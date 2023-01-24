Россия должна спасти Сербию от великого позора

Запад загнал руководство Сербии в угол: или оно позволит Косово вступить в ООН, или страна окажется в изоляции. Одна из конечных целей этого шантажа – перетащить Белград в антироссийский лагерь. Но именно Россия в состоянии спасти сербов от национального предательства, причем вне зависимости от того, хотят они этого сами или нет.

Президента Сербии Александра Вучича заставили влезть в шкуру булгаковского профессора Преображенского, к которому вломились четверо – трое мужчин и одна женщина, переодетая мужчиной, – и «терроризировали», чтобы «уплотнить» – заставить отказаться от столовой и смотровой комнаты.

Только в случае Вучича вломившихся было пятеро и все вроде как (теперь с этим сложнее, чем при Булгакове) мужчины – спецпредставители ЕС, США, Италии, Франции и ФРГ, а отказаться потребовали не от столовой и смотровой, а от Косово и Метохии.

Этого от Сербии требуют уже 15 лет, но теперь, можно сказать, приставили нож к горлу – сделали то самое предложение, от которого невозможно отказаться.

Белград должен принять германо-французский план урегулирования по Косово как некий компромисс. Компромисс в том, что суть дела подменяют его формальной стороной. Мол, не хотите признавать независимость вашего края – черт с вами (пока что), но тогда разрешите Приштине стать членом ООН.

Это лишит Белград единственного козыря в отношениях с косоварами, которым их квазигосударственность мешает расправить крылья. По сути, сербы должны окончательно смириться с насильственным разделением своей страны. Тогда Запад инкорпорируют Косово в евроатлантические структуры – без этого крупнейшая военная база США в Европе стоит на какой-то пиратской «терра инкогнита», как неприкаянная. Жить можно, но гештальт не закрыт – напрягает.

Зато, если Вучич согласится, в Косово создадут Сообщество сербских муниципалитетов, грубо говоря, федерализируют край, как Украине предлагали сделать с Донбассом. Это подразумевало еще так называемое Брюссельское соглашение, заключенное между Белградом и Приштиной десять лет назад, но выполнять свою часть албанцы не стали – и сейчас не хотят, но если их пустят в ООН, так уж и быть, передумают.

Говоря начистоту, вся эта схема с федерализацией Косово в конечном счете нужна сербам для того, чтобы вернуть под контроль Белграда север края – Ибарский Колашин. Без этого этнический конфликт разрешен быть не может. В случае если Косово возьмут в ООН, о таком (очень оптимистичном и долгосрочном) сценарии можно смело забыть, поскольку пространства для торга у Сербии не останется.

Но если Вучич откажется, одной «приостановкой евроинтерграции», которой Белград запугивают уже давно, дело не ограничится. Брюссель отменит для сербов безвизовый режим, заморозит инвестиционные программы, а потом начнет выводить свои средства обратно. По информации Вучича, этот объем капитала обеспечивает работой 200 тысяч человек в 7-миллионной Сербии.

Для полноты картины, которую обычно называют рэкетом, не хватает только прямых цитат сербского президента, благо человек он красноречивый и посвятил объяснениям с подчиненными и народом весь понедельник:

«Это был один из самых тяжелых дней для нашей страны».

«Это была очень сложная полемика. Я был в шоке, ведь никто не желает вас слышать и никто не обращает внимания на факты».

«Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет у них больше терпимости».

«Боюсь, что конфликт лишь разгорится и распространится на другие территории, лишь бы не на нашу. Нас ждут тяжелые времена».

«Я пытаюсь купить время. У меня нет миллиардов и недвижимости за границей. Я солдат своей страны и сделаю все, что нужно для страны».

«Моя цель – спасти граждан Сербии и государство Сербия».

«У них есть своя повестка дня, и это поражение России, и по дороге все, кто попадется им на пути, будут зачищены».

Последняя фраза, конечно, самая интересная. Да, происходящее имеет прямое отношение к нам.

Во-первых, Брюссель хочет формально обнулить «косовский прецедент», чтобы лишить Россию довода в споре о границах Украины. Во-вторых, что не скрывается, этот рэкет имеет конечной целью перевод Сербии в антироссийский лагерь. Москва отстаивает интересы Белграда в ООН, когда это потеряет смысл – исчезнет и препятствие для присоединения сербов к режиму антироссийских санкций. По крайней мере, так это видят на Западе.

