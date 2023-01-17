Сербы разглядели в Европе третью мировую войну

Взгляд
17 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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России выгодно кормить весь мир

Такого урожая зерновых еще никогда не было Александр Рюмин/ТАСС
Россия ставит новый исторический рекорд по урожаю зерновых и пшеницы. Такого не было даже в советские годы при больших гектарах посевных. Россия год от года только усиливает свое мировое лидерство по экспорту пшеницы, тогда как США – некогда лидер по производству зерна – теряют свои позиции. Так мало пшеницы, как в 2022 году, они не продавали миру последние как минимум 40 лет. Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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Новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой»

Философские пароходы – сами по себе, Покровский и Монеточка – сами по себе. Смешивать их пошло afterrussia.world
Ряд музыкантов, эмигрировавших из России на фоне СВО, выпустили совместный сборник песен, сравнив себя с пассажирами «философского парохода» столетней давности. Это не просто попытка привлечь внимание к своему творчеству, но и вызов для тех, кто остался. Подобное сравнение само по себе указывает на неадекватность «либеральной волны» эмиграции 2022 года.  Подробности...
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Три режима работы пиар-машины Зеленского

Пропаганда пыталась превратить теракт на Крымском мосту в повод для гордости украинцев Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters
Всего за несколько недель украинские СМИ превратили Соледар из «неприступного укрепрайона» в «никому не нужный городок». В чем заключается смысл столь резких изменений в подаче информации, на какую аудиторию они направлены и как в целом работают основные механизмы военной пиар-машины офиса Зеленского?  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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ЕС лишил Украину европейского будущего

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново. Подробности...

Русофобия уехавших артистов – не наша проблема

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею. Подробности...
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Как пройти путь от патриота России до предателя и этого не заметить

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее. Подробности...
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США пошли в атаку на «Вагнер»

Национальный позор Японии

Странная отставка министра обороны ФРГ

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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
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    исторический рекорд


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    Новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой»

    самолеты Tornado


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    громкая отставка


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    Геворг Мирзаян: Где пройдет российско-украинская 38-я параллель

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    Сергей Миркин: Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?

    Сербы разглядели в Европе третью мировую войну

    С осени этого года боевые действия идут не только на периферии, но и на территории одной из сверхдержав
    		   17 января 2023, 20:00
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что происходящее вокруг Украины «по всем своим свойствам» это мировая война, ведь «ее последствия касаются всего мира». Эта точка зрения не очень популярна и в России, и на противостоящем ей Западе. У нее есть очевидные «слабые места». Однако в главном сербский министр, как ни странно, прав.

    На Западе продолжается дискуссия о том, как веси себя на фоне российско-украинского конфликта. Одни политики считают, что нужно стрелять до победного конца, чтобы «остановить российские амбиции на украинских рубежах».

    Другие возражают: если так продолжать, то можно дойти не до победного конца, ведь Россия – «крепкий орешек», а до собственного, то есть до самой настоящей третьей мировой войны, скорее всего – ядерной.

    Однако есть и третьи. Те, кто уверен, что «поздно пить боржоми», а нынешнее противостояние России с Западом называют самой настоящей третьей мировой войной. Среди них, в частности, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

    Казалось бы, господин министр преувеличивает. Противостояние на Украине – обычный локальный конфликт где-то на периферии», а не что-то, что подобно Второй мировой войне – с сонмом участвующих стран, миллионами бойцов на передовой и масштабными операциями а-ля «Багратион».

    Однако взгляд Дачич тоже имеет право на существование. По многим признакам мы действительно имеем дело с полноценной мировой войной – третьей по счету и первой в ядерную эру. Мировая она и по составу участников, и по их целям, и по и вероятным последствиям для всей системы международных отношений.

    Есть мнение, что мировая война должна вовлечь в себя почти все страны мира или, как минимум, все континенты, как вовлекла Вторая мировая. Но это не совсем так.

