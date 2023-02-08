Запад превратил симулянта Саакашвили в таран против Грузии

Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от своего предшественника и бывшего непосредственного начальника Михаила Саакашвили раз и навсегда «признаться в совершении преступлений и при условии ухода из политики перестать держать в заложниках страну и оппозицию».

«С учетом заявлений бывшего президента и в результате того, что он не признает и не кается в совершении преступлений, в случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и реально репутации страны, а соответственно, и ее европейских шансов», – заявила Зурабишвили. Она добавила, что не планирует помиловать Саакашвили, но вместе с тем призывает правительство Грузии найти правовой и гуманитарный выход для решения вопроса Саакашвили.

Как сообщило «Польское радио», Евросоюз планирует обратиться к Тбилиси с призывом отпустить на лечение экс-президента республики Михаила Саакашвили. При этом ЕС гарантирует: во время лечения Саакашвили откажется от любых попыток вмешиваться в грузинскую политику. В обращении также будет содержаться и угроза: «смерть Саакашвили негативно скажется на отношениях Грузии с ЕС, НАТО и США». Судя по источникам «Польского радио», обращение прозвучит накануне саммита ЕС, намеченного на четверг. Подписи лидеров ЕС под документом собирает Польша, причем она же и собирается принять Саакашвили на лечение.

Сообщения о предстоящем ультиматуме Евросоюза лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал так: «Обещаю грузинской общественности, что власть сделает все необходимое в соответствии с принципами государственного суверенитета и защитой юридических, законных процедур. Мы руководствуемся нашим суверенитетом».

Бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Но власти Грузии уверены, что Саакашвили симулирует.

Руководитель МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис дал понять, что от решения Грузии сейчас будут зависеть ее шансы вступить в Евросоюз. По словам министра, освобождение Саакашвили «стало бы лучшим решением для семьи и европейских перспектив Грузии», сообщил EADaily.

Поводом для бурной активности польских и прибалтийских дипломатов стал вердикт Тбилисского городского суда – в понедельник тот отказался выпустить экс-президента для лечения на Западе. В тот же день Верховная рада Украины направила обращение Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств – членов ЕС с призывом немедленно перевести Саакашвили на лечение за границу (Саакашвили остается гражданином Украины). «Разочарование» вердиктом суда выразил и украинский МИД. Ранее украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что экс-президента Грузии «пытают ежедневно» и «стремятся его убить».

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе называл слова Зеленского оскорбительными. Председатель грузинского парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе тоже считает поведение Киева возмутительным. Во вторник в интервью телекомпании «Имеди» Самхарадзе назвал заявление МИД Украины «оскорблением государства и правовой системы Грузии». Он оговорился, что Тбилиси не реагирует еще жестче из-за того, что Украина находится в военной конфронтации с Россией. Бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич в этих условиях предлагает Грузии все же пойти на компромисс.

«Думаю, Тбилиси сможет защитить свои суверенные права, если проявит гибкость в отношениях с Евросоюзом. Радикальная неуступчивость тут была неуместна.

Случись с Саакашвили действительно что-то фатальное, это бросило бы тень на репутацию государства надолго и стало бы поводом для введения каких-то ограничительных мер против Тбилиси», – полагает он.

По мнению Станкевича, следует согласовать состав международной врачебной комиссии, которая прибыла бы в Тбилиси «и вместе с грузинскими коллегами провела бы осмотр пациента и дала бы внятный вердикт – насколько опасно его состояние и какое лечение необходимо». Такой шаг никак суверенитета не ущемляет, считает политолог.

«Допустим, консилиум признает, что Саакашвили необходимо лечение за пределами Грузии. Я бы на месте грузинских политиков согласился бы. Но не в Польшу или вообще в Евросоюз, а, скажем, в Турцию, в нейтральную страну. Клинику подходящую можно и там найти. Раз уж Турция сейчас стала всеобщим посредником – там, как известно, находятся некоторые украинские военнопленные», – напоминает Станкевич. Он уверен, что Анкара могла бы гарантировать возвращение Саакашвили после выздоровления обратно в Грузию.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов убежден, что никаких уступок Западу делать не стоит.

«Надеюсь, в Тбилиси не поддадутся такому примитивному давлению со стороны поляков. Ведь власти сохраняли четкую позицию много лет в том, что касается бывшего президента и бывшего гражданина Грузии Саакашвили. Хочется верить, что в части соблюдения грузинской конституции и Уголовного кодекса власти республики сохранят суверенитет. Кроме того, стоит напомнить, что Саакашвили – это тот самый военный преступник, которому еще предстоит предстать перед международным трибуналом за агрессию против Южной Осетии в 2008 году», – сказал политолог.

«На самом деле, такие персонажи, как Саакашвили, в качестве политического пенсионера не нужны Западу. Подобные фигуры средней руки просто медийно надувают и играют ими, используют в нужный момент. Сейчас фигура Саакашвили просто понадобилась для удара по Грузии», – предполагает Мартынов.

А наказать Грузию хотят по той причине, что весь последний год эта республика демонстративно придерживается если уж не политики, то «тактики нейтралитета» в конфликте России и Запада, полагает политолог.