Ранее от Белграда требовали порвать с Москвой и пустить Косово в ООН одновременно. Теперь решили резать по кусочкам.

Надо полагать, в Брюсселе крайне утомились от весьма убедительной и выразительной позиции сербов, которую позволила им занять СВО. Мол, вы требуете наказать нашего союзника за нарушение территориальной целостности Украины и в то же время признать законным насилие над нами и нарушение нашей территориальной целостности с вашей стороны – у вас совесть-то есть?

Совести у них нет. Но это давно не вопрос. Вопрос в том, что теперь будет и как теперь быть. Как ни странно, ответ на него тоже достаточно простой.

Сербия будет тянуть время. Собственно, президент говорит это открытым текстом. Сперва начнутся разного рода «консультации с народом» – это можно растянуть на несколько месяцев. Потом Вучич может уйти в отставку, потребуется формирование новой власти, что тоже дело небыстрое.

Возможность отставки президент оговорил сам – и это рабочий в его случае вариант, позволяющий избежать «тяжелого решения». Упомянул он на внутреннем совещании в правящей Сербской прогрессивной партии и о том, что готов оставить пост ее председателя. Правда, совсем в другом тоне. Типа – если найдется среди вас такой умный, который из этого всего выкарабкается, я с готовностью подвинусь.

Белград уже 15 лет вполне успешно тянет время – с тех самых пор, когда страны Запада признали Косово, после чего, казалось бы, сопротивление стало бесполезным. Сломить его окончательно не удалось до сих пор, но сколько веревочке не виться, а кончик найдется – и что на нем?

А то на нем, что Россия в состоянии спасти Сербию от великого национального позора. Причем даже не ради нее, а ради себя.

Вообще, стоит понимать, что руководство Сербии рассматривает конфликт вокруг Украины как третью мировую войну или как минимум ее начало. Это спорная точка зрения, но логика в ней есть. По этой логике, новая мировая война закончится тем же, чем две предыдущие: переделом сфер влияния, выработкой новых правил игры, пересмотром границ, пересдачей карт. То есть появлением новой политической реальности, которая может быть более выгодной для Сербии и дать ей исторический шанс.

Разумеется, такое возможно только в случае победы России, хотя формально цели Белграда и Москвы различны: у него – отменить пересмотр государственных границ, у нее – утвердить новые границы. Но это формально, а по сути, проблемы Сербии проистекают из гегемонизма Запада. Не будет этого гегемонизма с дипломатией в стиле рэкет, сербам сильно полегчает.

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Да, такая победа случится не завтра, а вломившиеся прямо сейчас стоят в гостиной Вучича с револьверами, пока он тянет время, названивая в Москву и Пекин. Но для спасения сербов от национального предательства не нужно ждать нового миропорядка. Эту проблему можно снять и в рамках существующего.

Строго говоря, это не Белград решает, пускать или не пускать Косово в ООН. Это решают члены Совета Безопасности ООН, в числе которых Россия, имеющая право вето. В своей политике по Косово она опирается на мнение Сербии, но, может, пришла пора и отказать Сербии, у которой на лбу написано, что она только того и хочет, чтобы ей отказали и чтобы Россия закрыла двери в ООН перед носом косоваров вне зависимости от того, какова официальная позиция Белграда по этому поводу.

Это породит кучу «зачем?» и «почему?», но все они – в пользу бедных. Потому!

Потому что конфликт вокруг Косово, как и конфликт вокруг Украины – это часть нашего противостояния с Западом. Потому что мы видим его уловки и понимаем, к чему они ведут.

Потому что нашему сербскому другу и союзнику заломили руки, заставляя подписать бумажку, будто насилие над ним было добровольным.

Потому что нас в принципе не устраивает такая ситуация, когда США бомбят мирную европейскую столицу, чтоб расколоть независимую страну и обустроить на ее развалинах крупнейшую военную базу на континенте.

Но после всего того, что было между нами и Западом за последний год, в принципе нет смысла что-либо им объяснять – тем, кто считает нормальным хищение российских активов, вооружение неонацистских формирований и прочая, прочая, прочая.

Нет – и все тут. Никакого вам ООН. Накося выкусите, неуважаемые бывшие партнеры.

Косово – это Сербия. Крым – это Россия. А Брюссель – это такое место, чье мнение Москвой не учитывается. Пока что такая география, а какая-то альтернативная обойдется Западу очень дорого – гораздо дороже, чем ему хотелось бы.

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