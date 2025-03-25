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    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 17:33 • Новости дня

    В Турции на акциях протеста задержали более 1,4 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкие правоохранители задержали на акциях протеста с 19 по 25 марта более 1,4 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    За время незаконных акций в стране задержали 1 тыс. 418 человек, сейчас задержанными остаются 979 человек, 478 из них предстанут перед судом, заявил Ерликая в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее президент страны Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) и ее председателя Озгюра Озеля в насилии в Турции.

    23 марта 2025, 23:24 • Новости дня
    Оппозиция Турции усомнилась в легитимности Эрдогана и бросила ему вызов

    Оппозиция Турции потребовала досрочных выборов и усомнилась в легитимности Эрдогана

    Оппозиция Турции усомнилась в легитимности Эрдогана и бросила ему вызов
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На праймериз почти 15 млн граждан выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты Турции, сообщил председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель.

    Выступая в Стамбуле, Озель подчеркнул, что 1,653 млн голосов поступили от членов партии, а 13,21 млн голосов были поданы гражданами Турции через «урны солидарности», передает ТАСС.

    Он отметил, что результаты праймериз ставят под сомнение легитимность действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и делают досрочные выборы «неизбежными».

    «Мы бросаем вам (Эрдогану) вызов с этой площади. Если вы не отпустите моего кандидата Имамоглу из-за страха, мы все составим вам конкуренцию на выборах», – заявил Озель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции, а также временно отстранили от должности. В Анкаре и Стамбуле произошли беспорядки.

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    24 марта 2025, 01:20 • Новости дня
    Полиция жестко разогнала протестующих в Стамбуле
    Полиция жестко разогнала протестующих в Стамбуле
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Стамбуле полиция применила жесткие меры, включая слезоточивый газ, против участников акции в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Сообщалось, что по участникам акции стреляли резиновыми пулями, но администрация президента Турции опровергла эти заявления.

    После окончания митинга у здания мэрии значительная часть протестующих переместилась в парк Сарачхане, проявляя агрессию по отношению к полиции. В ответ правоохранители начали разгон демонстрантов, вытесняя их до станции метро Везнеджилер. Полиция жестко разогнала участников акции, передает РИА «Новости».

    Демонстранты бросали в стражей порядка фейерверки и бутылки. Периодически звучали хлопки, возвращающиеся из первых рядов участники показывали другим резиновые шарики. Администрация президента Турции заявила, что речь идет не о пулях, а о капсулах со слезоточивым газом. «Капсула используется с пейнтбольной винтовкой, работающей при максимальном давлении воздуха 15 джоулей», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции, а также временно отстранили от должности. Председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявил, что на праймериз почти 15 млн граждан выдвинули Имамоглу кандидатом в президенты Турции. Оппозиция Турции потребовала досрочных выборов и усомнилась в легитимности действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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    25 марта 2025, 08:30 • Видео
    Армения возвращается к России?

    Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

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    23 марта 2025, 00:28 • Новости дня
    Спецназ Турции начал вытеснять манифестантов из центра Анкары

    Силовики в Анкаре применили слезоточивый газ и водометы против протестующих

    Спецназ Турции начал вытеснять манифестантов из центра Анкары
    @ AFP News Agency/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В Анкаре спецназ полиции вытесняет с центральных улиц агрессивных участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, силовики применяют слезоточивый газ и водометы, сообщают информационные агентства.

    Протестующие, разбившись на более мелкие группы, отступают от бульвара Ататюрка по прилегающему проспекту Мешрутиет. Полиция задерживает манифестантов. Кольцо кордонов безопасности постепенно сжимается, вынуждая протестующих уходить все дальше от центра, передает ТАСС.

    Силовики перекрыли проезды к правительственным учреждениям, в том числе к парламенту, министерству юстиции и МВД. Проезды к ведомствам в центре Анкары полностью перекрыты, частный транспорт перенаправляется в объезд, а такси и автобусы не пропускаются. На дорогах выставлены кордоны, дежурят автобусы с сотрудниками спецназа полиции и машины-водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция в Стамбуле использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста. В среду турецкая полиция задержала мэра Стамбула в рамках антикоррупционного расследования.

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    24 марта 2025, 13:39 • Новости дня
    Полиция Стамбула избила корреспондента RT на протестах

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время протестов в Стамбуле полиция применила силу к корреспонденту RT Ясину Экену и его оператору, нанеся им удары дубинками и распылив слезоточивый газ.

    Журналисты подверглись нападению, когда снимали протесты, развернувшиеся накануне. По данным RT, сотрудники полиции ударили журналистов дубинками и сорвали с них знаки телеканала. Также были разбиты противогазы, после чего в сторону представителей СМИ был распылен слезоточивый газ.

