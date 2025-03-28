Бойцы «Феникса» отразили атаку ВСУ в Белгородской области

  • Новость часаРоссия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
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    Визит к Макрону стал для Зеленского сеансом саморазоблачения
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    США перестали платить взносы в ВТО
    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    Названы возможные сроки новых переговоров России и США
    Зеленский назвал представителей Европы на переговорах по Украине
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

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    28 марта 2025, 07:58 • Новости дня

    Бойцы «Феникса» отразили атаку ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Батальон «Феникс» с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77, в момент атаки в Белгородской области.

    Операторы FPV-дронов из батальона «Феникс» успешно отразили попытку прорыва Вооруженных сил Украины на краснояружском направлении в Белгородской области, сообщает ТАСС. По словам одного из операторов с позывным Робин, 18 марта бойцы уничтожили девять единиц техники противника, включая машину УР-77 во время пуска «кишки» для разминирования.

    Робин подчеркнул, что особое внимание было уделено уничтожению инженерной машины разграждения (ИМР), которая отличается высокой бронированностью и требует значительного числа попаданий для нейтрализации. Также были поражены танк, пикапы и другие единицы техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали беспилотником поселок в Белгородской области, в результате чего погибли мирные жители. Как сообщалось, ООН выразила обеспокоенность гибелью людей в приграничных регионах России.

    28 марта 2025, 00:49 • Новости дня
    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН

    Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН для организации выборов

    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Можно было бы обсудить введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Такая практика есть», – сказал Путин, указав на прецеденты внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

    Он отметил, что «в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», передает ТАСС.

    Путин считает, что это позволит «провести там демократические выборы». В результате на Украине появится «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым будут возможны «переговоры о мирном договоре», сказал президент. Это правительство сможет «подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

    Путин уточнил, что это «только один из вариантов», передает РИА «Новости».

    Путин также указал, что нелегитимность Владимира Зеленского как президента Украины ведет к тому, что и украинские «гражданские органы власти не являются законными», поскольку региональные органы власти назначаются президентом.

    Путин подчеркнул, что на Украине есть «проблема, о которой говорят, но вскользь». Как пояснил президент, «очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые «нацики», как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов».

    В условиях «фактической нелегитимности» украинской власти неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, отметил Путин. Он заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить, они ставят под ружье других, навязывая свои взгляды. Усиление неонацистских формирований на Украине может привести власть к ним в руки, заявил президент России.

    Напомним, Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию. Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он.

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    28 марта 2025, 00:30 • Новости дня
    Путин заявил, что российские войска могут «добить» украинскую армию
    Путин заявил, что российские войска могут «добить» украинскую армию
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с моряками АПЛ «Архангельск».

    «Я еще совсем недавно говорил: «Мы их дожмем». Есть основания полагать, что мы их добьем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин подчеркнул, что «по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой».

    Президент заявил, что украинский конфликт «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода». Россия, по его словам, выступает за то, чтобы решать «вопросы мирными средствами», но «при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации». Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он, улыбнувшись.

    «Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале спецоперации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин отметил, что ЛНР «освобождена на 99% территории», также освобождено более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, российские войска «идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день». Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских войск, заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, старт им дал госпереворот в 2014 году, поддержанный Западом. «И после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», – заявил он. Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, а западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе, сказал Путин.

    «Мы вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев. И очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском», – заявил он.

    России пришлось «предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали», сказал Путин.

    Как подчеркнул президент России, Москва на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию, даже после перехода конфликта на Украине в горячую фазу в 2022 году российская сторона «предлагала решить все вопросы мирным путем».

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации. Украина даже парафировала стамбульский договор, то есть Киев тогда все устраивало, указал президент.

    Напомним, Путин также в качестве одного из вариантов предложил перевести Украину под внешнее управление ООН. Он отметил, что экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    28 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Полянский заявил об «окне возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия считает, что достигнутые с США соглашения открывают окно возможностей для реализации меморандума ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что соответствующий документ был подписан в 2022 году в рамках зерновой сделки между ООН и Россией, но из-за позиции Запада его выполнение оказалось затруднено, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что сейчас существует «окно возможностей» для реализации этой части сделки, и выразил надежду на полное осуществление зерновой сделки в будущем. Он указал, что в настоящее время ему неизвестно о каких-либо новых соглашениях, включающих ООН в вопросы безопасности судоходства в Черном море.

    «Возможно, новый механизм будет более успешен, если дело дойдет до его реализации, потому что пока, как я понимаю, европейская и украинская стороны полностью исключают любую возможность снятия санкций с вовлеченных российских предприятий», – сказал он, добавив, что есть еще «много вопросов», которые требуют решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.