«У Тбилиси есть собственный интерес в сохранении отношений с Москвой в торговле, в гуманитарной сфере и так далее. По поводу открытия прямого авиасообщения с Россией власти Грузии, судя по всему, уже уступили, отказались от таких планов под давлением Евросоюза и прозападной оппозиции. Но даже это не было антироссийским жестом. Скорее, это вынужденная слабость», – считает Мартынов, добавив, что весь последний год правительство Грузии последовательно воздерживается от антироссийских выпадов.

Неожиданный жест в сторону Москвы

Во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал неожиданное заявление, которое многие расценили как благоприятный жест в сторону России. Глава правительства во вторник принимал у себя эстонского дипломата, сопредседателя от Евросоюза на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Тойво Клаара. Как сообщила пресс-служба правительства, Гарибашвили обсуждал с гостем «ситуацию на оккупированных территориях Грузии».

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На встрече была отмечена важность мирного разрешения конфликтов, а в частности «подчеркнута важность достижения действенных, ощутимых результатов» в формате Женевских дискуссий». Кроме того, стороны призвали к «возобновлению встреч с абхазской стороной в городе Гали», прерванных с 2018 года.

За сухими строчками официального сообщения кроется призыв к Западу возобновить переговоры с Россией – по крайней мере, в том, что касается безопасности в Закавказье. Гарибашвили, как следует из сообщения, готов даже возобновить диалог с Абхазией, о котором в Тбилиси забыли в последние пять лет.

Как напоминает ТАСС, переговоры по безопасности в Закавказье начались в Женеве с осени 2008 года – по итогам «пятидневной войны». Тогда Запад был куда уступчивее, чем сегодня, и согласился, чтоб в дискуссии участвовали не только Россия, Грузия и США, но и Абхазия и Южная Осетия (хотя Запад и не признает их независимость). Кроме того, во встречах участвовали посредники от ООН, ОБСЕ и Евросоюза. Очередная встреча была намечена на февраль, однако ее отложили как минимум до апреля.

В Москве с одобрением встретили слова Гарибашвили. Главный переговорщик от России на переговорах с Грузией, бывший замминистра иностранных дел, ныне – председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал это заявление очень важным. «Вопрос теперь в том, чтобы международные представители, включая ОБСЕ, Совет Европы и ООН, приняли заявление всерьез и возобновили бы Женевские дискуссии в том формате, которые были утверждены на международном уровне в 2008 году. А то они ездят по разным столицам, избегая, кстати, Москвы, и занимаются демагогией», – посетовал сенатор.

Формат Женевских дискуссий работал, страховал от ненужных обострений, напомнил Карасин. «Естественно, там звучали острые споры. Тем не менее механизм был примером того, как нужно себя вести в сложных ситуациях. Но пока все это заморожено нашими западными партнерами, что вызывает сожаление», – сказал глава комитета.

Кстати, фигура Григория Карасина в последние дни оказалась в фокусе внимания грузинской печати. Как раз в те дни, когда в Тбилиси решали, возобновлять или нет воздушное сообщение со своим северным соседом, неизвестный источник выложил в Сеть аудиозапись разговора российского переговорщика с Зурабом Абашидзе, спецпредставителем премьер-министра Гарибашвили по связям с Россией. Запись, на которой дипломаты обсуждают строительство новой автодороги из России в Грузию, была «слита» под названием «Дорога в Мордор», причем запись, судя по контексту, была сделана еще в июне прошлого года. Вероятно, кто-то хранил ее – в ожидании нужного момента.

Оппозиционные телеканалы и пресса немедленно обвинили кабинет Гарибашвили в «тайном сговоре» с Москвой, сообщила в понедельник «НГ». Абашидзе же признал подлинность записи, пояснив, что обсуждал с Карасиным строительство автомагистрали, которая свяжет Россию с Грузией параллельно с нынешней дорогой Казбеги – Верхний Ларс, на которой постоянно возникают «пробки». При этом Абашидзе напомнил очевидный факт, который оппозиционная пресса почему-то забыла напомнить: факт его бесед с Карасиным не составляет никакого секрета, они проходят систематически в Праге и называются «Пражским форматом». Переговоры начались после «пятидневной войны» 2008 года и проходят по указанию грузинского правительства.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД публикацию «прослушки» прокомментировал и Григорий Карасин: «Большинство разговоров представителей разных стран записываются соответствующими службами. В этом нет ничего нового. В данном разговоре ровно нет ничего криминального. Речь идет о конкретных вопросах – о транспорте, о строительстве дорог, тоннелей и так далее. Вбросить в прессу тезисы про какой-то заговор – это попытка воздействовать на сознание неподготовленных людей.

Никакого заговора нет. Мы общаемся с Зурабом Ираклиевичем уже 15 лет – по поручению руководства России и Грузии.

Мы общались в Праге, когда это было возможно, а сейчас в основном – в режиме ВКС и по телефону. И всегда наши переговоры приносили позитивные плоды для обеих стран».

Как выразился Карасин, злопыхатели устраивают подобные вбросы в надежде спровоцировать какие-то сильные эмоции в обществе, «создать из нашего диалога атмосферу подозрительности». «Этот вброс сам по себе доказывает, что между нами продолжается серьезный диалог по практическим вопросам. И сорвать его не удалось», – подчеркнул сенатор.

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