«Зерновая сделка» лишает Киев поддержки Евросоюза

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31 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

Венгрия вновь заговорила об отправке европейских военных на Украину EyePress News/Reuters
В Будапеште вновь заговорили о возможной отправке европейских войск на Украину. На этот раз премьер Виктор Орбан допустил, что речь пойдет о некоем миротворческом контингенте военных стран ЕС. Почему руководство Венгрии третий раз за месяц предупреждает об отправке евровойск на Украину и как эти заявления связаны с анонсированным весенним контрнаступлением ВСУ? Подробности...
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Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

Украинская армия жалуется, что по ее позициям почти ежедневно прилетают «умные» бомбы Евгений Биятов/РИА Новости
Украинские власти заявили о новой угрозе – российских планирующих авиабомбах. Они сбрасываются авиацией вне зоны действия ПВО Украины и способны пролететь десятки километров, чтобы затем нанести точный и мощный удар. Украинское командование говорит, что эти умные крылатые фугасы теперь применяются против ВСУ едва ли не ежедневно. Так ли это или с помощью таких жалоб Киев просто выпрашивает у Запада истребители? Подробности...
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«Зерновая сделка» лишает Киев поддержки Евросоюза

Украинское зерно больше не нравится Европе REUTERS
Евросоюз внезапно начал вести себя по отношению к Украине крайне двусмысленно, если не сказать предательски. Иначе сложно назвать те требования к Киеву, которые прямо сейчас обсуждают некоторые европейские лидеры. Речь идет о поставках украинского зерна, в том числе в рамках так называемой зерновой сделки. В Европе начинают понимать, что Украина обходится слишком дорого. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Победить русофобию в себе

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Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
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    «Зерновая сделка» лишает Киев поддержки Евросоюза

    Европейские фермеры недовольны украинским зерном
    Украинское зерно больше не нравится Европе
    		  
    31 марта 2023, 13:24
    Фото: REUTERS
    Текст: Николай Стороженко

    Евросоюз внезапно начал вести себя по отношению к Украине крайне двусмысленно, если не сказать предательски. Иначе сложно назвать те требования к Киеву, которые прямо сейчас обсуждают некоторые европейские лидеры. Речь идет о поставках украинского зерна, в том числе в рамках так называемой зерновой сделки. В Европе начинают понимать, что Украина обходится слишком дорого.

    В середине марта многострадальная зерновая сделка была продлена на 60 дней (до этого она отработала дважды по 120 дней). Украина настаивала на продлении сделки сразу на год: продажа продовольствия, в частности зерна – важнейшая статья украинского экспорта. В прошлом году зерно принесло Украине почти 16% экспортной выручки, каждый шестой доллар. Неудивительно, что киевский режим держится за эту сделку зубами. 

    Но как только они добились ее продления еще на два месяца – пришла беда откуда не ждали.

    Незнайка и зерновая сделка

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС ограничить объемы зерна, поступающего на рынок Европы. А как мы помним, именно на европейский рынок украинское зерно и идет. С начала действия сделки почти половина всего зерна осела в ЕС.

    Причем Моравецкий упомянул, что переговорил с лидерами нескольких стран, граничащих с Украиной, чтобы обратиться к Урсуле фон дер Ляйен с соответствующей коллективной просьбой. Заявление появилось после польско-румынских консультаций, прошедших в Бухаресте. 

    «Вопрос, который сильно объединил Польшу и Румынию на последнем саммите Евросовета – это проблема зерна, которое поступает в страны восточной части Европы с Украины.

    – заявил Моравецкий. – Это зерно в соответствии с обещаниями Европейской комиссии должно выезжать в Африку и на Ближний Восток. Тем временем процедурные недоработки и бездействие в определенных моментах привели к тому, что часть этого зерна остается [в Европе], как и других сельскохозяйственных товаров, из-за чего снижаются цены для фермеров».

    Интересно, что ровно то же самое заявляла и Россия. МИД РФ сообщал, что большая часть зерна с Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие страны, как было обещано.

    Откуда вдруг такая солидарность, да еще и во вред Украине? «Приток украинского зерна нанес ущерб ценам и продажам местных фермеров и стал серьезной головной болью для правящей польской партии «Право и справедливость» (ПиС) в год выборов», – комментирует позицию Моравецкого Guardian. 

    Да и в других странах-соседях, похоже, то же самое: 29 марта болгарские фермеры перекрыли дороги, протестуя против ничем не ограниченных поставок украинского зерна. «Фермеры... требуют, чтобы действие регламента ЕС, освобождающего от ввозных пошлин импорт с Украины, не распространялось на Болгарию». Аналогичный протест болгары устраивали и двумя неделями ранее.

    Сказку Носова про Незнайку-художника помните? Он нарисовал смешные портреты всех коротышек: «Молодец, Незнайка! – говорил доктор Пилюлькин. – Никогда в жизни я так не смеялся!» Наконец он остановился возле своего портрета и строго спросил: «А это кто? Неужели это я? Нет, это не я. Это очень плохой портрет. Ты лучше сними его».