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    27 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах

    Эксперт Леонков: Украина провоцирует Россию нарушить энергетическое перемирие

    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка ВСУ воспользоваться мораторием на удары по энергосистеме и спрятать оружие на подстанциях предсказуема. В этих условиях задача российских военных – отследить, когда противник решит вывезти вооружение, а затем в момент перемещения уничтожить его, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Тактика противника не меняется. Ранее он пытался размещать часть техники на территории атомных станций. Кроме того, украинские военные неоднократно прикрывались мирными гражданами, занимали социальные объекты, в том числе школы и детские сады», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    То, что сейчас ВСУ, пользуясь мораторием на удары по энергосистеме, стали прятать оружие на подстанциях, собеседник счел предсказуемым. «Впрочем, это временная мера. Противнику понадобится это вооружение на поле боя. Наша задача – отследить, когда его выведут и начнут перебрасывать, и уничтожить во время перемещения или непосредственно на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул эксперт.

    Иного способа в период действия моратория нет, считает он. Впрочем, можно обратить внимание американской стороны на действия Киева. «Украинское руководство помимо того, что всячески срывает договоренность о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, так еще и пытается спровоцировать ВС России на ответные действия и атаки по подстанциям. Пусть с офисом Зеленского разбирается администрация США», – заключил Леонков.

    Ранее ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения. Это происходит на фоне заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме.

    В частности, вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

    По словам собеседника агентства, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Напомним, 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Позднее в Кремле уточнили, что при нарушении моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

    Между тем, Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты. Так, накануне Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. Атакам подверглись, в частности, наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа и объект филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    27 марта 2025, 09:55 • Новости дня
    Российская армия выбила врага из северной части Гуево в Курском приграничье
    Российская армия выбила врага из северной части Гуево в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска выбили украинские силы из северной части населенного пункта Гуево в Курской области, продолжив окружение поселка и контролируя пути подвоза противника.

    Российская армия продолжает интенсивные бои в приграничных районах Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». В северной части поселка Гуево враг был выбит, и в настоящее время идут действия по его окружению. Группировка войск «Север» штурмует один из последних оплотов обороны в регионе, где ВСУ удерживают свои позиции при помощи спецназа, десантников и пехоты.

    В самом поселке ведутся ожесточенные бои. Используются FPV-дроны, гаубицы и реактивные системы залпового огня для нанесения ударов по противнику. Артиллерийские подразделения России контролируют пути снабжения боеприпасами и личным составом украинских сил, что осложняет положение ВСУ.

    Кроме того, российские десантники продолжают наступление на Гоголевку и приближаются к пограничному переходу «Суджа». Ранее в СМИ и блогах уже появлялись сообщения о его освобождении, однако на данный момент бои за этот стратегически важный объект все еще продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    27 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства ПВО России за сутки уничтожили украинский МиГ-29, 137 дронов, две управляемые авиационные бомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника в Донецкой народной республике и нанесли поражение живой силе и технике украинских механизированных и аэромобильных бригад в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное, сообщило ведомство в Telegram-канале. Потери противника составили до 135 боевиков и несколько единиц боевой техники.

    Группировка войск «Днепр» успешно атаковала формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    В результате ударов оперативно-тактической авиации и ракетных войск были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, включая производственные здания оружейного предприятия и цеха изготовления дронов, а также многочисленные скопления живой силы и техники противника в 157 районах.

    С начала специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотников и 22 511 танков и других боевых машин.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM. До этого также сообщалось, что российские Военно-космические силы сбили украинский истребитель МиГ-29.

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    27 марта 2025, 22:46 • Новости дня
    Зеленский назвал россиян динозаврами

    Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что считает россиян динозаврами. Также он сказал, что не видит смысла в диалоге с президентом России Владимиром Путиным.

    «Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Он заявил: «Нельзя просто: слушай, а давай поговорим». Зеленский сказал, что ему « не о чем» вести диалог с Путиным.

    При этом, как пишут украинские СМИ, Зеленский также заявлял, что «готов к любому формату переговоров». По его версии, российская сторона стремится к продолжению конфликта, поэтому Москве якобы нечего сказать «на мирных переговорах», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    28 марта 2025, 04:59 • Новости дня
    Австрия сообщила о реакции Москвы на идею переговоров по Украине в Вене

    Австрия рассказала о реакции Москвы на идею провести переговоры по Украине в Вене

    Tекст: Антон Антонов

    Вена готова стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, но Москва относится к этому предложению скептически, сообщил новый канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Штокер отметил, что Австрия предлагала себя в этом качестве. «Насколько мне известно, Российская Федерация и президент (России Владимир) Путин скептически относятся к этому предложению», – приводит его слова РИА «Новости».

