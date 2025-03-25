В Турции на акциях протеста задержали более 1,4 тыс. человек

Оппозиция Турции усомнилась в легитимности Эрдогана и бросила ему вызов

Оппозиция Турции потребовала досрочных выборов и усомнилась в легитимности Эрдогана

Tекст: Антон Антонов

Выступая в Стамбуле, Озель подчеркнул, что 1,653 млн голосов поступили от членов партии, а 13,21 млн голосов были поданы гражданами Турции через «урны солидарности», передает ТАСС.

Он отметил, что результаты праймериз ставят под сомнение легитимность действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и делают досрочные выборы «неизбежными».

«Мы бросаем вам (Эрдогану) вызов с этой площади. Если вы не отпустите моего кандидата Имамоглу из-за страха, мы все составим вам конкуренцию на выборах», – заявил Озель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции, а также временно отстранили от должности. В Анкаре и Стамбуле произошли беспорядки.