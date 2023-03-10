Лавров сравнил события в Грузии с киевским Майданом

События в Грузии в данный момент очень напоминают киевский Майдан, а ситуация с законопроектом об иноагентах стала поводом для начала попыток смены власти силой, заявил глава МИД Сергей Лавров на Первом канале.

По его словам, не вызывает сомнений тот факт, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% от своего бюджета, стал поводом, для начала силовой попытки смены власти, передает ТАСС.

Лавров добавил, что на Западе по-разному относятся к протестам в Грузии и Молдавии, так как оппозиция последней не отвечает западным интересам.

Так, министр отметил, что грузинская оппозиция по факту «обязана делать то, что хочет», в то время как в Молдавии антиправительственные протесты осуждаются. Происходит это по той причине, что молдавская оппозиция в отражает иные интересы, а западные интересы отражает правительство и президент, резюмировал Лавров.

Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.

Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения.

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