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    Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

    Эксперты указали на выгоду зерновой сделки для России
    Россия продлила зерновую сделку на 60 дней
    		  
    14 марта 2023, 19:00
    Фото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?

    Во вторник стало известно, что зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, была продлена еще на 60 дней. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.

    По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для Москвы важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.

    В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит усилия, которые предпринимает ООН для реализации зернового соглашения, однако «пробить глухую стену» коллективного Запада не удается.

    Песков подчеркнул, что условия, согласованные «как неотъемлемая, интегральная часть сделки», со стороны Запада выполнены не были. Он также сообщил, что контакты на этот счет продолжаются. «Это [продление сделки] своего рода жест доброй воли со стороны РФ в надежде на то, что по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60. По его словам, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН.

    В ООН при этом указывали, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в Организации Объединенных Наций, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.

    В заявлении ООН также сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно, удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.

    Напомним, 22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали соглашение сроком на 120 дней, которое подразумевает открытие морского коридора для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашения, также известного как «черноморская инициатива», подразумевает снятие препятствий для экспорта российских сельхозпродукции и удобрений.

    Как известно, российская сторона неоднократно высказывала критику по поводу качества исполнения сделки. Россия указывала на то, что вывозимое с Украины зерно почти не поступает в беднейшие страны.

    Тем не менее в ноябре сделку продлили еще на 120 дней. Однако в начале марта Министерство иностранных дел России сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.

    В ведомстве уточняли, что главной проблемой стал саботаж Запада и не выполнение меморандума, заключенного между Россией и ООН. Указано, что США и страны Европы не обращают внимание на проблемы нуждающихся стран и на усилия ООН, последнюю пытаются сделать «послушным инструментом» в своих политических интересах.

    Российский МИД также заявлял, что большая часть зерна с Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие страны. Российские сельхозэкспортеры получают проблемы от Запада, который «хоронит» гуманитарный «пакет» ООН, добавили в министерстве.

    Однако в марте сделка вновь была продлена – и это решение имеет свои аргументы. Одно из главных достижений соглашения – ликвидация острого дефицита зерна на рынке и прекращение роста цен на этот ресурс. Именно этот нюанс волнует, например, африканских партнеров России. Об этом заявил директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов, чьи слова цитирует журнал «Россия в глобальной политике».

    «Речь не идет о том, куда непосредственно попадает украинская кукуруза: на стол алжирца или нигерийца», – добавил эксперт. По его словам, африканцев интересует, каковы биржевые цены на сырье и как они отразятся на бюджетах и продовольственной безопасности их стран. Этот момент, по мнению Маслова, России также следует учитывать.

    «Та же Африка – это 50% нашей политической поддержки в ООН при голосованиях, и так далее. Они очень позитивно воспринимают нашу готовность понимать их обеспокоенность и их нужды. Нам отношения с ними нужно выстраивать на долгосрочной основе», – пояснил Маслов. Плюсы от продления сделки есть и для Москвы.

    За прошедший год Россия нарастила продовольственный экспорт в денежном выражении на 15%.

    Однако «дело даже не в тех десятках миллиардов, которые Россия зарабатывает – нам нужно стабилизировать систему». «Нам нужна эта сделка для того, чтобы купить время и выстроить свою независимую систему и финансовую инфраструктуру, которая была бы замкнута на рубль, на юань, на другие денежные валюты дружественных стран», – продолжил Маслов.

    Также, по его словам, необходимо выстроить рынок страхования и перевозок, независимый от западных посредников, построить систему резервирования и хранения зерна на территории стран-импортеров. Эту работу нужно вести, а для этого нужно время, добавил эксперт.

    «В июле состоится саммит «Россия – Африка», на котором продовольственная безопасность, скорее всего, будет основным сюжетом. Нам нужно создавать системы хранения зерна на территории Африки, решать гуманитарные вопросы, но главное – расширять экспорт. И Африка, и Россия заинтересованы в расширении [этого сотрудничества]», – заключил Маслов.

    В то же время экономист Иван Лизан напомнил об изначальных требованиях Украины, которые не были удовлетворены. Среди них – продление сделки на год и расширение зоны ее действия на порт в Николаеве. «Это упростило бы Украине отправку зерна из центральной части страны. Заодно ВСУ могли бы бросить десант на Кинбурнскую косу и попытаться отбить ее у России», – пояснил политолог и экономист Иван Лизан.

    «Сделку продлевали уже дважды, но за 240 дней ни Анкаре, ни ООН не удалось заставить Евросоюз снять ограничения с российского экспорта зерновых и удобрений. Формально зерно не под санкциями, экспортировать его можно. Но банки не выдают кредиты, а страховые компании не предоставляют гарантии», – напомнил он.

    «Также в портах Прибалтики зависло около 300 тыс. тонн российских удобрений. Причем ограничений на вывоз нет – ни производители удобрений, ни их учредители не находятся под санкциями. Но европейские компании не хотят их вывозить, а судам под российским флагом вход в порты ЕС запрещен. Оплатить вывоз тоже невозможно из-за отключения российских банков от MasterCard, Visa и SWIFT», – добавил собеседник.

    «На фоне создавшейся ситуации для России нет смысла продлевать сделку на 120 дней. Если за 60 дней Запад не решит всех этих проблем, то сделка может оказаться вообще под угрозой», – подчеркнул аналитик.

    «Я также думаю, что экономический фактор в этой сделке вторичен – Москва продлила ее в интересах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. У него скоро выборы, и эта история сыграет ему в плюс. В Турции мощная мукомольная промышленность, она производит несколько миллионов тонн муки в год. Страна беспошлинно получает зерно, перерабатывает его, экспортирует, а дельту оставляет себе», – объяснил Лизан.

    «В этой связи России нужно воссоздать собственный морской торговый флот, чтобы перестать нести убытки. Нам нужно не возить товары под чужими флагами и переплачивать за фрахт, а доставлять всю необходимую продукцию под своими флагами и со своими экипажами. Также нужно проводить сделки в рублях на российской бирже и страховать их в российских компаниях», – сказал экономист.

    «Вместе с тем сохраняется взаимная зависимость Москвы и Анкары.

    Через Турцию мы торгуем с Евросоюзом. Примечательно и то, что продление зерновой сделки совпало с возобновлением транзита через Турцию, о частичной приостановке которого сообщалось на прошлой неделе», – полагает Лизан.

    В свою очередь сенатор Андрей Климов видит в продлении сделки гуманитарную составляющую, которая направлена на партнеров Москвы в Африке и других регионах. «К сожалению, из-за прямых и косвенных санкций Россия не может в полной мере сотрудничать со странами Африки. Однако Москва может влиять на рынок зерна и хотя бы так помогать нашим африканским партнерам», – сказал Климов.

    Но есть и другая проблема, суть которой заключается в том, чтобы обязать Евросоюз и США выполнять все условия пакетной сделки. «Мое личное мнение: в ближайшие 60 дней ситуация в лучшую для России сторону не изменится. Сейчас Москва решила не усугублять ситуацию, но вечно так продолжаться не может», – резюмировал собеседник.

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