчас в Испанию и Голландию. А интерес аграриев в Польше, Румынии или Венгрии заключается в том, чтобы цены выросли или хотя бы стабилизировались. При этом брюссельская бюрократия не может попросту игнорировать интересы центральной Европы, потому что рано или поздно такой «игнор» помешает им принять какое-то другое важное решение консенсусом. Поляки и венгры периодически упражняются в подобном торге с Еврокомиссией. Евробюрократия весь последний год тянула с решением этой проблемы, но сегодня терпение Бухареста и Варшавы, похоже, почти иссякло».

    Прибыль извлекают животноводы западной Европы, а компенсировать убытки фермерам центральной Европы предлагается из бюджета Еврокомиссии, которой это тоже неинтересно, говорит Лизан. «В Польше этот вопрос за год перерос из экономического во внутриполитический, поскольку там скоро парламентские выборы. Варшава, благодаря особым отношениям с Киевом, эту проблему для себя как бы разрулила.

    Приехал Зеленский, переговорил с Дудой, и они решили остановить поставки за исключением транзита.

    У Бухареста такого влияния на Киев нет. Соответственно, если ничего не изменится, то румынским фермерам придется перекрывать крупные трассы или КПП на границах», – поясняет эксперт.

    Генпрокурор Польши Збигнев Зебро в четверг сообщил о начале масштабного расследования мошенничества с импортом украинского зерна, которое продавалось по заниженным ценам. По словам чиновника, мошенничество с украинским зерном носит серьезный характер и «ставит под угрозу польский суверенитет и польскую безопасность в сфере продовольствия».

    Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии в четверг запретило переработку и продажу находящегося в республике зерна с Украины. Запрет касается также уже произведенной из него муки. Глава Минсельхоза Самуэл Влчан проинформировал, что лабораторные анализы подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов в партии пшеницы с Украины.

    Ситуацию рассмотрели в пятницу министры сельского хозяйства Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия), Болгарии и Румынии. В итоге эти страны выступили за создание единого европейского механизма по закупке украинского зерна и введение в ЕС таможенных квот на сельхозпродукцию с Украины.
     
     
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