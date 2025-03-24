Полиция Стамбула избила корреспондента RT на протестах

Tекст: Ольга Иванова

Журналисты подверглись нападению, когда снимали протесты, развернувшиеся накануне. По данным RT, сотрудники полиции ударили журналистов дубинками и сорвали с них знаки телеканала. Также были разбиты противогазы, после чего в сторону представителей СМИ был распылен слезоточивый газ.

После инцидента корреспондент и оператор обратились за медицинской помощью в ближайшую больницу. Сообщается, что журналисты находились на месте акции протеста, чтобы освещать события.

Ранее в Стамбуле полиция применила жесткие меры, включая слезоточивый газ, против участников акции в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Сообщалось, что по участникам акции стреляли резиновыми пулями, но администрация президента Турции опровергла эти заявления.