    Штокер подчеркнул, что поддерживает любые переговоры, которые могут привести к прекращению огня, так как «никто не желает этого больше, чем Украина».

    Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский неоднократно указывал, что венская площадка утратила свою значимость для России. Это связано с девальвацией австрийского принципа нейтралитета и деструктивной политикой властей страны, которые выбрали одну сторону в конфликте и вывели себя из игры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский министр по европейским делам Клаудия Плакольм заявила о готовности Австрии выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на неприемлемый тон главы МИД Австрии Александера Шалленберга при общении с Россией.

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    27 марта 2025, 21:54 • Новости дня
    Зеленский потребовал размещения иностранных войск на Украине

    Зеленский потребовал разместить иностранные войска в стратегических местах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украина хочет разместить на своей территории не миротворцев ООН или ОБСЕ, а боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский на пресс-конференции после переговоров в Париже заявил, что Украина рассчитывает разместить на своей территории полноценный военный контингент стран-партнеров, а не ограничиваться миротворческими миссиями, передает ТАСС.

    Он отметил, что обсуждение касалось присутствия боеспособных войск партнеров в стратегически важных регионах Украины как на земле, так и в воздушном и морском пространстве.

    Зеленский подчеркнул, что ранее предлагались варианты с миссиями ОБСЕ или ООН, однако они не рассматриваются как надежная гарантия безопасности, поскольку у них отсутствует мандат, как у «войскового контингента».

    Кроме того, Зеленский заметил, что предложений по размещению военного контингента на Украине «стало больше», тем не менее остаются нерешенные вопросы относительно их полномочий и способов применения.

    О формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне в начале марта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условия, при которых готов доверять Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    28 марта 2025, 03:48 • Новости дня
    МИД Украины заявил, что перемирие в Черном море не касается военных кораблей

    Украина заявила об исключении военных кораблей России из перемирия в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

    Как заявил Тихий, после обсуждения с США в Киеве «убеждены», что договоренности касаются «и гражданского судоходства, и портов». «И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», – приводят его слова украинские СМИ.

    Напомним, Россия и США договорились о мерах по обеспечению безопасности судоходства в акватории, неприменению силы в отношении торгового флота и запрету использования коммерческих кораблей в военных целях.

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    28 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»

    Путин заявил, что кураторы из Европы убедили Киев воевать «до последнего украинца»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские кураторы уговорили Киев продолжать конфликт на Украине «до последнего украинца», заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что «кураторы из Европы» убедили власти в Киеве «продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца». При этом целью продолжения конфликта является попытка «нанести России стратегическое поражение», передает РИА «Новости».

    В частности, Путин указал на бывшего премьер-министра Великобритании. Путин заявил, что Борис Джонсон не понимал россиян, предлагая Киеву продолжать военный конфликт: «Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества», – передает ТАСС.

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года. Но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    27 марта 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в Курской области поразили шесть бригад украинской армии в четырех населенных пунктах, сообщило российское Министерство обороны в четверг.

    Группировка «Север» поразила шесть бригад, включая механизированную, три десантно-штурмовых, президентскую и бригаду теробороны ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ не только в указанных районах, но и в населенных пунктах Сумской области, таких как Басовка, Беловоды, Варачино.

    Украинская армия за сутки потеряла более 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станцию РЭБ и пункт управления беспилотниками.

    В среду Минобороны России сообщило, что украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла свыше 70 тыс. военнослужащих.

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    28 марта 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что и в России, и в мире внимательно смотрят за ходом российско-американских переговоров.

    Путин также заявил о готовности России «работать с Европой» над урегулированием конфликта на Украине, но отметил, что европейцы «ведут себя непоследовательно» и «постоянно пытаются нас водить за нос».

    «Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что безопасность России должна быть обеспечена на длительную историческую перспективу, для мирного урегулирования на Украине необходимо устранить первопричины конфликта, которые «привели к сегодняшней ситуации».

    Напомним, Путин заявил, что российские войска могут «добить» украинскую армию, а также предложил подумать над возможностью внешнего управления на Украине.

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    27 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Группировка войск «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    Группировка войск «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении, сообщило Министерство обороны России.

    Поражены сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери украинских войск составили до 80 военнослужащих, уничтожена боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Запад» поразила подразделения ВСУ в Харьковской области и ДНР. Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла свыше 210 военнослужащих и девять орудий полевой артиллерии, включая гаубицу FH-70 производства Британии.

    В зоне действия «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, танк и пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и БМП Bradley. Также уничтожены восемь автомобилей и два склада боеприпасов.

    Группировка «Центр поразила несколько бригад ВСУ в ДНР. В зоне ее ответственности потери украинских формирований составили до 465 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии.

    В прошлые сутки российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

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