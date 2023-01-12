Успехи в Донбассе дали командованию России свободу выбора

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12 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач

Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Алексей Ерешко/РИА Новости
Спецоперация России на Украине переходит к новому этапу. Об этом свидетельствуют не только кадровые перестановки, принятые министерством обороны, но и корректировка самой структуры управления группировкой российских войск. О каких именно изменениях идет речь и как они скажутся на ходе СВО? Подробности...
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Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

После занятия Соледара российские военные полностью сосредоточатся на боях за Артемовск Константин Михальчевский/РИА Новости
Россия установила контроль над Соледаром. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором идет бой. Взлом обороны ВСУ в Соледаре открывает российской группировке войск новые возможности для наступления и в перспективе – освобождения всей территории ДНР. Какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех? Подробности...
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Разведка Польши прибедняется с умыслом

Польская разведка играет ведущую роль в работе НАТО по Украине Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Разведка Польши недовольна своей судьбой: престиж службы падает, зарплаты низкие, высокие нагрузки, стресс. И это с учетом того, что роль польских шпионов на Украине – ведущая. Данное обстоятельство позволяет заподозрить, что поляки прибедняются, хотя позорный скандал с аппаратами ИВЛ из Албании действительно вышел их разведке боком. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Америка финансирует Украину ради удовольствия

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
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Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
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Чем России важен Артемовск

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ. Подробности...
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    ВС РФ удалось навязать ВСУ бои по своим правилам – и именно там, где хотели
    		   12 января 2023, 19:00
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    Украинская пропаганда старательно пытается преуменьшить достижения российской армии в Соледаре и под Артемовском, более того, отрицает полную потерю Соледара. Есть ли для этого основания? Или же, напротив, правы те российские эксперты, кто теперь ожидает быстрого продвижения ВС РФ к Краматорску через Часов Яр?

    В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска (украинское название – Бахмут), что позволяет штурмовым частям начать движение по частной застройке вглубь города. Идут бои в соседней Клещеевке, контроль над которой перережет основную трассу снабжения украинских сил. Другая группа продвигается со стороны улицы Патриса Лумумбы на юго-восточной окраине.

    С некоторых пор не модно опережать события, даже если очень этого хочется. Поэтому авторитетные источники подтверждают занятие села Подгороднее к северо-востоку от Артемовска, а вот за Красную Гору и Парасковиевку, по их словам, пока идут бои. Эти два населенных пункта примыкают к стратегически важному городу с севера вдоль железной дороги и автотрассы на Соледар. 

    Накануне было официально заявлено о занятии села Благодатное на юго-западе от Соледара, так что снабжение артемовского гарнизона должно быть прервано, как ни крути, хотя украинские официальные лица как раз продолжают крутить словами. По их риторике, даже занятие Клещеевки и российский огневой контроль за трассой на Часов Яр не считаются окружением и прерыванием снабжения Артемовска, поскольку, мол, можно и по проселкам проехать.

    Напомним, что Соледар пару дней назад, по словам того же киевского спикера – Алексея Арестовича, был не в окружении, а в «полукольце». А теперь всё, приехали

    У небольшой Парасковиевки (до 2014 года – чуть более двух тысяч человек населения) есть малоизвестная особенность. На ее территории в соляной шахте имени Володарского с далеких советских времен находится гигантский склад вооружений, в основном стрелкового – АК и пулеметы, а также боеприпасы. По неподтвержденным данным, до начала донбасского конфликта там могло находиться до двух миллионов «единиц хранения».

    В 2014-м местные казаки – сторонники ДНР пытались склад блокировать, поскольку запрещенный в РФ «Правый сектор*» пытался там вооружиться. Но ДНР быстро потеряла контроль над Артемовском и Соледаром, так что оценить, сколько чего в этом складе осталось, сказать невозможно, но настораживать это должно: несколькими днями ранее остатки обороны ВСУ группировались как раз вокруг складов в соляных шахтах. 

    До сих пор в Соледаре остатки украинской обороны формируются по дуге с севера на западные окраины города: Раздоловка – станция Соль – Благодатное. Последнее село уже занято частями ВС РФ, а сельсовет Раздоловки – это четыре коротенькие улицы у железнодорожной станции, то есть это маленький укреппункт по дороге на Северск. А вот в районе «Артемсоли» на севере Соледара все еще можно ожидать какого-то организованного сопротивления.

    Впрочем, эту «третью линию обороны города» изначально рассматривали как временную. Здесь есть и элемент информационной войны, поскольку микрорайон вокруг станции Соль формально считается частью Соледара. То есть пока этот пятачок частной застройки не занят частями ВС РФ, можно придираться к словам, что Соледар освобожден полностью.

    Конечно, это только казуистика. Более того, удерживать эту позицию ВСУ больше пары дней не смогут, поскольку это низина, находящаяся под полным огневым контролем из Соледара и с Юрчиной горы – кургана, который над этим всем нависает. Кроме того, на западных и северных окраинах нет той системы оборонительных укреплений, которые были построены ВСУ в южных и восточных пригородах.

