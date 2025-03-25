По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Полиция разогнала протест у префектуры в Стамбуле
Полиция разогнала акцию протеста против назначения в Шишли и арестов
Группа протестующих, преимущественно молодежь, разогнана полицией у префектуры Шишли в Стамбуле после призывов разойтись и использования водометов.
Как сообщает РИА «Новости», полиция разогнала протестующих у префектуры района Шишли в Стамбуле. Демонстранты, состоящие в основном из молодежи, выразили несогласие с назначением исполняющего обязанности префекта вместо арестованного Ресула Шахана и протестовали против ареста мэра Стамбула.
Полиция перекрыла улицы у префектуры и в течение полутора часов призывала участников разойтись мирно. Однако после отказа части протестующих и их нежелания покинуть место, около половины 11 вечера, полиция приступила к вытеснению демонстрантов, используя автомобили с водометами.
Толпа быстро разошлась по окрестным улицам, и жители района смогли покинуть место событий. Основное мероприятие оппозиции прошло на площади Сарачхане, и в целом в Стамбуле запрещены любые демонстрации.
Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что число задержанных в ходе акций превысило 1,4 тыс. человек, из них 172 арестованы в Стамбуле. Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию не провоцировать общество.
Суд Чаглаян арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции, но отклонил прошение об аресте по делу о терроризме. Генпрокуратура намерена обжаловать это решение, а Имамоглу и другие обвиняемые могут подать апелляцию. Временно он отстранен от должности, и 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие правоохранители с 19 по 25 марта задержали более 1,4 тыс. человек на акциях протеста, как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Во время протестов в Стамбуле полиция применила силу к корреспонденту RT Ясину Экену и его оператору, нанеся им удары дубинками и распылив слезоточивый газ.
В Стамбуле полиция применила жесткие меры, включая слезоточивый газ, против участников акции в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу, а сообщения о стрельбе резиновыми пулями опровергла администрация президента Турции.