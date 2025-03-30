Шведского журналиста арестовали в Турции за терроризм

Турция обвинила журналиста Йоакима Медина в терроризме и оскорблении Эрдогана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет Le Monde, власти Турции подтвердили арест шведского журналиста Йоакима Медина в Стамбуле по обвинению в «терроризме» и «оскорблении президента». Медина задержали в аэропорту в четверг, 27 марта, и на следующий день поместили под стражу. Власти утверждают, что он участвовал в протесте сторонников Курдской рабочей партии в Стокгольме.

Главный редактор газеты Dagens ETC Андреас Густавссон назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что Медина занимался исключительно журналистской деятельностью. В центре борьбы с дезинформацией правительства Турции сообщили, что манифестация, в которой участвовал Медина, прошла в январе 2023 года, и в ее ходе была осмеяна фигура президента Эрдогана.

Медина также обвиняется в содействии контактам между сторонниками Курдской рабочей партии и СМИ. Власти Турции подчеркивают, что его арест не связан с журналистской деятельностью, а с участием в акциях, которые Турция расценила как террористические.

Контекст дела усложняет вопрос членства Швеции в НАТО. В январе 2023 года в Стокгольме прошла серия протестов против соглашения Швеции и Турции, направленного на снятие возражений Анкары против вступления Швеции в альянс. После двадцати месяцев переговоров Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в насилии в стране оппозицию. Полиция разогнала протест у префектуры в Стамбуле. Число задержанных на протестах в Турции достигло почти 1,9 тыс. человек.