    «Для статуса мировой войны достаточно, что конфликт ведется между великими державами, в том числе ядерными. Всего в него вовлечено порядка полусотни стран, большая часть которых так или иначе оказывает поддержку Украине», – заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Вторая мировая, напомним, велась именно между великими державами, а львиная доля остальных была вовлечена в нее как их сателлиты. Похожая ситуация складывается и сейчас: великие державы воюют, а сателлиты либо участвуют прямо, помогая ВСУ, либо косвенно, поддерживают санкции против РФ. Этих косвенных участников противостояния с нами больше, чем 50.

    В том, что на Украине США и НАТО ведут опосредованную войну против России, уверен, например, президент Хорватии Зоран Миланович (то есть президент страны – члена ЕС и НАТО). 

    Но, помимо стран Запада, вовлеченных в конфликт, есть и косвенные сторонники России – те, кто помогает ей обходить санкции либо из желания подзаработать, либо из-за понимания, что разбивающая американскую гегемонию Москва реализует и их собственные чаяния.

    Вроде бы это не меняет того обстоятельства, что конфликт вокруг Украины пока что ограничивается Украиной, то есть остается конфликтом великих держав на периферии, как это было с Афганистаном, Вьетнамом, Анголой etc. Однако и это не совсем так.

    С осени этого года боевые действия идут не только на периферии (то есть на пространстве третьей страны, где значительные игроки могут «выпускать пар»), но и на территории одной из сверхдержав, чего не было как раз со времен Второй мировой.

    Более того, речь идет не только о пространстве бывшей Украины. «Неотъемлемым элементом этой мировой войны является американо-китайское противостояние. Собственно, сами США подчеркивают связь между украинским кризисом и гибридной войной с Россией – и конфронтацией между Штатами и Китаем в тихоокеанском регионе. Главной целью Америки в этом конфликте является нанесение стратегического поражения двум великим державам – России и Китаю», - говорит Дмитрий Суслов.

    Разумеется, такое поражение подразумевается ими в разных формах. «Россию пытаются ослабить настолько, чтобы она перестала быть великой державой и даже значимым военным игроком. Некоторые в США даже говорят о желательности распада РФ. Китаю же пытаются нанести экономическое и технологическое поражение – отбросить его в технологическом плане в XX век», – говорит Суслов.

    Однако разная форма преследует единую цель, свойственную каждой из мировых войн. Эта цель – не допустить глобального изменения баланса сил в пользу конкурента или конкурентов. Из-за этого началась Первая мировая война, из-за того же началась Вторая.

    По итогам нового конфликта тоже будет сформирован новый баланс сил, новые правила мирового порядка, которые (и так было всегда) будут прямо зависеть от того, кто в этом конфликте победит.

    «Либо сформируется полноценный многополярный мир, где Соединённые Штаты будут вынуждены играть роль одного из игроков и отказаться от претензии на глобальной лидерство, либо – в случае поражения России и Китая – будет временно восстановлена американская гегемония», – продолжает Суслов.

    «Временно» потому, что даже американцы уже осознают, что не в состоянии больше тянуть бремя глобального лидерства ни в экономическом плане (достаточно посмотреть сколько денег они дали Украине), ни в политическом (многие избиратели выступают против трат на ВСУ, требуя вкладывать американские деньги в американскую экономику), ни в интеллектуальном.

    Американские элиты больше не могут удерживаться на канате сравнительно дешевого и выгодного мирового лидерства, основанного на мягкой силе. Они сваливаются в полную всяких издержек и проблем гегемонию.

    Единственным «железобетонным» отличием этого мирового конфликта от предыдущих является фактор ядерного оружия. Стороны не могут перейти к прямой военной конфронтации просто потому, что она сразу же перетечет в взаимный запуск ядерных ракет.

    И тут важнейшим моментом становится фактор, который был в прежних мировых войнах второстепенным – адекватность элит.

    Если раньше можно было воевать «по полной программе» с использованием всех видов имеющихся вооружений, то сейчас стороны вынуждены выставлять «красные линии» и соблюдать их. Вынуждены сохранять стратегическое мышление, позволяющее им победить без полномасштабного участия в конфликте.

    А вот наличие этого мышления у ряда западных политиков, судя по их действиям, находится под большим вопросом. 

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