    После инцидента корреспондент и оператор обратились за медицинской помощью в ближайшую больницу. Сообщается, что журналисты находились на месте акции протеста, чтобы освещать события.

    Ранее в Стамбуле полиция применила жесткие меры, включая слезоточивый газ, против участников акции в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Сообщалось, что по участникам акции стреляли резиновыми пулями, но администрация президента Турции опровергла эти заявления.

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    22 марта 2025, 22:45 • Новости дня
    Полиция применила водометы и газ против митингующих в Стамбуле
    Полиция применила водометы и газ против митингующих в Стамбуле
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Стамбуле полиция использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста в поддержку мэра Экрема Имамоглу, пытавшихся прорваться через кордоны, пишет Cumhuriyet.

    В районе акведука Валента, ведущего к мэрии и площади Таксим, протестующие пытались прорваться через полицейские кордоны. В ответ на это стражи порядка использовали перцовый газ и водометы. Ситуация в этом районе стабилизировалась, несколько человек были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на Cumhuriyet.

    На подступах к парку Сарачхане напротив стамбульской мэрии также произошли стычки. Здесь проходит многотысячный митинг оппозиции. Группа протестующих пыталась прорваться через металлические ограждения, но была оттеснена водометами. В целом в районе Сарачхане обстановка спокойная, полиция контролирует проходы на площадь и отсекает крупные группы манифестантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, толпа в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры, что спровоцировало столкновения с полицией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от создания хаоса на улицах страны. В среду турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования.

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    23 марта 2025, 03:56 • Новости дня
    Генпрокуратура Стамбула потребовала арестовать мэра Имамоглу

    Генпрокуратура Стамбула потребовала ареста мэра Имамоглу по делам о коррупции и терроризме

    Генпрокуратура Стамбула потребовала арестовать мэра Имамоглу
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура Стамбула передала в суд ходатайство об аресте мэра Экрема Имамоглу, обвиняя его в коррупции и терроризме, сообщает CNN Turk.

    Судебные органы пока не вынесли решение по этому делу. Прокуратура требует ареста не только Имамоглу, но и нескольких других лиц, подозреваемых в причастности к данным преступлениям, передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

    По данным Reuters, суд вынесет решение в воскресенье утром, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция задержала мэра Стамбула в рамках антикоррупционного расследования. В Анкаре и Стамбуле происходят столкновения полиции и участников акции в поддержку задержанного мэра.

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    23 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    Мэр Стамбула Имамоглу арестован по обвинению в коррупции

    Стамбульский суд арестовал мэра Имамоглу по обвинениям в коррупции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован по решению суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения на фоне обвинений в коррупции и пособничестве терроризму.

    СМИ сообщили, что уголовный суд в Стамбуле принял решение арестовать мэра города Экрема Имамоглу, передает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

    Имамоглу предъявлены обвинения в рамках двух разбирательств. Первое связано с коррупцией в мэрии, а второе касается пособничества терроризму. Телеканал A haber отметил, что арест был произведен в рамках дела о коррупции.

    Среди выдвинутых обвинений значатся «пособничество вооруженной террористической организации», «создание преступной организации», «фальсификация результатов тендеров» и «взяточничество». Вскоре после вынесения решения суда Имамоглу будет доставлен в тюрьму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре протестующие вступили в драку с полицией, а в Турции заявили о высокой вероятности ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который ранее давал показания в течение пяти часов по делу о коррупции и связях с террористами.

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    23 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Арестованного мэра Стамбула Имамоглу временно отстранили от должности
    Арестованного мэра Стамбула Имамоглу временно отстранили от должности
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу временно отстранен от должности после ареста по делу о коррупции, в отношении него возбуждено также второе дело о терроризме, но арест по нему пока отклонен.

    Министерство внутренних дел Турции подтвердило решение, сославшись на статью 127 Конституции и пункт 47 Закона о муниципалитетах, передает РИА «Новости».

    Тем временем Halk TV сообщает, что Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте, в то время как Главная прокуратура Стамбула планирует обжаловать отказ в аресте по делу о терроризме. Газета Sabah отмечает, что окончательное решение по делу может быть принято лишь Конституционным судом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции. В центре Анкары участники акции протеста в поддержку Имамоглу начали ломать железные барьеры и вступили в стычки с полицией, что привело к задержаниям.

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    22 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    Протестующие в Анкаре вступили в драку с полицией

    Участники акций в Анкаре устроили стычки с полицией после задержания мэра Стамбула

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Анкары участники акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали ломать железные барьеры и вступили в стычки с полицией, что привело к задержаниям.

