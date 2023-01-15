Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине третьей мировой войной

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15 января, воскресенье | Последнее обновление — 22:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Генсек НАТО заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией
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Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными.
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То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине третьей мировой войной
Глава МИД Сербии: Конфликт на Украине по всем своим свойствам является третьей мировой войной
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Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил мнение, что украинский конфликт по всем своим свойствам является мировой войной.
Отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны, Дачич заявил в интервью изданию Politico, что по всем своим свойствам это мировая война, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Он также выразил мнение, что практически весь мир занимает ту или иную сторону, существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей обеих сторон конфликта. При этом Дачич отметил, что Сербия избегает участия в таких группах, передает ТАСС.
Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил, что на Сербию оказывается постоянное давление с целью приведения внешней политики страны в соответствие с политикой ЕС. Однако Дачич подчеркнул, что Белград не намерен пересматривать свою позицию относительно санкций против РФ. При этом чиновник добавил, что вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от национальных и государственных интересов Сербии.
Напомним, в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.
Москва указала Западу на очень хороший сценарий для всего мира
Полянский: Возвращение Запада к добросовестным переговорам с РФ по безопасности было бы хорошим сценарием для всего мира
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Возвращение Запада к добросовестным переговорам об обеспокоенностях России в сфере безопасности было бы хорошим сценарием для всего мира, но до этого очень далеко, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая в эфире телеканала RT на вопрос об условиях возобновления диалога с Западом, Полянский подчеркнул, что Москве нужно увидеть, что Запад действительно понял ошибки своей политики и на практике изменил отношение к поддержке украинского режима, которому сейчас дают полный карт-бланш на преступления против человечности, против населения Украины, русскоязычного населения, на все виды дискриминации русскоязычного населения, передает ТАСС.
Дипломат также подчеркнул, что на Западе должно произойти подлинное изменение отношения к переговорам с Россией, которые Москва предлагала более года назад по принципам безопасности в Европе. Полянский указал, что это должен быть серьезный и глубокий процесс без каких-то поверхностных попыток обвинить Россию во всех грехах и представить Россию как источник всех проблем для международного сообщества.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН заверил, что если такие перемены произойдут, то есть шансы, что Россия будет вести добросовестные переговоры. По словам дипломата, это был бы очень хороший сценарий для всего мира. При этом он выразил мнение, что стороны в настоящий момент очень далеко от такого положения дел.
Вместе с этим Полянский отметил, что в Москве не теряют надежды. По его словам, в России видят, что на Западе есть много людей, в том числе западные дипломаты, которые очень серьезно думают об извлечении уроков из прошлого. При этом дипломат констатировал, что никаких практических шагов в этом направлении Западом не предпринимается. Он обратил внимание, что на политическом уровне слышна только воинственная риторика и разжигание конфликта. В связи с этим обстоятельством Полянский отметил, что причин для оптимизма на данном этапе нет.
Напомним, в начале января президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.
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На Украине заговорили об отступлении из Артемовска
Washington Post: В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска
В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска, сообщила американская Washington Post.
Как пишет газета Washington Post, Украина столкнулась с трудностями в определении количества сил, которые нужно направить в Артемовск, потому что будет «вынуждена начать контрнаступление в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».
Как заявил изданию неназванный украинский командующий, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске, а временный вывод войск спасет украинских военнослужащих.
Командующий разведбатом Юрий Скала отметил, что если станет ясно, что потери слишком велики, он поддержит решение главнокомандующего о «тактическом маневре и создании новой линии обороны».
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ.
В Киеве заявили, что упавшая на дом в Днепропетровске ракета была сбита ВСУ
Советник главы офиса президента Украины признал, что ракета упала на жилой дом в Днепре в результате действий украинской ПВО
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО.
Арестович признал в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что украинские военные сбили упавшую на жилой дом в Днепре ракету, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Арестович уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Напомним, в субботу в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Минобороны заявило об успешном продвижении штурмовых отрядов к северным окраинам Артемовска
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Российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмут) Донецкой народной республики (ДНР) и железнодорожной станции Соль, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска ДНР и железнодорожной станции Соль.
