Борьбу с «Вагнером» США начали с Сербии

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16 января, понедельник  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Россию ждет историческая смена главного торгового партнера

Лидерское место ЕС в торговле с Россией займет Китай Александр Щербак/ТАСС
Рекордный товарооборот зафиксирован между Россией и Китаем в 2022 году. Совсем немного не удалось дотянуться до цели в 200 млрд долларов, которая была поставлена только на 2024 год. В этом году она будет точно выполнена раньше срока. И еще одно просто историческое изменение произойдет в этом году. ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое. Его место впервые займет Китай.  Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Япония выбрала позор и получит войну

Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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В санкционные списки включают самых достойных людей России

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них. Подробности...
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Где пройдет российско-украинская 38-я параллель

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина? Подробности...
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Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Странная отставка министра обороны ФРГ

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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Борьбу с «Вагнером» США начали с Сербии

    США активизирует сбор данных о деятельности «Вагнера», в том числе в Сербии и ЦАР
    		   16 января 2023, 20:00
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер», заявили в Госдепе. Начать планируется с Сербии, где любое упоминание «Вагнера» вызывает у президента Вучича эмоциональный взрыв. Почему разговоры об этой ЧВК вдруг стала на Балканах «горячей темой»? И стоит ли ждать сербских добровольцев в зоне СВО?

    «Мы знаем, что эта группа (ЧВК «Вагнер», - ВЗГЛЯД) вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», – заявил в ходе своего визита в Сербию советник Госдепартамента Дерек Шолле.

    Ранее американская газета Politico утверждала, что США активизирует сбор данных о деятельности «Вагнера», в том числе в Сербии и ЦАР.

    Поездка Шолле в Белград планировалась заранее и была связана с очередным раундом давления на Сербию в вопросе введения санкций против России. Тема «Вагнера» возникла в самый последний момент и как тема для переговоров не согласовывалась, что вывело из себя президента Александра Вучича. Он и так человек эмоциональный, но его реакция на вопрос о «Вагнере» в ходе интервью сербскому телеканалу «Прва» после встречи с Шолле, была из ряда вон выходящей.

    «Мне, что ухаживать за «Вагнером»? Не буду ни за кем ухаживать, нечего им делать в Сербии. Ни им, ни НАТО. С НАТО мы вынуждены сотрудничать потому, что русские покинули Косово, а с русскими сотрудничаем потому, что мы друзья, русские нам помогают в Совете безопасности ООН», – закипел президент Сербии

    А на вопрос о том, могла ли Россия помочь Сербии избежать новой войны в Косово, Вучич заявил, что Москва «ничего не сделала бы», так как не имеет такой возможности, но вторично поблагодарил ее за поддержку территориальной целостности Сербии. 

    Взволновавший Вучича вопрос касался также культурно-информационного центр дружбы и сотрудничества «Орлы» (по-сербски – «Орлови»), который открылся в Белграде в декабре. Его ассоциируют с информационным ресурсом «Злые орлы» («Zли ОрлоVи» – именно такое написание), а возглавил этот центр Александр Лысов, которому власти Косово в прошлом года запретили въезд на свою территорию из-за его поездок в Ибарский Колашин.

    Лысов давно живет в Сербии, ему приписывают важную роль в «Вагнере», но формально центр «Орлы» никакого отношения к ЧВК не имеет. Лысов считает его целями и задачами в Белграде «противодействие либералам из России», которые выехали в Сербию после начала СВО и ведут там теперь антироссийскую пропаганду.

    Несколько ранее, в конце октября в Санкт-Петербурге в пока еще недостроенном многоэтажном бизнес-центре на Зольной улице открылся «ЧВК Вагнер Центр», который – по логике вещей – призван заниматься информационной и пропагандистской деятельностью, а также быть офисным пространством для ассоциированных структур.

    Случилось что-то вроде презентации, и первыми зарубежными гостями, посетившими Центр, стали сербы: руководитель общественной организации «Народный патруль» (либеральные комментаторы считают её национально-радикальной) Демян Кнежевич и активист из Косово Зоран Лекич, ветеран косовской войны и один из главных организаторов сербского сопротивления в Ибарском Колашине, в том числе баррикад на погранпереходе Ярине. 

    Считается, что Лекич один из ключевых организаторов еще и пророссийских митингов в Сербии, которые проходят более-менее регулярно с самого начала СВО. В Питер Лекич привез российский флаг, под которым проводились демонстрации в Белграде.

    Сопровождал Кнежевича и Лекича как раз Александр Лысов. Уже в статусе руководителя русско-сербского центра «Орлы» он объяснил журналистам предысторию поездки в Питер:

    «Когда они увидели мою фотографию с «ЧВК Вагнер Центра», они сразу сказали  Саша, мы хотим туда сходить. Потому что «ЧВК Вагнера»  это легендарный бренд, история. Парни сюда стремились, хотели посмотреть. А я им с гордостью сообщил, что являюсь резидентом «ЧВК Вагнер Центра». Соответственно, мне сказали  сам бог велел сюда [зайти]. Сегодня и Вы устраиваете нам экскурсию! Сербам, по-моему, нравится».

    Фраза Лысова о том, что он является резидентом Центра, была понята неправильно. Он имел в виду, что у «Орлов» теперь будет офис в здании на Зольной улице – и ничего более. Но американцы использовали появление «офиса «Вагнера» в Белграде» как новый аргумент при давлении на Вучича, наряду с началом вещания телеканала RT на сербском языке. Разбираться в деталях – не в традициях американцев, им достаточно было просто предъявить Вучичу само наличие «Орлов» и, конечно же, чем-то ему пригрозить.

