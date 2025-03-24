Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.4 комментария
Полиция Стамбула избила корреспондента RT на протестах
Во время протестов в Стамбуле полиция применила силу к корреспонденту RT Ясину Экену и его оператору, нанеся им удары дубинками и распылив слезоточивый газ.
Журналисты подверглись нападению, когда снимали протесты, развернувшиеся накануне. По данным RT, сотрудники полиции ударили журналистов дубинками и сорвали с них знаки телеканала. Также были разбиты противогазы, после чего в сторону представителей СМИ был распылен слезоточивый газ.
После инцидента корреспондент и оператор обратились за медицинской помощью в ближайшую больницу. Сообщается, что журналисты находились на месте акции протеста, чтобы освещать события.
Ранее в Стамбуле полиция применила жесткие меры, включая слезоточивый газ, против участников акции в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Сообщалось, что по участникам акции стреляли резиновыми пулями, но администрация президента Турции опровергла эти заявления.