Отмечается, что в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
В Минобороны подчеркнули, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР.
Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, подчеркнули в пресс-службе.
«На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар ДНР. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих, танк и пять бронемашин.
Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Британия решила передать Украине боевые вертолеты
Mirror: Британия предоставит Украине до четырех боевых вертолетов Apache
Британия предоставит Украине до четырех военных вертолетов Apache после передачи танков Challenger 2, сообщили СМИ.
Как сообщает газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны, сначала Британия отправит Украине танки, после чего начнет прорабатывать вопрос поставки вертолетов, оснащенных ракетами Hellfire, передает РИА «Новости». По данным издания, ВСУ необходимо будет более четырех вертолетов, чтобы они имели какое-то стратегическое значение, поэтому другие страны НАТО последуют примеру Лондона.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении передать Киеву танки Challenger 2.
Захарова: Арестович является лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
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Считать представителя советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля» не получится, поскольку он является «лицом киевского режима», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что после «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре, Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. «Нет уж, не выйдет. Он – лицо киевского режима. Зеленский – нос, а Арестович – лицо», – добавила дипломат.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Он уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Позже глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о 20 погибших при падении ракеты на жилой дом в Днепре.
Спецслужбы Украины собрались взорвать под Харьковом зернохранилище
Минобороны: СБУ направила в Харьковскую область специалистов по минно-взрывному делу для диверсии на зернохранилище
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Служба безопасности Украины (СБУ) направила в Волчанск Харьковской области специалистов по минно-взрывному делу с целью подготовки диверсии на зернохранилище в населенном пункте Караичное, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
В Минобороны сообщили, что для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек, передает ТАСС.
В штабе информировали, что в населенном пункте Караичное украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, принадлежащего внештатному сотруднику СБУ Уварову. В Минобороны предупредили, что после подрыва объекта Россия будет обвинена в якобы намеренном уничтожении запасов зерна на Украине с целью провоцирования голода и срыва, таким образом, зерновой сделки, передает РИА «Новости».
В Минобороны также предупредили, что в западных средствах массовой информации это происшествие планируется выдать за злодеяние российских войск, требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества.
В штабе также сообщили, что Минобороны РФ стали известны «установочные данные» на руководителя группы А.Ткачука и всех остальных ее членов, а также их нынешнее место базирования, – военкомат города Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.
В Минобороны выразили мнение, что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.
Накануне США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке.
Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.
Как сообщает РИА «Новости», под санкции также попали музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок применения санкций – 10 лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
Ранее Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
Рогозин анонсировал испытания робота «Маркер» в зоне спецоперации
Рогозин: Боевой робот «Маркер» пройдет испытания в зоне спецоперации
Боевой робот «Маркер» будет испытан в зоне проведения СВО сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
По его словам, «Маркер» уже испытали в система охраны космодрома Восточный, а теперь сразу нескольким машинам предстоят испытания в боевых условиях спецоперации, передает ТАСС.
Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» разработана в рамках совместного проекта ФПИ и НПО «Андроидная техника», стартовавшего в 2018 году. «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий.
Первый публичный показ «Маркера» состоялся 17 октября 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.
Ранее источник сообщил, что перспективную роботизированную платформу «Маркер» доработают под выполнение задач спецоперации на Украине.
Воздушная тревога объявлена на востоке Украины
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
В Полтавской области тревога объявлена в 15.20 (мск), в Харьковской области – в 15.21, в Днепропетровской области – в 15.20, передает РИА «Новости».
В конце декабря сообщалось, что российские войска несколько изменили тактику нанесения ракетных ударов и стали чаще выбирать в качестве целей не только объекты электроэнергетики, но и сохранившиеся системы противовоздушной обороны Украины.
Британия раскрыла число планируемых к передаче Украине танков
Даунинг-стрит: Британия в ближайшие недели передаст Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2
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Лондон в ближайшие недели передаст Киеву эскадрон из 14 танков Challenger 2 и значительно усилит дипломатическую активность с целью увеличения поставок вооружений Украине союзниками, следует из стратегии Соединенного Королевства, опубликованной канцелярией премьер-министра Британии Риши Сунака.