    Вот и болгары так же. «Мы, конечно, за Украину, но пусть она со своим зерном в другое место торговать пойдет». 

    Впрочем, болгары еще поздновато спохватились. Их польские коллеги перекрывали дороги и раньше: в январе, в феврале и в марте. Правда тогда причиной аккуратно указывался «... неконтролируемый импорт товаров из-за рубежа». 

    К слову, Моравецкий не первый, кто поднял эту тему в публичную плоскость. За неделю до него министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик обратился к ЕК с просьбой помочь освободить зернохранилища от находящегося там сейчас украинского зерна – ведь иначе польским фермерам будет некуда складировать продукцию нового урожая. 

    Неудобный вопрос евроинтеграции

    Тут стоит немного прояснить информационный фон. Европейский агрорынок – это правила, нормы и квоты. В первую очередь для самих стран ЕС. И уж подавно для импортеров. Распределение этих квот (кто, сколько, чего и где выращивает) – ежегодная общеевропейская олимпиада: всего на всех не хватает, потому что всех много, а всего – мало. К тому же квоты на производство того или иного вида агропродукции – это не только работа и занятость для населения, но и объем дотаций. 

    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, ставшее в 2013 году поводом раздора, а затем и госпереворота в Киеве, облегчало украинским производителям доступ на близкий и выгодный европейский рынок. Но тоже по квотам, причем куда более скромным, чем для европейских производителей. Для примера: в 2018 году украинцы полностью выбирали квоты на поставки пшеницы и кукурузы в ЕС за пять дней (с 1 по 5 января). Еще за пару дней закрывали квоту по меду.

    Причем размер квот таков, что без слез не взглянешь. На мед – шесть тысяч тонн, на обработанные томаты – 10 тыс. тонн, на кукурузу – 650 тыс. тонн и т. п. Больше можно, но уже с уплатой пошлин. А учитывая, что после майдана Украина планомерно отрезала себя от дешевого топлива и удобрений, европейский рынок становится не таким уж и выгодным. 

    Да хоть бы та же кукуруза. За время зерновой сделки ее с Украины ввезли 12 млн тонн. Если половина осела в ЕС – это уже больше девяти годовых квот. И кто-то из европейских производителей недосчитается дотаций на выращивание 5,4 млн тонн кукурузы – того, что Украина экспортировала сверх условленных квот. 

    Квоты на украинский агроэкспорт ЕК отменила в мае 2022 года. Для помощи украинскому бюджету. Но как минимум с января 2023-го раздумывает над их возвратом в каком-то виде. Судя по протестам польских и болгарских фермеров, размышления эти неспешны.

    «Ол инклюзив» для украинских производителей действует до начала июня. Видимо, в том числе поэтому Россия продлила сделку только на 60 дней. К моменту ее окончания (продления?) уже будет понятно, на что же в итоге решилась ЕК: продлить «ол инклюзив» еще на год, вернуть квоты на прежний уровень или же выбрать какой-то компромиссный вариант, который равно не устроит ни Украину, ни европейских фермеров. А значит, и у России будет время определиться, что делать со сделкой дальше. 

    Плохие карты

    Пока все идет к тому, что ЕК окажется перед простой дилеммой: оставить все как есть и нарваться на обвальные протесты своих же фермеров, или вернуть квоты, что резко снизит эффект от зерновой сделки для Украины.

    На это можно было бы махнуть рукой, если бы проблема украинского агроэкспорта была сферическим конем в вакууме. Проблема же в том, что на руках у ЕС плохая сдача: много плохих карт и мало хороших. Год назад ЕС пошел на эту отмену квот исключительно с одной целью: зачем давать Украине деньги, если можно дать ей торговать? Пусть зарабатывают сами.
    Спустя год оказывается, что уже и дать торговать не вариант.

    Начинаешь передавать вооружения – оказывается, к ним еще и боеприпасы нужны. Да в таких масштабах, что спрос ВСУ проблемно удовлетворить, даже работая в три смены.

    Или вот недавний случай: хотела Норвегия нарастить выпуск боеприпасов – и не может. Для этого нужна электроэнергия, а все излишки в той местности забирает дата-центр TikTok.

    Financial Times еще в декабре писал об усталости Европы от украинских беженцев. И вот с марта беженцев в Польше обязали частично покрывать расходы на проживание.

    А ведь есть еще исключительная для еврозоны инфляция (9,2% за прошлый год). Уход торгового баланса ЕС в глубокий минус (-358 млрд евро за январь–сентябрь 2022 года). Проблемный уход европейского бизнеса из РФ – с миллиардными убытками и их списанием. Падение экспорта в Россию, убытки транспортной и туристической отраслей. И вот теперь еще и зерно.

    Особой сенсации тут нет. Европа-то и мирную Украину не могла себе позволить взять на содержание. Что уж тут говорить о воюющей. Вопрос лишь в том, как скоро жители ЕС сопоставят ухудшение своей жизни с поддержкой киевского режима.

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