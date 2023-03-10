Володин: Грузия лишилась шанса на суверенитет

Законопроект об иностранных агентах, который рассматривал парламент Грузии, был неприемлем для США, поскольку ограничивал американское влияние на внутриполитическую жизнь страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин написал в своем Telegram-канале, что со снятием рассмотрения данного проекта закона в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет.

Как пояснил спикер нижней палаты российского парламента, согласно теории американской исключительности, только США имеют право принимать самостоятельные решения. Все остальные, по мнению американской стороны, должны существовать по правилам, диктуемым Вашингтоном, пишет Володин. По его словам, любое государство, которое не согласно с этим постулатом, рискует в ответ получить у себя «цветную революцию».

При этом, продолжил Володин, каждая страна стремится к самостоятельности, ведь будущее есть только у суверенных государств. Это всем понятно, но лишь немногие могут реализовать это свое право, указал он.

Россия, по словам спикера Госдумы, выступает за многополярный мир и справедливое мироустройство, в то время как США – за однополярный мир и свою гегемонию в нем.

Он напомнил, что закон об иностранных агентах – такой же, что обсуждался в Грузии, – был принят в самих США 85 лет назад и работает до сих пор. И тем не менее, он привел к противостоянию в Грузии, констатировал Володин.

По словам спикера Госдумы, Вашингтон располагает тремя ключевыми рычагами управления миром: финансовый (доллар), военный (НАТО), а также мягкая сила (финансирование оппозиции и НКО). Именно последний показал свою эффективность для достижения целей влияния, отметил Володин. По его словам, через нее в ряде государств произошли революции, в результате которых законно избранные власти были свергнуты, а им на смену пришли марионеточные режимы.

Поэтому, продолжил Володин, решения о запрете финансирования внутриполитической деятельности из-за рубежа, введения контроля за средствами и деятельностью подобных НКО в первую очередь принимаются в государствах, которые желают стать суверенными.

В случае принятия закона об иноагентах власти Грузии смогли бы контролировать средства, поступающие в страну из-за рубежа и направляемые на финансирование политических сил – попросту говоря оппозиции, общественных организаций, средств массовой информации, которые формируют антигрузинскую повестку, пояснил спикер Госдумы. По его словам, тогда именно граждане Грузии влияли бы на решения, принимаемые в различных сферах, однако закончилось все тем, что США, используя рычаг мягкой силы, вывели людей на улицы. Грузинским властям пришлось подчиниться – но не народу, а Соединенным Штатам, подчеркнул Володин.

Володин напомнил, что в 2012 году в России были приняты нормы федерального закона об иноагентах, причем более либеральные, чем в США. На протяжении всего времени, отметил он, Вашингтон и Брюссель оказывали давление, делали все, чтобы Россия отменила эти нормы.

Он добавил также, что у России с Грузией сложные отношения, однако пожелал республике состояться как суверенное государство, напомнив, что «они наши соседи».

Напомним, правящая партия «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах.

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