В документе отмечается, что Лондон в ближайшие недели передаст Киеву эскадрон из 14 танков Challenger 2. В канцелярии отметили, что с отправкой танков Challenger 2 Британия начинает выходить на новый уровень поддержки Украины Соединенным Королевством, передает ТАСС.
В документе также говорится, что вслед за танками последуют около 30 AS90 – больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами. Кроме того, согласно опубликованной стратегии Соединенного Королевства, в ближайшие дни Британия начнет обучать военнослужащих ВСУ использованию передаваемых Украине танков и гаубиц.
По мнению британской стороны, сейчас в конфликте якобы открылось окно возможностей для большей эффективности ВСУ. В этой связи Даунинг-стрит объявил о резком усилении дипломатических усилий со стороны Лондона на предстоящей неделе с целью привлечения военной помощи союзников Киеву. Как ожидается, глава МИД королевства Джеймс Клеверли посетит США и Канаду, а министр обороны Британии Бен Уоллес – Германию и Эстонию.
В канцелярии заявили, что в ближайшую неделю по всему миру прокатится так называемый шквал британской дипломатической активности после того, как премьер-министр дал руководителям ведомств указания возглавить международные усилия в преддверии годовщины расширения масштабов конфликта на Украине в феврале 2022 года. В канцелярии также сообщили, что Сунак взял на себя обязательство в 2023 году выделить на оказание военное помощи Украине ту же или большую сумму, что и в 2022 году.
В документе утверждается, что Британия якобы стремится избежать затяжного позиционного противостояния на Украине. В канцелярии также подчеркнули, что Лондон видит себя в роли международного катализатора усилий, направленных на оказания военной помощи Киеву. На Даунинг-стрит отметили, что премьер-министр Британии призывает союзников направить Киеву планируемую военную помощь как можно быстрее для максимального результата.
Накануне премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы. В посольстве России в Лондоне предупредили о последствиях отправки британских танков Киеву.
Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине
Глава Rheinmetall Армин Паппергер: Потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева
Германский концерн Rheinmetall располагает 88 танками Leopard и 22 Leopard 2, но на подготовку их к отправке на Украину уйдет год, заявил глава концерна Армин Паппергер.
По его словам, даже если танки разрешат отправить Киеву завтра, то поставка произойдет не раньше начала 2024 года, потому что технику необходимо полностью разобрать и собрать для того, чтобы ее было возможно применять в боевых условиях, передает ТАСС.
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.
Напомним, Польша хочет передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. При этом Берлин оставил за собой право требовать разрешения для использования вооружений немецкого производства.
Президент Финляндии заявил об игре ва-банк Путина на Украине
Ниинисте: Путин поставил все, говоря о «присоединении навсегда»
Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что руководство России «идет ва-банк», присоединив новые территории.
В интервью Dagens Nyheter Ниинисте рассказал, что его обеспокоили слова российского президента Владимира Путина о том, что граждане Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР станут гражданами России навсегда. По его словам, это можно истолковать так, словно он поставил все и «пошел ва-банк», передает RT.
Напомним, в сентябре на церемонии подписания договоров о воссоединении исторических русских земель с Россией президент Владимир Путин заявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда».
WSJ: Боезапас США и Европы может сократиться до критического уровня из-за Украины
WSJ: Украина может сократить резервы боеприпасов США и Европы до критического уровня
Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят, такие темпы могут сократить запасы США и стран Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года, сообщили СМИ.
Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков, собственная оборонная промышленность Украины уничтожена в ходе спецоперации и теперь Киев зависит от поставок западного оружия. пишет «Коммерсант»,
По данным издания, к тому моменту, как запасы США и Европы истощатся, Россия может расширить собственное производство, что создаст опасный разрыв между огневой мощью Украины и России во второй половине 2023 года. Как считают аналитики, ОПК США и их союзников продолжает следовать процедурам и графикам мирного времени».
Маршал авиации Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что Запад «просто продлевает войну», продолжая поставлять Украине ограниченное количество вооружения, но должен продолжать поставлять технику, «чтобы победить».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.
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