    Та же история и в Артемовске. Оборонительные рубежи были созданы в пригородных селах к югу и юго-востоку от города, а вторая линия уже по традиции помещается в центральных районах и в кварталах многоэтажек.

    Но превращение Соледара и Артемовска в аналог Мариуполя невозможно, несмотря на лабиринты соляных шахт. И если сейчас будет принято решение штурмовать (вариант: окружить и окончательно лишить снабжения) Артемовск, это будет очень похоже на последнюю неделю ВСУ в Соледаре.

    Можно было бы предположить, что следующей за Артемовском целью должна стать городская агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Но пока не будет окончательно разрушена прежняя линия обороны от Северска до Артемовска, рассуждения на тему «куда пойдем дальше» нужно вести крайне осторожно.

    После успешного и относительно быстрого занятия Соледара (буквально одним ударом, пусть и после серьезной подготовки) в ряде экспертных умов возникла победная эйфория, что и привело к проблемам с верификацией сообщений о контроле над тем или иным населенным пунктом в зоне боевых действий.

    Было бы большой ошибкой утверждать, что позиции в Часов Яре у ВСУ слабые. Их слабость только в том, что сам населенный пункт небольшой. Но туда легко подводить резервы, что и делалось более полугода. Кроме того, украинская сторона, как это ни парадоксально, получает ограниченное тактическое преимущество при обороне Часов Яра, поскольку линия фронта для нее сужается. Российская же сторона, наоборот, вынуждена будет увеличить ее протяженность.

    Все, конечно, уже ученые, и «дырок» в обороне более никто не допустит, но это новый тактический элемент, который начнет сказываться уже в ближайшее время.

    В этом плане командованию придется определиться. Продвижение к Часов Яру необходимо, но, видимо, до определенного предела: Киев будет постоянно перебрасывать подкрепления из Черниговской и Полтавской областей именно на это направление, и уже сейчас идут разговоры о возможных попытках контрнаступления.

    С другой стороны, продвижение на север вдоль дороги на Северск с последующим его штурмом приведет к выходу на кромки лесного массива и к очередной излучине Северского Донца, а это, в свою очередь, вынудит ВСУ ослабить давление на Кременную. Там и так уже сложилась патовая ситуация, а двигаться открытым флангом ВСУ вряд ли рискнут.

    Еще одна развилка: выбор направления продвижения. В частности, от Артемовска открывается дорога не только на Краматорск через Часов Яр, но и на юго-запад, на Константиновку. Это автоматически приведет к окружению еще одного крупного пункта на пока еще не освобожденной части ДНР – Торецка. Линия соприкосновения на линии Горловка – Нью-Йорк – Торецк стоит без движения уже давно, как и вокруг Авдеевки. ВСУ в Торецке и вокруг него не способны к наступательным операциям, просто до них, что называется, руки не доходили.

    Один из главных выводов из событий последней недели: ВС РФ удалось навязать ВСУ бои по своим правилам – и именно там, где хотели.

    Киев по множеству причин не может отступить с оставшейся территории ДНР, потому и перебрасывал нескончаемые подкрепления в мясорубку в Соледаре и под Артемовском. Но в самом Киеве неожиданно стали раздаваться критические голоса о том, что «перемалывание резервов, в том числе и снятых с южного направления, было бессмысленным».

    При этом Украина продолжает готовиться к организации крупного наступления, чему есть важное дополнительное свидетельство – номенклатура вооружений, которые ее власти требуют от западных стран. Отсюда и ритуальные пляски вокруг немецких танков «Леопард», поскольку без танков никакое наступление невозможно.

    Киеву удалось убедить своих патронов в том, что при деятельной помощи танками ВСУ к успешному наступлению способны. Отсюда и пропагандистские старания умалить ценность того, что происходит в январе на Соледарско-Артемовском направлении.

    Такую трактовку англоязычные СМИ начали продвигать еще в прошлом году, когда им стало понятно, что рано или поздно оборонительная линия ВСУ там рухнет: русские, мол, зря наступают на «ничего не значащие в стратегическом плане города». Как выяснилось впоследствии, в стратегическом плане прорыв линии обороны оказался все-таки важен, хотя западные комментаторы могут понимать под «настоящими стратегическими целями» что-то свое.

    Теперь зачистка той линии обороны, которую ВСУ выстраивали полгода, откроет сразу несколько новых возможностей.

    Это не только выбор дальнейших направлений для наступления, но и поиск новой тактической линии вплоть до краткосрочного переноса направления основного удара на какой-то другой участок на линии соприкосновения.

    Отчасти с этим может быть связано назначение главы Генштаба генерала армии Валерия Герасимова на позицию командующего СВО с упоминанием «расширения масштаба задач», которые стоят перед войсками. Первая из этих задач: определение их номенклатуры по результатам прорыва оборонительной линии Соледар – Артемовск. Как говорится, продолжение следует, но пока есть, из чего это продолжение выбирать.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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