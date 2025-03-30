Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Онищенко прокомментировал сообщения о появлении в России нового вируса
Онищенко назвал преждевременными сообщения о появлении нового вируса в России
Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что сообщения о новом вирусе в России требуют изучения и подтверждения, и отметил, что симптоматика может быть связана с другими заболеваниями.
Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе, распространяющемся на территории России. Он заявил, что любые сведения о новом вирусе необходимо тщательно изучить и дождаться хотя бы одного исследования, прежде чем делать выводы, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что информация о вирусе отсутствует в официальном докладе петербургского института имени Пастера, специализирующегося на изучении гриппа. Эпидемиолог призвал не игнорировать поступающую информацию, а внимательно ее изучать, указав, что высокая температура и кровь при отхаркивании могут быть связаны с другими заболеваниями или индивидуальными особенностями организма.
Онищенко напомнил о важности внимательного отношения к своему здоровью и здоровью близких, особенно детей и пожилых членов семьи. Он отметил, что своевременное обращение к медицинским специалистам и принятие лечебных мер являются важными факторами в поддержании здоровья.
Накануне Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру.
Ранее сообщалось о появлении в России неизвестного вируса, вызывающего серьезные симптомы, в частности кашель с кровью и температуру до 39 градусов, при этом тесты на COVID и грипп у пациентов оказываются отрицательными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации микроорганизмов, подчеркнув важность подготовленности на национальном и международном уровнях.