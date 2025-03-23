Мэр Стамбула Имамоглу арестован по обвинению в коррупции

Стамбульский суд арестовал мэра Имамоглу по обвинениям в коррупции

Tекст: Дмитрий Зубарев

СМИ сообщили, что уголовный суд в Стамбуле принял решение арестовать мэра города Экрема Имамоглу, передает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

Имамоглу предъявлены обвинения в рамках двух разбирательств. Первое связано с коррупцией в мэрии, а второе касается пособничества терроризму. Телеканал A haber отметил, что арест был произведен в рамках дела о коррупции.

Среди выдвинутых обвинений значатся «пособничество вооруженной террористической организации», «создание преступной организации», «фальсификация результатов тендеров» и «взяточничество». Вскоре после вынесения решения суда Имамоглу будет доставлен в тюрьму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре протестующие вступили в драку с полицией, а в Турции заявили о высокой вероятности ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который ранее давал показания в течение пяти часов по делу о коррупции и связях с террористами.