    В Анкаре начались новые акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции призвала к протестам, несмотря на продленный губернаторством Стамбула запрет на массовые мероприятия до 27 марта, передает РИА «Новости».

    Толпа в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры, что спровоцировало столкновения с полицией. Сотрудники полиции применили силу, повалив некоторых участников на асфальт. Несколько человек были задержаны.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган в своей речи заявил, что попытки «оказать давление» на власть через уличные протесты остались в прошлом. Он подчеркнул, что более не позволит определять политику и правосудие через «уличный террор».

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был доставлен во Дворец правосудия в районе Чаглаян для дачи показаний перед прокурором.

    Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг все связи с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания во время дачи показаний.

    Турецкие адвокаты заявили, что Имамоглу могут арестовать из-за характера обвинений.

    Турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов в поддержку мэра Стамбула.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от создания хаоса на улицах страны.

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    22 марта 2025, 20:50 • Новости дня
    В Турции заявили о высокой вероятности ареста мэра Стамбула Имамоглу

    Турецкие адвокаты заявили, что Имамоглу могут арестовать из-за характера обвинений

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу может быть арестован в связи с серьезными обвинениями в финансовых махинациях и террористических связях, сообщили в адвокатской среде в Стамбуле.

    Суд может принять решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Адвокаты из Стамбула выразили мнение, что вероятность такого исхода велика из-за предъявленных обвинений. Против Имамоглу заведены два дела, одно из которых связано с финансовыми вопросами, а другое – с взаимодействием с запрещенными организациями, связанными с террористической деятельностью, передает ТАСС.

    По мнению одного из адвокатов, вероятность отпустить мэра под стражу невелика ввиду серьезности обвинений. В то же время некоторые юристы призывают не спешить с выводами и дождаться решения суда, так как могут быть разные исходы. По их словам, возможны варианты домашнего ареста или освобождения под судебный контроль.

    Ранее Имамоглу, задержанный по делу о коррупции и связях с террористами, в субботу в течение пяти часов давал показания.

    Турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов в поддержку мэра Стамбула.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от создания хаоса на улицах страны.

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    23 марта 2025, 02:43 • Новости дня
    Турецкие каналы прекратили прямые трансляции митингов

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов и протестов после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению с угрозой санкций.

    Турецкие телеканалы остановили прямые эфиры с мест проведения митингов, протестов и из дворца правосудия в Стамбуле, где ожидается судебное решение о мере пресечения мэру Стамбула Экрему Имамоглу, передает ТАСС.

    На данный момент телеканалы продолжают обсуждения внутриполитической ситуации в студиях с участием экспертов, показывая записи выступлений политиков или прошедших событий. Прямые включения с мест событий, которые раньше были в эфире, теперь заменены на такие записи. Некоторые телеканалы оставили прямые включения корреспондентов только в блоках последних новостей.

    Глава совета Эбубекир Шахин распространил заявление, которое призывает соблюдать закон при трансляции информации. «Санкции, включая долгосрочную приостановку вещания и аннулирование лицензий, будут применяться к организациям, которые ведут вещание вне рамок закона, призывают общественность выйти на улицы, ставят в эфир комментаторов, которые делают заявления от имени незаконных организаций», – заявил он.

    Также он указал на недопустимость «эфира с предвзятых позиций». Подчеркивается, что нельзя озвучивать «информацию, нарушающую гражданские права», а также содержащую оскорбления и угрозы государственным служащим.

    Позднее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что не давала указания телевизионным каналам прервать прямые эфиры. Подчеркивается, что предупреждение «было направлено не на прерывание прямых трансляций, а на соблюдение положений закона», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре спецназ полиции вытесняет с центральных улиц агрессивных участников акции в поддержку Имамоглу. В Стамбуле турецкая полиция также использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста.

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    24 марта 2025, 10:13 • Новости дня
    Bloomberg: Эрдоган рассчитывает на безразличие Запада к ситуации в Турции

    Bloomberg: Арест мэра Стамбула не вызвал осуждения со стороны союзников Турции по НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, крупнейшего политического соперника Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Турции делает ставку на то, что его стратегическая важность для НАТО перевесит обеспокоенность западных союзников вопросами демократии в стране, сообщает Bloomberg.

    После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, тысячи протестующих вышли на улицы, сообщает Bloomberg.

    Однако западные союзники Турции не проявили активность, и не выразили недовольство. Эрдоган рассчитывает, что его стратегическое значение для НАТО и вклад в решение международных конфликтов перевесят демократические недостатки в стране.

