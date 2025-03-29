Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России

Tекст: Мария Иванова

28 марта приблизительно в 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и последовавшего обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того в 10.34 была зафиксирована атака украинского беспилотника на подстанцию 110 кВ Красная Яруга в Белгородской области, в результате был серезно поврежден трансформатор.

Позднее, в 13.45 в Белгородской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», что вызвало прекращение электроснабжения потребителей.

В 17.03 из-за атаки украинского БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в Грайворонском районе были обесточены более 1,1 тыс. потребителей, отметили в оборонном ведомстве.

А в 18.07 в Белгородской области после атаки украинского беспилотника произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка – Красная Яруга, электричества лишились более 8 тыс. потребителей в Борисовском районе.

Кроме того, как уже сообщалось, 28 марта около 10.20 по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате произошло сильное возгорание и ГИС «Суджа» как энергообъект был фактически уничтожен, напомнили в Минобороны.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области, которая была полностью уничтожена украинскими военными формированиями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.