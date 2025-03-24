Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.13 комментариев
Полиция жестко разогнала протестующих в Стамбуле
В Стамбуле полиция применила жесткие меры, включая слезоточивый газ, против участников акции в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Сообщалось, что по участникам акции стреляли резиновыми пулями, но администрация президента опровергла эти заявления.
После окончания митинга у здания мэрии значительная часть протестующих переместилась в парк Сарачхане, проявляя агрессию по отношению к полиции. В ответ правоохранители начали разгон демонстрантов, вытесняя их до станции метро Везнеджилер. Полиция жестко разогнала участников акции, передает РИА «Новости».
Демонстранты бросали в стражей порядка фейерверки и бутылки. Периодически звучали хлопки, возвращающиеся из первых рядов участники показывали другим резиновые шарики. Администрация президента Турции заявила, что речь идет не о пулях, а о капсулах со слезоточивым газом. «Капсула используется с пейнтбольной винтовкой, работающей при максимальном давлении воздуха 15 джоулей», – говорится в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции, а также временно отстранили от должности. Председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявил, что на праймериз почти 15 млн граждан выдвинули Имамоглу кандидатом в президенты Турции. Оппозиция Турции потребовала досрочных выборов и усомнилась в легитимности действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.