    Арест Имамоглу вызвал лишь ограниченную реакцию со стороны международного сообщества. Германия выразила обеспокоенность, назвав арест «депрессивным», а администрация Дональда Трампа квалифицировала его как внутреннее дело Турции. Турецкие власти заявляют, что прокуроры действуют независимо от политического давления, но многие критики правительства, включая Имамоглу, оказались за решеткой после выступлений против Эрдогана.

    Позиция Эрдогана как важного посредника в международных конфликтах, таких как конфликт на Украине, делает его союзником, от которого зависят США и Европа.

    По мнению директора Турецкой исследовательской программы в Институте ближневосточной политики Soner Cagaptay, мировое сообщество вряд ли окажет значительное давление на Эрдогана, который умело читает «дух времени».

    Между тем, экономическая нестабильность может стать единственным ограничителем амбиций Эрдогана, учитывая недавнее падение лиры и рост инфляции.

    Ранее востоковед Турал Керимов объяснил, почему протесты в Турции не связаны с влиянием США, отметив дружеские отношения Илона Маска с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    Лидер турецкой Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявил, что на праймериз почти 15 млн граждан выдвинули Имамоглу кандидатом в президенты Турции.

    Напомним, мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции, а также временно отстранили от должности.

    В Анкаре и Стамбуле произошли беспорядки, полиция жестоко разогнала протестующих.

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    23 марта 2025, 15:30 • Новости дня
    Лидер турецкой оппозиции сравнил арест Имамоглу с действиями итальянской мафии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель сравнил арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу в день праймериз партии с действиями итальянской мафии, подчеркнув его политическую подоплеку.

    Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель выразил свое недовольство по поводу ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает РИА «Новости». Арест произошел в день праймериз партии, когда выбирали кандидата на возможные досрочные президентские выборы. Озель сравнил этот шаг с действиями итальянской мафии.

    «Это парадоксально, в духе итальянской мафии, когда ты становишься кандидатом против меня, я тебя арестую», – сказал Озель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции. В центре Анкары участники акции протеста в поддержку Имамоглу начали ломать железные барьеры и вступили в стычки с полицией, что привело к задержаниям.

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    24 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отсутствие американского следа в турецких протестах

    Турал Керимов объяснил отсутствие американского влияния на турецкие протесты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Востоковед Турал Керимов объяснил, почему протесты в Турции не связаны с влиянием США, отметив дружеские отношения Илона Маска с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    Турал Керимов, востоковед, в своей программе на Радио Sputnik рассказал о причинах, по которым протесты в Турции не связаны с американским влиянием. Он отметил, что предприниматель Илон Маск, занимающий также пост главы департамента эффективности правительства США, поддерживает дружеские отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эти отношения подкрепляются многократными встречами в последние годы.

    Керимов подчеркнул, что Эрдоган практически имеет своего сторонника в Белом доме благодаря влиятельности Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция Турции усомнилась в легитимности Эрдогана и бросила ему вызов, турецкие каналы прекратили прямые трансляции митингов, а полиция разогнала протестующих в Стамбуле.

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    24 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    В Турции задержали более 1,1 тыс. протестующих за четыре дня демонстраций

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала протестов в Турции, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержали более 1,1 тыс. человек и 123 полицейских получили ранения.

    В Турции с 19 по 23 марта 2025 года задержали 1 133 человека в ходе протестов, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает ТАСС. По его словам, в демонстрациях пострадали 123 полицейских, а среди изъятых у протестующих предметов были кислота, камни, палки, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью, топоры и ножи.

    Ерликая отметил, что среди задержанных были выявлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями. Он подчеркнул, что задержанные ранее привлекались к ответственности за 17 различных преступлений, включая наркотики, кражи, мошенничество и сексуальные домогательства.

    Министр также добавил, что в последние дни некоторые группы злоупотребляют правом на собрания и демонстрации, пытаются нарушить общественный порядок и провоцируют уличные беспорядки. Он заверил, что судебные разбирательства в отношении тех, кто нападал на полицию и наносил ущерб общественной собственности, продолжаются.

    Ранее турецкая полиция в Стамбуле использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста. В среду мэра Стамбула задержали в рамках антикоррупционного расследования.

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    Украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры

    Минобороны Украины предложило молодым парням уйти на фронт ради 15 тыс. чизбургеров или 185 лет подписки на один из западных видеосервисов. Эксперты отмечают, что данная пиар-кампания стала реверансом Киева в сторону Вашингтона, призывавшего офис Зеленского снизить призывной возраст до 18 лет. Почему же молодежь не спешит подписывать контракт с ВСУ? Подробности

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    Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России

    Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

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    Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

    Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект. И главным оправданием этой стройки в итоге становится мифическая «русская угроза». Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Зеленский готовится стрелять по своим

      По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Зачем священники идут на войну

      Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Где наше кино об СВО

      Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

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    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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