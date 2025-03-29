То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
Российский боец рассказал о смене тактики атак ВСУ на Белгородскую область
Украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, теперь они используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны для проникновения на территорию региона, сообщил доброволец подразделения «Анвар» с позывным Демон.
Доброволец подразделения «Анвар» сообщил, что сначала противник пытался прорвать границу с помощью инженерных машин разграждения, теперь же украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, отказавшись от использования тяжелой бронетехники, передает РИА «Новости».
Атакующие в последние дни используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны, чтобы проникать на территорию региона. По словам Демона, противник пытается контролировать дороги в радиусе 15-20 километров, что создает дополнительные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.
Доброволец также отметил, что несмотря на изменения в тактике противника, российские войска продолжают движение вперед.
В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.
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