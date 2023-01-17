Сербы разглядели в Европе третью мировую войну

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что происходящее вокруг Украины «по всем своим свойствам» это мировая война, ведь «ее последствия касаются всего мира». Эта точка зрения не очень популярна и в России, и на противостоящем ей Западе. У нее есть очевидные «слабые места». Однако в главном сербский министр, как ни странно, прав.

На Западе продолжается дискуссия о том, как веси себя на фоне российско-украинского конфликта. Одни политики считают, что нужно стрелять до победного конца, чтобы «остановить российские амбиции на украинских рубежах».

Другие возражают: если так продолжать, то можно дойти не до победного конца, ведь Россия – «крепкий орешек», а до собственного, то есть до самой настоящей третьей мировой войны, скорее всего – ядерной.

Однако есть и третьи. Те, кто уверен, что «поздно пить боржоми», а нынешнее противостояние России с Западом называют самой настоящей третьей мировой войной. Среди них, в частности, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Казалось бы, господин министр преувеличивает. Противостояние на Украине – обычный локальный конфликт где-то на периферии», а не что-то, что подобно Второй мировой войне – с сонмом участвующих стран, миллионами бойцов на передовой и масштабными операциями а-ля «Багратион».

Однако взгляд Дачич тоже имеет право на существование. По многим признакам мы действительно имеем дело с полноценной мировой войной – третьей по счету и первой в ядерную эру. Мировая она и по составу участников, и по их целям, и по и вероятным последствиям для всей системы международных отношений.

Есть мнение, что мировая война должна вовлечь в себя почти все страны мира или, как минимум, все континенты, как вовлекла Вторая мировая. Но это не совсем так.

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«Для статуса мировой войны достаточно, что конфликт ведется между великими державами, в том числе ядерными. Всего в него вовлечено порядка полусотни стран, большая часть которых так или иначе оказывает поддержку Украине», – заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Вторая мировая, напомним, велась именно между великими державами, а львиная доля остальных была вовлечена в нее как их сателлиты. Похожая ситуация складывается и сейчас: великие державы воюют, а сателлиты либо участвуют прямо, помогая ВСУ, либо косвенно, поддерживают санкции против РФ. Этих косвенных участников противостояния с нами больше, чем 50.

В том, что на Украине США и НАТО ведут опосредованную войну против России, уверен, например, президент Хорватии Зоран Миланович (то есть президент страны – члена ЕС и НАТО).

Но, помимо стран Запада, вовлеченных в конфликт, есть и косвенные сторонники России – те, кто помогает ей обходить санкции либо из желания подзаработать, либо из-за понимания, что разбивающая американскую гегемонию Москва реализует и их собственные чаяния.

Вроде бы это не меняет того обстоятельства, что конфликт вокруг Украины пока что ограничивается Украиной, то есть остается конфликтом великих держав на периферии, как это было с Афганистаном, Вьетнамом, Анголой etc. Однако и это не совсем так.

С осени этого года боевые действия идут не только на периферии (то есть на пространстве третьей страны, где значительные игроки могут «выпускать пар»), но и на территории одной из сверхдержав, чего не было как раз со времен Второй мировой.

Более того, речь идет не только о пространстве бывшей Украины. «Неотъемлемым элементом этой мировой войны является американо-китайское противостояние. Собственно, сами США подчеркивают связь между украинским кризисом и гибридной войной с Россией – и конфронтацией между Штатами и Китаем в тихоокеанском регионе. Главной целью Америки в этом конфликте является нанесение стратегического поражения двум великим державам – России и Китаю», - говорит Дмитрий Суслов.

Разумеется, такое поражение подразумевается ими в разных формах. «Россию пытаются ослабить настолько, чтобы она перестала быть великой державой и даже значимым военным игроком. Некоторые в США даже говорят о желательности распада РФ. Китаю же пытаются нанести экономическое и технологическое поражение – отбросить его в технологическом плане в XX век», – говорит Суслов.

Однако разная форма преследует единую цель, свойственную каждой из мировых войн. Эта цель – не допустить глобального изменения баланса сил в пользу конкурента или конкурентов. Из-за этого началась Первая мировая война, из-за того же началась Вторая.

По итогам нового конфликта тоже будет сформирован новый баланс сил, новые правила мирового порядка, которые (и так было всегда) будут прямо зависеть от того, кто в этом конфликте победит.

«Либо сформируется полноценный многополярный мир, где Соединённые Штаты будут вынуждены играть роль одного из игроков и отказаться от претензии на глобальной лидерство, либо – в случае поражения России и Китая – будет временно восстановлена американская гегемония», – продолжает Суслов.

«Временно» потому, что даже американцы уже осознают, что не в состоянии больше тянуть бремя глобального лидерства ни в экономическом плане (достаточно посмотреть сколько денег они дали Украине), ни в политическом (многие избиратели выступают против трат на ВСУ, требуя вкладывать американские деньги в американскую экономику), ни в интеллектуальном.

Американские элиты больше не могут удерживаться на канате сравнительно дешевого и выгодного мирового лидерства, основанного на мягкой силе. Они сваливаются в полную всяких издержек и проблем гегемонию.

Единственным «железобетонным» отличием этого мирового конфликта от предыдущих является фактор ядерного оружия. Стороны не могут перейти к прямой военной конфронтации просто потому, что она сразу же перетечет в взаимный запуск ядерных ракет.

И тут важнейшим моментом становится фактор, который был в прежних мировых войнах второстепенным – адекватность элит.

Если раньше можно было воевать «по полной программе» с использованием всех видов имеющихся вооружений, то сейчас стороны вынуждены выставлять «красные линии» и соблюдать их. Вынуждены сохранять стратегическое мышление, позволяющее им победить без полномасштабного участия в конфликте.

А вот наличие этого мышления у ряда западных политиков, судя по их действиям, находится под большим вопросом.

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