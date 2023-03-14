Запад нашел слабое звено среди российских сторонников

Страны, которые до последнего времени занимали строго нейтральную позицию в противостоянии между Россией и Западом, стали объектом яростной атаки Брюсселя и Вашингтона. Турция, Венгрия, Индия – и особенно Сербия – подвергаются давлению исключительной силы. Поддадутся ли они на эти угрозы, и если да, какими будут последствия, в том числе и для России?

«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимым. Я за санкции против России… поэтому я прошу всех других министров и кабинет принять решение по этому вопросу».

Это заявил не какой-то оппозиционный деятель или проевропейский активист, а министр экономики Сербии Раде Башта. Сербии, чье население считается, пожалуй, самым пророссийским в Европе и чье руководство в лице президента Александра Вучича последовательно отказывалось от присоединения к санкционным механизмам против РФ.

В Москве подобная позиция вызвала, мягко говоря, удивление. «Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?

Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ. И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», – пояснила министр иностранных дел России Мария Захарова.

Позиция Раде Башты вызвала удивление и в Белграде. Удивление – и возмущение.

«Это просто глупая фраза, которая была высказана министром экономики Сербии. Совершенно необдуманная, за которой может последовать его отставка. Уже все ведущие политики страны высказались на эту тему, включая министра иностранных дел и председателя Социалистической партии Сербии Ивицу Дачича. Он сказал, что Сербия занимает нейтральную позицию, и она закреплена в решении Совета нацбезопасности страны от прошлого года, – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко. – Глава Агентства безопасности и информации (местная спецслужба) Александр Вулин сказал, что министр должен уйти в отставку. Эту же позицию занял председатель партии «Единая Сербия» Драган Маркович, а именно к ней принадлежит Раде Башта. Так что не надо думать, что за подобными словами последует введение санкций – скорее отставка министра, сказавшего глупость».

И тем не менее позиция Раде Башты отражает новые веяния в санкционной политике США.

К ноге

«Не будучи способными мобилизовать никого за пределами коллективного Запада, руководства США и Европейского союза оказывают все большее давление на страны, которые являются либо членами евроатлантических институтов, либо стремятся в них вступить», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«США очень усилили давление на европейских союзников. Я бы сказал, что это больше похоже не на «в ряд», а «к ноге», – говорит газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Казалось бы, особых проблем у Вашингтона тут быть не должно. За последние годы или даже десятилетия США сделали все возможное для того, чтобы полностью контролировать своих трансатлантических партнеров.

«США практически занимаются культивацией европейской элиты. Даже Тэтчер в 1967 году была выбрана посольством США в Лондоне для участия в Программе международных визитов, а через год уже получила пост министра в теневом кабинете. Прибалтийские страны попросту импортировали элиты из США, в 1990-е на ключевые должности были назначены представители диаспор, причем исключительно из США», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Европейские страны полностью зависят от США в военно-политической области. Теперь еще и в энергетической зависят сильно. Плюс ко всему у американцев сложилась целая сеть НКО, через которые они «обрабатывают» европейских политиков. Наконец, американцы грамотно используют предрассудки европейцев в отношении России», – говорит Вадим Трухачев.

Европейские инсургенты

Однако нашлись те, кто начал сопротивляться. Как минимум две страны-кандидата в евроатлантические институты – Сербия и Грузия – отказываются вводить санкции против России. Они заняли нейтральную позицию и иногда даже помогают (в своих интересах, естественно) обходить санкции.

Есть еще двое – уже не кандидаты, а члены евроатлантического сообщества. Входящая в НАТО Турция, а также входящая в НАТО и ЕС Венгрия. Анкара демонстрирует свой суверенитет и стремление к выгодной во всех отношениях многовекторности. «Венгрия – член ЕС и НАТО, которая особых симпатий к нам не питает. Но она не может поддержать Украину, где притесняют венгров. В общем, это главная причина того, почему Венгрия ведет себя так», – продолжает Вадим Трухачев. Именно на них сейчас и оказывается максимальное давление со стороны Вашингтона и Брюсселя. «С тем, чтобы они полностью присоединились к антироссийской политике и по целям, и по инструментам. Чтобы отказались от особых отношений с Москвой, свернули проекты сотрудничества с Москвой», – поясняет Дмитрий Суслов.

Так, посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что Виктор Орбан «стоит на перепутье», и ему «пришло время отвернуться от России». В отношении Эрдогана таких официальных заявлений послы в Анкаре не делают (гордый турецкий президент на них реагирует крайне болезненно), однако на неформальном уровне соответствующие требования озвучивают.

«Давят на Турцию с помощью угрозы вторичных санкций. Брюссель давит на Венгрию при помощи кошелька», – говорит Дмитрий Суслов.

«Венгерские возможности ограничены в силу того, что страна сильно зависит от средств из фондов ЕС. И по этой линии ее каждый раз будут прогибать», – продолжает Вадим Трухачев.

Однако Венгрия и Турция вполне способны ответить на такое давление. «От Анкары зависит перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Венгрия гипотетически может заблокировать антироссийские санкции внутри ЕС, – говорит Дмитрий Суслов. – Так что особенное давление оказывается на кандидатов, поскольку они обладают меньшими рычагами воздействия на коллективный Запад и не могут ничем ответить США на политику шантажа. Вторичными санкциями, отзывом (в случае с Сербией) западных институтов, а также замедлением или даже отказом их интеграции в ЕС».

Делайте выбор

И наиболее уязвимой для давления, впрочем, является все-таки Сербия. «Сербия – страна-жертва НАТО, народ которой относится к России лучше всех в мире. Но экономически она полностью зависима от ЕС, да и с географией ей не повезло. Она до последнего будет пытаться не вводить санкции против нас. Однако ее могут прогнуть, и нам к этому надо быть готовыми», – говорит Вадим Трухачев. Готовыми не только к тому, что они прогнутся, но и к последствиям этой сдачи.

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Да, с политической точки зрения последствия эти будут незначительными. «Их нынешняя позиция несет для Москвы ряд плюсов. Это и обход антироссийских санкций – что особенно касается Турции и Грузии, а также отчасти Сербии. Это сохранение поставок российских энергоносителей на их рынки, что для нас существенно, – продолжает Дмитрий Суслов. – Если Турция и Сербия гипотетически перейдут в антироссийский лагерь, то можно забыть о проекте турецкого газового хаба, уменьшится количество поставляемого через «Турецкий поток» газа, ну и России необходимо будет полностью разворачиваться в сторону Азии в плане энергетических поставок. Терять европейский вектор с точки зрения баланса России невыгодно и нецелесообразно, поэтому она хотела бы продолжить поставлять энергоносители в Турцию и через Турцию дальше в страны Балканского полуострова и Южной Европы».

Впрочем, для самих этих стран последствия их отказа от нейтралитета будут куда серьезнее. И речь тут идет не только о потворстве шантажистам. Речь об их месте в мире и о выборе пути развития.

«Европа после Второй мировой войны утеряла колонии и свое влияние в мире, ослабевают европейские армии. Снижается доля европейских стран в мировом ВВП. Так что мы наблюдаем, по сути, неуклонный процесс провинциализации Европы», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

«И сейчас эти страны должны сами решить, сохранять ли им какое-то подобие суверенитета и независимости или полностью расписываться в неспособности проводить самостоятельную политику и отсутствии субъектности, после чего встраиваться в евроатлантический фарватер в статусе сателлита. Это их выбор», – говорит Дмитрий Суслов. Вот пусть они его и делают.