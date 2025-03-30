Онищенко прокомментировал сообщения о появлении в России нового вируса

Онищенко назвал преждевременными сообщения о появлении нового вируса в России

Tекст: Дарья Григоренко

Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе, распространяющемся на территории России. Он заявил, что любые сведения о новом вирусе необходимо тщательно изучить и дождаться хотя бы одного исследования, прежде чем делать выводы, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что информация о вирусе отсутствует в официальном докладе петербургского института имени Пастера, специализирующегося на изучении гриппа. Эпидемиолог призвал не игнорировать поступающую информацию, а внимательно ее изучать, указав, что высокая температура и кровь при отхаркивании могут быть связаны с другими заболеваниями или индивидуальными особенностями организма.

Онищенко напомнил о важности внимательного отношения к своему здоровью и здоровью близких, особенно детей и пожилых членов семьи. Он отметил, что своевременное обращение к медицинским специалистам и принятие лечебных мер являются важными факторами в поддержании здоровья.

Накануне Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру.

Ранее сообщалось о появлении в России неизвестного вируса, вызывающего серьезные симптомы, в частности кашель с кровью и температуру до 39 градусов, при этом тесты на COVID и грипп у пациентов оказываются отрицательными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации микроорганизмов, подчеркнув важность подготовленности на национальном и международном уровнях.