    Однако «вербовки» сербов в «ЧВК «Вагнер» попросту быть не может, и по нескольким причинам сразу. Первая чисто юридическая:

    в Сербии действует закон, по которому участие в вооружённых конфликтах на иностранной территории карается семилетним тюремным сроком.

    Это закон был принят после 2014 года под давлением ЕС – в тот период, когда некоторое количество сербов действительно уехало воевать в Донбасс. Одним из их лидеров стал Боян «Деки» Берич, объявленный на родине «угрозой национальной безопасности» (что закрыло ему возвращение в Серьбию). Можно, конечно, считать, всё это формальностью, но случай Деки – не единственный показательный судебный процесс по делу о «наёмничестве».

    Вторая причина в том, что в самой Сербии им тоже есть, чем заняться. Обострение в Косово автоматически оттягивает на себя тот человеческий ресурс, который при прочих равных мог бы поехать в Донбасс. Ехали туда люди идейные, а сейчас есть потребность защищать собственную Родину, не рискуя при этом попасть под уголовку по политическим причинам.

    Потенциально можно было бы рассчитывать на добровольцев не из самой Сербии, а из Республики Сербской в Боснии. Боснийские сербы не считают Косово своим личным делом, и местами обижены на Белград за недостаточную, как им кажется, поддержку в период войны 1992-94 годов. Кроме того, на них не распространяются белградские законы, в том числе и преследующие за «наёмничество». 

    И вот на днях спецслужбы Боснии и Герцеговины, включая службу миграции, ни с того, ни с сего объявили «угрозой национальной безопасности» всё тех же – Александра Лысова, Зорана Лекича и ещё троих сербов, которых в Сараево однозначно записали в «ЧВК «Вагнер»: Александра Миловановича, Зорана Павича и Драгана Мирковича. Власти в Сараево утверждают, что последние трое участвовали в боевых действиях в Донбассе. При этом нет никаких данных, что все указанные лица, включая гражданина РФ Лысова, порывались приехать в Боснию – им запретили въезд в БиГ превентивно.

    Правда, боснийская виза нужна только для въезда в Сараево, а для посещения Республики Сербской с территории Сербии она не требуется.

    Понятно, что американцы использовали демонизацию ЧВК «Вагнер» как новый аргумент для давления на Белград. Но в целом идея вербовки иностранцев в ЧВК «Вагнер» скорее пропагандистский трюк, чем реальный тренд.

    Похожая история и в Африке. Там ЧВК «Вагнер» «демон» не для США, а для Франции, но принцип тот же. Вербовать граждан ЦАР, Мали и Буркина-Фассо – занятие сильно бессмысленное, поскольку их уровень боеспособности не соответствует требованиям СВО и интенсивности военных действий.

    «Вагнер» появился в Центральной и Западной Африке именно как центр инструктажа для местных. Даже в условиях тропиков (ЦАР) и сахеля (Западная Африка) воевать против террористов вынуждены были сами «вагнеровцы», а местные части лишь проходили суровую подготовку с обязательным обучением некоторым характерным русским словам. И весьма успешно, кстати. Но использование этих частей где-то под Соледаром абсурдно.

    Возможно, там найдутся желающие по чисто финансовым соображениям, но элементарного физического отбора они не пройдут. Сложно представить себе уроженца Мали или ЦАР, помещенного в условия малороссийской зимы и в интенсивность боевого соприкосновения на уровне Сталинграда. Это не солдат, а обуза. И пара десятков таких замерзающих представителей племени гбайа или другого какого племени делу не помогут. Они отравятся в первый же день, поскольку к славянской полевой кухне не привыкшие.

    В сухом остатке скорее отрицательный пропагандистский эффект, а хлопот не оберёшься. Пусть лучше у себя дома выполняют те функции, которые способны выполнять, например, охранные.

    История в Сербии, конечно, гораздо сложнее, чем в Африке, – из-за политической обстановки в Белграде и напряжения на косовской границе в том числе. Но в целом она не выходит за рамки дежурного дипломатического давления со стороны Вашингтона. Все инициативы ЧВК «Вагнер» считаются частными, российские официальные структуры никакого отношения к открытию центра «Орлы» не имеют, но в контексте информационной войны это уже не важно. Представитель Госдепа Шолле попытался надавить на Вучича, получил резонный ответ, а осадок остался у обоих.

    В России не принято подвергать слова президента Вучича детальному разбору, поскольку «ему тяжело», «он должен маневрировать» etc, но обращать внимания на его эмоциональные срывы все-таки стоит. На языке сербского лидера часто то, что говорят в кафанах (местных кафе), то есть основа общественного мнения.

    Взять хотя бы выпад о выводе российского контингента из Косово – того самого, который героически занял аэропорт Слатины и сидел там в полном окружении. Этот вывод был воспринят общественным мнением в Сербии как оставление сербского населения Косово без единственного реального защитника, хотя это и не совсем верно, поскольку эффективно защищать сербов гарнизон Слатины объективно не мог.

    Его исторический марш-бросок был в чистом виде «демонстрацией флага». Но в кафанах такое запоминают. Про участие российских добровольцев и советников в войнах в Боснии и в Косово все благополучно забыли, а вот вывод десантников из Слатины запомнили. Отсюда и эмоциональность Вучича, он свой народ знает.

    Что до центра «Орлы» (неважно, какое отношение он имеет к «Вагнеру»), он собирается выполнять вполне разумную и нужную функцию информационной борьбы, с которой сами сербские власти не справляются. Белград сам допустил существование на своей территории нескольких десятков теле- и радио каналов прозападного и либерального толка, но долгое время блокировал возможность создания пророссийского канала.

    «Долго» – это примерно лет десять. Так что – пусть работают. И не важно, что скажет очередной посланец из Госдепа.

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