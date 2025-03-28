Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Захарова обвинила Киев в терроре против энергетики России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.
Это заявление было сделано в связи с атакой на газоизмерительную станцию «Суджа», совершенной ВСУ в пятницу утром. Захарова подчеркнула, что эти действия являются свидетельством недоговороспособности украинских властей.
«Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД. Она также добавила, что международное сообщество должно предпринять меры для пресечения подобных действий.
Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.