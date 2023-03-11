Легионеры из Артемовска выступили на разогреве у грузинской революции

Украина приступила к экспорту новой революции на Южный Кавказ

Прямо с украинского фронта в Тбилиси прибыли бойцы печально известного «грузинского легиона». В «легионе», видимо, решили, что на родине бойцы сейчас нужнее, чем в Артемовске. Власти Грузии уже выразили опасения, что «легионеры» постараются подогреть революционные настроения. Удастся ли грузинской «улице», окрыленной первыми успехами, освободить Саакашвили и снести «пророссийскую» власть?

Воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Тбилиси, сообщил в пятницу вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский. «Есть информация, что определенная группа молодежи готовится к тому, чтобы помешать развитию этих политических процессов. Тут подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет Хабеишвили, – заявил Вольский. – И к этому добавилось то, что, можно сказать наверняка, с Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили», – добавил он.

По мнению Вольского, прибывшие «бойцы» постараются использовать молодежную энергию, чтобы «не снимать с повестки дня революционный процесс». Стоит пояснить: Леван Хабеишвили – лидер крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Источник «Известий» в силовых структурах Грузии подтвердил, что в республику прибывают боевики с Украины: «Перед протестами приехали 15 человек, бойцы батальона «Карпатская сечь» и «Грузинского легиона». В ближайшее время собирается прибыть еще до 400 человек, этнические грузины и украинцы». Уже известно имя одного из них – Надим Хмаладзе. Он воевал на стороне ВСУ и приехал в Грузию накануне беспорядков. Источник подозревает, что цель прибывших – дальнейшая дестабилизация страны.

Известно, что на митинге в четверг у здания парламента Грузии с трибуны выступал неизвестный мужчина, утверждавший, что он воевал на Украине. Оратор призвал «бороться для свержения» властей Грузии. В тот же день, по информации Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», среди задержанных за хулиганство и неповиновение полиции оказались два солдата, воевавших в «грузинском легионе» ВСУ. По данным журналистов, информацию об их задержании подтвердил командир «грузинского легиона» Мамука Мамулашвили. Ранее украинское ТВ сообщало, что «легион» дислоцируется под Бахмутом (Артемовском).

Впрочем, к вечеру четверга МВД отпустило всех задержанных участников беспорядков в Тбилиси (около 130 человек). Очевидно, что заодно на свободу вышли и «легионеры».

Тем временем парламент в пятницу во втором чтении, как и было обещано властями, отверг законопроект об агентах иностранного влияния. В это время снаружи здания опять проходил митинг, участники которого рукоплесканиями встретили решение депутатов. Однако лидеры протеста призывают сторонников быть готовыми к новым выступлениям против властей. «Сейчас они напуганы, поэтому быстро предпринимают эти шаги, но через два-три дня могут снова поднять головы», – предупредил толпу член парламента, оппозиционер Георгий Вашадзе.

Бывший руководитель аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе еще в середине недели не исключал, что окрыленные победой манифестанты потребуют от властей отпустить и Саакашвили. «Однако в пятницу мое мнение изменилось, – сказал Мамрадзе в интервью газете ВЗГЛЯД. –

Стало заметно, что молодые манифестанты в большинстве своем не поддерживают нацистов из движения Саакашвили.

Действительно, в первые дни, в разгар протестов активу «Национального движения» удалось захватить микрофон на митинге у стен парламента. Однако уже в пятницу того же Вашадзе просто освистали, когда он пытался опять что-то свое внушать молодежи. Ораторы, которые выступали после него, четко заявили: мы устали от старых политиков. И сторонникам Саакашвили пришлось ретироваться. Похоже, фигура Саакашвили, создавшего в Грузии садистскую систему, с пытками в тюрьмах и «отжатием бизнесов», у нового поколения не пользуется популярностью».

Теперь ясно, что основная масса протестующих была заинтересована только в том, что курс Грузии на евроинтеграцию сохранился, полагает эксперт. «Чего оппозиции удалось добиться, так это «стигматизации» закона об иностранных агентах. Молодежь поверила, что появился какой-то страшный документ, который перекроет для Грузии путь в хорошую, комфортную западную жизнь, что Грузия опять станет частью России. Не читавшие этого закона молодые люди толпами хлынули на митинг», – пояснил Мамрадзе.

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Правящая партия «Грузинская мечта» в этих обстоятельствах приняла совершенно верное решение отозвать закон, уверен Мамрадзе. «После этого в рядах протестующих сразу произошел раскол и страсти стали успокаиваться. Теперь если только наши «мечтатели» не допустят какого-то нового серьезного прокола, не подарят нацистам из движения Саакашвили новый повод для бунта, никакого революционного сценария не будет», – предрекает бывший глава аппарата президента.

Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, закон об иноагентах вызвал массовые протесты и беспорядки в Тбилиси. Спустя двое суток правящая партия решила отказаться от своей инициативы. Правда, одержав первую победу, протестующие в четверг выдвинули новые требования – они настаивали на уходе правительства в отставку и проведении досрочных выборов.

Протесты в Тбилиси широко комментируют в Москве. События «оркеструются» извне и при этом очень напоминают киевский «майдан», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Грузия лишилась шанса на суверенитет, сняв с рассмотрения парламента законопроект об иноагентах, посетовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Резче других высказалась главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, стало очевидно, почему протестующие в Тбилиси кричат: «Сухуми! Сухуми!», – протесты были нужны исключительно, чтобы открыть второй фронт против России. «В случае повторения августа 2008-го с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая», – цитирует Симоньян «Спутник-Абхазия».

«В Грузии регулярно проводятся тренинги для молодежи по «цветным революциям», по технологиям промывки мозгов. Тренинги проводились, к примеру, по методичкам основателя «Международного центра ненасильственных конфликтов» (ICNC) Питера Аккермана, который приезжал в Грузию в начале апреля и лично проводил семинар на курорте в горах, рядом с Боржоми. Кстати, не прошло и месяца после этого, как Аккерман умер, – рассказывает аналитик Иосиф Манджавидзе. – Под влиянием либеральных идей находится большинство вузов. Почти вся профессура укомплектована бывшими членами партии Саакашвили. Правительство трогать их не имеет права».

Пока что, начиная с пятницы, протесты пошли на спад, энергия для новых протестов должна накопиться, считает Манджавидзе. «Но я не исключаю, что оппозиция заготовила план «Б». В случае новой провокации беспорядки могут возобновиться. Я особенно опасаюсь, что будет использована технология сакральной жертвы, как это было на киевском Майдане. Эта технология для дестабилизации работает почти безотказно не только в слабых странах, вроде Грузии, но и в значительно более сильных», – добавил грузинский аналитик.

«Кроме того, многое зависит от поведения нашего северного соседа, от тона заявлений, которые звучат оттуда. Вот, скажем, угрозы Маргариты Симоньян бомбить Тбилиси. Кому идут на пользу такие заявления? Уж точно они не способствуют росту симпатий к вашей стране. Напротив, такие угрозы прямо подыгрывают антироссийским силам в Грузии. Неужели вы думаете, что здесь в обществе появится мотивация налаживать отношения?», – риторически спрашивает Манджавидзе.

Что касается участия боевиков «грузинского легиона» в уличных беспорядках в Тбилиси, то аналитик совсем не исключает, что они вернулись на родину по прямому указанию командования с целью любыми способами мстить нынешнему правительству Грузии.

«Легионеры» не скрывают, что рассматривают политику властей в Тбилиси как предательство. А чье предательство, собственно говоря? Предать можно свою Родину. А тут рядовые грузины говорят, что правительство предало Украину. Ну, немножко смешно. Тем более, что Киев сам и давно занял враждебную позицию по отношению к Тбилиси. Украина стала прибежищем для всех наших политических преступников, для деятелей «Национального движения», виновных в многочисленных нарушениях прав человека и осужденных за это грузинским судом», – напомнил эксперт.

Стоит отметить, что напряжение в отношениях Тбилиси и Киева резко усилилось год назад – после того, как правительство Грузии отклонило призыв Украины ввести санкции против РФ, объясняя это национальными интересами. После этого глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа», этнический грузин Давид Арахамия ездил в США и Европу, требуя, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС.

Грузии не нужно открытие «второго фронта», так как экономика страны в значительной степени завязана на Россию, считает завотдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков. «Это невыгодно из-за сильной завязаности экономики Грузии на Россию, а также сильной связки с нынешним украинским руководством главных оппозиционеров, – сказал политолог ТАСС. – Если же эта власть будет свергнута, то вполне вероятно, что новая грузинская власть может пойти на открытие второго фронта».

«Здесь надо честно сказать, что, к сожалению, грузинским оппозиционерам сейчас подыгрывают некоторые наши так называемые эксперты, которые говорят о необходимости быстренько провести референдум в Южной Осетии, а то и в Абхазии о присоединении к России. Такие разговоры – это просто игра на нынешнюю грузинскую оппозицию», – посетовал Новиков и добавил: «Вероятность смены правительства в Грузии сейчас есть. Однако все покажут ближайшие 10-12 дней».